Arbeitszeit-Pläne von Bas sorgen für Krach in Koalition

- von Holger Hansen

Berlin, ⁠18. Jun (Reuters) - Wenige Tage vor dem geplanten Reformgipfel der Koalition lösen Pläne von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) zur Arbeitszeit helle Empörung bei Arbeitgebern und offenen Streit mit dem Regierungspartner aus. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann wies den Entwurf am Donnerstag scharf zurück. Dieser entspreche nicht dem Koalitionsvertrag und könne daher "keine Grundlage für die weitere Arbeit der Koalition hierzu sein". Im Kern geht es um eine Lockerung des Acht-Stunden-Tages, die das Ministerium nun aber auf Tarifvereinbarungen begrenzen will. Zuvor hatten die Arbeitgeberverbände BDA und Gesamtmetall die ‌Pläne als Bürokratiemonster und Zumutung attackiert. Sie fordern seit langem eine wöchentliche statt tägliche Höchstarbeitszeit. Die Gewerkschaften lehnen jede Aufweichung kategorisch ab.

Für die Koalition kommt der Streit zur Unzeit. Die Regierung steht ohnehin vor einer Belastungsprobe, da schwierige Beschlüsse über Reformen sowie über den Haushalt für 2027 anstehen. Die ⁠Expertenkommission für eine Rentenreform ⁠will am Dienstag ihre Vorschläge präsentieren. Die Positionen von Union und SPD in der Frage liegen teils weit auseinander. Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Bas wollen die Vorschläge am Vormittag nach Reuters-Informationen gemeinsam entgegennehmen, um dabei ihren Reformwillen zu unterstreichen.

Für Koalition und Regierung stehen dann heikle Beschlüsse an. Am 1. Juli wollen die Partei- und Fraktionschefs von CDU, CSU und SPD Eckpunkte für Reformen unter anderem bei Steuern und Rente vereinbaren. Am 6. Juli will das Kabinett den Entwurf für den Bundesetat 2027 beschließen, für den Einsparungen in Milliardenhöhe gefunden werden müssen.

Dabei kann die Koalition offenbar nicht auf Rückenwind durch ein einmütiges Votum der Rentenkommission ‌setzen. Laut einem Bericht des "Handelsblatts" konnte sich die Kommission nicht auf ein einstimmiges Votum verständigen, ‌das die Durchsetzung in der Koalition erleichtert hätte. Aus der Kommission wurde dies zunächst nicht bestätigt: Am Montag finde noch eine weitere Sitzung statt. An anderer Stelle hieß es, man habe sich auf Empfehlungen verständigt. Der Bericht sei aber noch in Arbeit.

MINISTERIUM: NUR INTERNE ARBEITSFASSUNG

Das Arbeitsministerium war daher bemüht, die Wogen um das Arbeitszeitgesetz zu glätten. Bei dem ⁠Entwurf handele es sich um eine interne, nicht final abgestimmte Fassung. Weder die Frühkoordinierung mit dem Kanzleramt noch die Abstimmungen mit anderen Ministerien seien angelaufen. Den ‌scharfen Protest der Arbeitgeber und Linnemanns Absage konnte dies nicht verhindern. Auch der ⁠arbeitspolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Marc Biadacz, wies den Entwurf zurück: "Eine wöchentliche Höchstarbeitszeit schafft eine erhebliche Flexibilisierung in einer Vielzahl von Berufen. Das wollen wir für alle Arbeitnehmer ermöglichen, egal ob mit oder ohne Tarifbindung."

Kernpunkt des Reuters vorliegenden Referentenentwurfs ist, dass Tarifparteien und unter bestimmten Voraussetzungen auch Betriebsräte künftig eine wöchentliche statt einer täglichen Höchstarbeitszeit vereinbaren können. Zudem soll eine grundsätzliche Pflicht zur elektronischen Erfassung von Beginn, Ende und Dauer ‌der Arbeitszeit eingeführt werden, um Urteile des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesarbeitsgerichts umzusetzen. Vertrauensarbeitszeit ⁠soll möglich bleiben, aber nur, wenn der Arbeitgeber sicherstellt, dass ihm ⁠Verstöße gegen Ruhezeiten bekannt werden. Für die Umstellung auf die elektronische Zeiterfassung sind Übergangsfristen von bis zu fünf Jahren vorgesehen. Geplant sind auch Ausnahmen für die Sonntagsarbeit in öffentlichen Bibliotheken und Bäckereien.

DULGER: ENTWURF MUSS ZURÜCKGEZOGEN WERDEN

Die Kritik der Union und der Arbeitgeber entzündet sich vor allem daran, dass die Wochenarbeitszeit nur per Tarifvertrag möglich sein soll. Im Koalitionsvertrag war angekündigt worden, die Möglichkeit einer wöchentlichen statt einer täglichen Höchstarbeitszeit zu schaffen. Von einer Einschränkung auf tarifgebundene Betriebe war nicht die Rede. Die Lockerung für eine wöchentliche Höchstgrenze ist im Entwurf zudem an die Bedingung geknüpft, dass besondere Regeln den Gesundheitsschutz sichern. Für Bereiche ohne Tarifvertrag soll es im Grundsatz bei der täglichen Höchstarbeitszeit bleiben.

"Dieser Entwurf muss zurückgezogen und völlig überarbeitet werden", forderte BDA-Präsident Rainer Dulger. Er strotze "vor Misstrauen". Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Oliver Zander warf dem Ministerium "Arbeitsverweigerung" vor. Der Zentralverband des Handwerks sprach von einem "Bruch mit den im Koalitionsvertrag vereinbarten Zusagen". Der Handelsverband ⁠HDE sprach von einem verspäteten Aprilscherz. Auch die zugesagte Vertrauensarbeitszeit werde durch eine elektronische Arbeitszeiterfassung untergraben.

Von den Gewerkschaften war zunächst keine Stellungnahme zum Arbeitszeitgesetz zu erhalten. Man äußere sich "generell nicht anlässlich geleakter Dokumente", hieß es beim DGB.

(redigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)