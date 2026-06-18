Dax gibt Anfangsgewinne wieder ab - diese Zone muss nun halten

Dax-Widerstand 25.100 25.500 Dax-Unterstützung 24.700 24.900

Dax-Rückblick:

Der Dax hielt sich gestern Abend trotz schwacher Vorgaben von der Wall Street vergleichsweise stabil. Heute morgen startete der Index dann zunächst positiv in den Handel, wurde allerdings unterhalb des Wochenhochs um 25.100 Punkte zunächst wieder in die Schranken verwiesen und setzte unter 25.000 Punkte zurück.

Dax-Ausblick:

Das übergeordnete Chartbild im Stundenchart bleibt trotz der aufkommenden Schwäche am Vormittag bislang tendenziell weiter positiv zu interpretieren nach dem Ausbruch über den Abwärtstrend (schwarz) in der Vorwoche.

Die kurzfristig relevante Unterstützungszone (grün im Stundenchart unten) bleibt der Bereich um 24.700 Punkte. So lange diese Zone nicht entscheidend und nachhaltig unterboten wird bleibt eine Auflösung der aktuellen Konsolidierung auf der Oberseite zu favorisieren.