Berliner Satelliten-Startdienstleister Exolaunch geht an EQT

London, ⁠18. Jun (Reuters) - Der Berliner Satelliten-Startdienstleister Exolaunch wird an den schwedischen Finanzinvestor EQT verkauft. EQT-Partner Nils Ketter sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag, der Investor habe ‌Exolaunch bereits seit dem vergangenen Jahr im Auge gehabt. "Das ist so etwas wie ein verborgenes Juwel ⁠der ⁠deutschen Industrie." EQT beteiligt sich an Exolaunch aus seinem Hauptfonds, der in der Regel zwischen 300 Millionen und 1,5 Milliarden Euro Eigenkapital in ein einzelnes Unternehmen investiert. Eine mit der ‌Sache vertraute Person sagte, das Investment ‌in Exolaunch liege eher am unteren Ende dieser Spanne.

Die 2013 aus der Technischen Universität Berlin ausgegründete ⁠Firma hilft Satellitenfirmen beim Start in den Weltraum und ‌arbeitet unter anderem mit ⁠der jüngst an die Börse gegangenen SpaceX von Elon Musk zusammen. Exolaunch hat bei 47 Weltraum-Missionen mehr als 790 Satelliten für ‌200 Kunden aus Nordamerika, ⁠Europa, Asien und dem ⁠Nahen Osten ins All gebracht. Das Unternehmen arbeitet seit 2020 mit SpaceX zusammen und war seither an jeder "Falcon 9"-Transporter- und Bandwagon-Mission beteiligt. Dabei können Unternehmen kleinere Satelliten quasi in einer "Fahrgemeinschaft" in den Weltraum schicken.

(Bericht von Anousha SakouiGeschrieben von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)