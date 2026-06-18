Börse am Morgen 18.06.2026

Dax steigt über 25.000-Punkte-Marke, Chipwerte gefragt

onvista · Uhr
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Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Quelle: Adobe.com/PhotoGranary

Nach den Zinssignalen der US-Notenbank Fed bleibt die 25.000-Punkte-Marke am Donnerstag der Dreh- und Angelpunkt für den Dax. Mit robusten Vorgaben aus Asien im Rücken startete der deutsche Leitindex solide in den Handel, obwohl die amerikanischen Währungshüter den Markt auf höhere Zinsen einstellten. Auch an den New Yorker Börsen zeichnet sich eine Stabilisierung ab nach ihren Vortagsverlusten.

Im frühen Handel konnte der Dax die 25.000er Marke etwas überschreiten. Zuletzt legte der Leitindex dann 0,3 Prozent auf 25.020 Punkte zu. Er behauptete damit einen Puffer zur 21-Tage-Linie, die im Juni bislang immer wieder getestet wurde.

US-Zinsentscheid sorgt für Bewegung

Unter Führung des neuen Vorsitzenden Kevin Warsh hat die US-Notenbank Fed die von US-Präsident Trump geforderten Zinssenkungen nicht durchgesetzt, sondern eher Signale einer Straffung gegeben. Schon in Japan und Südkorea seien die "Käufer aber gleich wieder zurück gewesen", sagte am Morgen ein Händler. Etwas Erleichterung herrschte auch, dass US-Präsident Donald Trump und der iranische Präsident Massud Peseschkian ihr Rahmenabkommen unterzeichnet haben. Laut dem Vermittlerstaat Pakistan tritt es mit "sofortiger Wirkung" in Kraft.

Zinsentscheid
US-Notenbank hält Leitzinsen wie erwartet unverändertgestern · 18:07 Uhr · onvista
Das Gebäude der US-Notenbank Federal Reserve

Chipwerte gefragt: Infineon stärkster Dax-Wert

Größter Gewinner im Dax waren die Titel von Infineon die über vier Prozent zulegten. Aktien von Halbleiterherstellern sind am Donnerstag generell gefragt. Als Gründe nannten Marktteilnehmer unter anderem einen positiven Tweet von US-Präsident Donald Trump zum Engagement der USA bei Intel. Trump verwies außerdem auf eine Vereinbarung zwischen Apple und Intel zur Entwicklung und Herstellung von Chips in den Vereinigten Staaten. Hinzu kommt am Donnerstag eine Anhebung der Prognose des niederländischen Chipherstellers BE Semiconductor aufgrund starker KI-Nachfrage.

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Größter Verlierer im HDAX waren die Titel von Cancom. Der Grund: die Aktie handelt heute ex-Dividende. (mit Material von dpa-AFX)

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