APA ots news: OeNB-Tagung: Kocher betont Stärken der gemeinsamen Geldpolitik

dpa-AFX · Uhr
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    OeNB und SUERF eröffnen Volkswirtschaftliche Tagung in Wien  
zum Thema "Monetary policy trade-offs in a heterogeneous 
currency area" 

Wien (APA-ots) - Unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungen innerhalb  
des 
Euroraums stellen die Geldpolitik vor Herausforderungen. Diese 
Heterogenität sei jedoch kein Ausnahmefall, sondern die Realität 
jeder Währungsunion, betonte Martin Kocher, Gouverneur der 
Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), bei der Eröffnung der 
Volkswirtschaftlichen Tagung der OeNB in Kooperation mit SUERF - The 
European Money and Finance Forum - am Donnerstag in Wien. Im Zuge 
seiner Rede ging Kocher näher auf die Herausforderungen ein und 
erklärte, dass die Geldpolitik im Euroraum die richtigen Instrumente 
habe, um auch unter unterschiedlichen wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen Preisstabilität zu gewährleisten. 

Strukturelle Unterschiede können ein Grund sein, warum 
Beschlüsse, die darauf abzielen, ein Inflationsziel für einen 
Währungsraum insgesamt zu erreichen, sich vorübergehend für einzelne 
Mitgliedsländer oder Sektoren nicht immer als optimal erweisen, so 
Kocher. Doch die politischen Entscheidungsträger:innen seien gut 
dafür gerüstet, solche Zielkonflikte sorgfältig abzuwiegen. Kocher 
plädierte dafür, den Euroraum nicht an einer vollkommen einheitlichen 
Währungsunion zu messen. Tatsächlich wäre ein Vergleich mit der 
Alternative angebrachter: einem Europa mit weiterhin vielen 
unterschiedlichen Währungen und einer entsprechend uneinheitlichen 
Geldpolitik. 

Ein wichtiger Aspekt sei hingegen die unterschiedliche 
Übertragung der Geldpolitik in einzelnen Euro-Ländern, fuhr Kocher 
fort. Verschiedene Auswirkungen geldpolitischer Maßnahmen können dazu 
führen, dass die Effekte der gemeinsamen Geldpolitik in einzelnen 
Ländern oder Wirtschaftsbereichen unterschiedlich wahrgenommen 
werden. Das stelle auch besondere Anforderungen an die Kommunikation 
geldpolitischer Entscheidungen. Im Euroraum sei man aber gut 
vorbereitet, um in solchen Situationen zu reagieren: Zum einen habe 
man spezielle Kriseninstrumente, die bei Bedarf jederzeit eingesetzt 
werden können. Zum anderen sorgen neue Forschungsergebnisse und immer 
bessere Daten dafür, dass die Gründe für die unterschiedlichen 
Auswirkungen der Geldpolitik über Länder oder Sektoren hinweg klarer 
werden. Dies helfe den Entscheidungsträger:innen, die Ursachen und 
Folgen einer uneinheitlichen geldpolitischen Transmission besser zu 
erklären, was wiederum zu einem besseren Verständnis und einer 
höheren Wirksamkeit der Geldpolitik beitrage, sagte der OeNB- 
Gouverneur. 

Kamingespräch mit IWF-Chefin Kristalina Georgieva als ein 
Konferenz-Highlight und hochrangig besetzte Expert:innen-Sessions 

Im Anschluss an die Eröffnungsrede stand ein Kamingespräch mit 
der Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina 
Georgieva, auf dem Programm. Die IWF-Chefin ist nur eine von 
zahlreichen hochrangigen Expert:innen aus Praxis und Forschung bei 
der Konferenz. Thematisch steht die Tagung ganz im Zeichen der 
Herausforderungen, mit denen sich Entscheidungsträger:innen in 
heterogenen Währungsräumen konfrontiert sehen. Neben der Erörterung 
aktueller Forschungsergebnisse wird etwa diskutiert, wie Wirtschafts- 
, Finanz- und Geldpolitik in heterogenen Währungsräumen gemeinsam 
besser ihre Ziele erreichen können. 

Die 53. Volkswirtschaftliche Tagung findet am 18. und 19. Juni 
2026 als Hybrid-Veranstaltung im OeNB-Hauptgebäude am Otto-Wagner- 
Platz 3 in Wien statt. 

Die Volkswirtschaftliche Tagung der Oesterreichischen 
Nationalbank (OeNB) vernetzt seit vielen Jahrzehnten führende 
Persönlichkeiten im Bereich Wirtschaftsforschung und 
Zentralbankwesen. Seit einigen Jahren erfolgt die Organisation 
gemeinsam mit dem Kooperationspartner SUERF. 

SUERF (The European Money and Finance Forum) ist ein unabhängiges 
Non-Profit-Netzwerk, das Zentralbanken, Aufsichtsbehörden, 
Finanzinstitute, wissenschaftliche Institutionen und Finanzakteure 
miteinander verbindet. Weitere Informationen unter: www.suerf.org . 

Inhaltliche Fragen zur Konferenz 

María T. Valderrama 
Leiterin Monetary Policy 
Telefon: +43 1 676 5014749 
maria.valderrama@oenb.at 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag. Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: +43-1-404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

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