Apple plant Preiserhöhungen wegen gestiegener Chipkosten

17. ⁠Jun (Reuters) - Angesichts gestiegener Kosten für Speicherchips plant Apple Preiserhöhungen für seine Produkte. "Leider sind Preiserhöhungen unvermeidbar", sagte Konzernchef ‌Tim Cook der Zeitung "Wall Street Journal" in einem Interview. Das Unternehmen tue ⁠sein ⁠Bestes, um die enormen Kostensteigerungen abzufedern und die Kunden zu schützen. "Doch die Situation ist nicht mehr tragbar." Wann und in welchem ‌Maße die Preise steigen ‌sollen und welche Produkte betroffen sind, ließ Cook offen.

Hintergrund ist die rasant ⁠steigende Nachfrage nach Chips für Rechenzentren ‌im Zuge des ⁠Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI), was zu einem harten Wettbewerb um die knappen Bauteile führt. Cook ‌wird im ⁠September die Führung des ⁠iPhone-Herstellers an John Ternus übergeben. Eine Stellungnahme von Apple auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters lag zunächst nicht vor.

(Bericht von Juby Babu, geschrieben von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)