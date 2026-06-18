Dax Chartanalyse 18.06.2026

Dax gibt Anfangsgewinne wieder ab - diese Zone muss nun halten

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.10025.500
Dax-Unterstützung24.70024.900

Dax-Rückblick:

Der Dax hielt sich gestern Abend trotz schwacher Vorgaben von der Wall Street vergleichsweise stabil. Heute morgen startete der Index dann zunächst positiv in den Handel, wurde allerdings unterhalb des Wochenhochs um 25.100 Punkte zunächst wieder in die Schranken verwiesen und setzte unter 25.000 Punkte zurück.

Dax-Ausblick: 

Das übergeordnete Chartbild im Stundenchart bleibt trotz der aufkommenden Schwäche am Vormittag bislang tendenziell weiter positiv zu interpretieren nach dem Ausbruch über den Abwärtstrend (schwarz) in der Vorwoche.

Die kurzfristig relevante Unterstützungszone (grün im Stundenchart unten) bleibt der Bereich um 24.700 Punkte. So lange diese Zone nicht entscheidend und nachhaltig unterboten wird bleibt eine Auflösung der aktuellen Konsolidierung auf der Oberseite zu favorisieren.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU90HV) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 18.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.506,00 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU62PM) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 18.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.506,27 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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