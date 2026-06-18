APA ots news: UNIQA: Medical Partner Center nun in allen Bundesländern

dpa-AFX · Uhr
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    35 UNIQA Medical Partner Center in ganz Österreich stehen für  
kurze Wege und schnelle medizinische Abklärung. 

Wien (APA-ots) - Als Marktführerin in der privaten Gesundheitsvorsorge  
treibt UNIQA 
den Ausbau ihres bundesweiten Gesundheitsnetzwerks konsequent voran: 
Ab sofort stehen UNIQA Kund:innen in allen neun Bundesländern UNIQA 
Medical Partner Center zur Verfügung. Insgesamt umfasst das Netzwerk 
derzeit 35 Medical Partner Center - weitere Standorte sind bereits in 
Planung. 

" Unser Ziel ist es, unseren rund 1,4 Millionen Kundinnen und 
Kunden einen möglichst einfachen, raschen und qualitativ hochwertigen 
Zugang zu medizinischer Versorgung zu bieten - unabhängig vom Wohnort 
", erklärt René Knapp, Vorstand für Personenversicherung bei der 
UNIQA Insurance Group AG . " Mit den UNIQA Medical Partner Centern 
bündeln wir umfassende Gesundheitsservices unter einem Dach und 
setzen dabei verstärkt auf die Zusammenarbeit mit leistungsstarken 
Ärztezentren. " 

Umfassende Gesundheitsservices unter einem Dach 

In den UNIQA Medical Partner Centern profitieren Kund:innen von 
einem breiten Spektrum an medizinischen Leistungen - von Vorsorge 
über Diagnostik bis hin zu ambulanter Behandlung. Je nach Standort 
zählen dazu unter anderem: 

- Akut-Versorgt : Rasche medizinische Erstversorgung außerhalb 
üblicher Ordinationszeiten mit kurzen Wartezeiten und 
Direktverrechnung 

- Ärztliche Versorgung mit raschen Terminen über LARA , dem UNIQA 
HealthGuide 

- Tagesklinische Behandlungen und ambulante Operationen in 
Direktverrechnung 

- VitalCheck : Erweiterte Vorsorgeuntersuchungen, z. B. umfassende 
Blutanalysen und Ultraschall 

- FitnessProfil : Standardisierter sportwissenschaftlicher 
Fitnesscheck inklusive FitnessBonus 

- VorsorgeProgramme , die auf der staatlichen Vorsorgeuntersuchung 
aufbauen 

An ausgewählten Standorten ergänzen Leistungen wie Radiologie, 
Labor, Physiotherapie oder Heilmassage das Angebot. Ziel ist eine 
koordinierte, moderne Versorgung mit möglichst kurzen Wegen für 
Patient:innen. 

Bundesweit stark verankert 

Aktuell stehen UNIQA Kund:innen Medical Partner Center in ganz 
Österreich zur Verfügung: 
14 in Wien, sechs in Tirol, fünf in Oberösterreich, drei in 
Niederösterreich, je zwei in Salzburg und Kärnten sowie je eines in 
Vorarlberg, im Burgenland und in der Steiermark. 

Beim Ausbau des LARA Partnernetzwerks setzt UNIQA gezielt auf 
Ärztezentren, um rasche Termine, einfache Abwicklung und hohe 
Versorgungsqualität sicherzustellen. 

Starke Versorgung auch für Kinder in Wien 

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der medizinischen Versorgung 
von Kindern: In Wien stehen bereits sieben Kinderarztzentren als 
UNIQA Medical Partner Center zur Verfügung, darunter spezialisierte 
Zentren mit erweiterten Öffnungszeiten an Wochenenden und Feiertagen. 
Ergänzt wird das Angebot in Wien durch telemedizinische 
Erstversorgung für Kinder im Rahmen von Akut-Versorgt . 

Mit den UNIQA Medical Partner Centern schafft UNIQA ein 
österreichweit verfügbares Gesundheitsangebot, das Prävention, 
moderne Medizin und Serviceorientierung vereint - nah an den 
Bedürfnissen der Kund:innen und mit klarer Ausrichtung auf Qualität 
und Zugänglichkeit. 

UNIQA Group 

Die UNIQA Group ist eine der führenden 
Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich 
sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und 
exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18 
Millionen Kund:innen. 

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent 
die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist 
UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, 
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, 
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der 
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group. 

Rückfragehinweis: 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Mag. Natascha A. Smole 
   Telefon: +43 664 88827382 
   E-Mail: natascha.smole@uniqa.at 

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