Dax niedriger erwartet - Fed-Ausblick bremst

Frankfurt, 18. ⁠Jun (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag niedriger starten. Am Mittwoch hatte er kaum verändert bei 24.934 Punkten geschlossen. Die ‌US-Aktienmärkte hatten nach dem Zinsentscheid der Notenbank nachgegeben. Die Federal Reserve hatte auch unter dem neuen ⁠Fed-Chef ⁠Kevin Warsh den Leitzins nicht angetastet. Die Währungshüter peilten allerdings in ihrem Zinsausblick an, dass sie dieses Jahr die Zinsen erhöhen. Für Erleichterung an den Börsen dürfte die Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen ‌den USA und dem Iran ‌für ein Kriegsende sorgen. Die Ölpreise lagen am Morgen rund zwei Prozent im Minus. US-Präsident Donald Trump ⁠drohte indes damit, die Angriffe wieder aufzunehmen, sollten der ‌Iran seine Zusagen nicht ⁠einhalten.

Am Donnerstag folgen die Zinsentscheidungen der Notenbanken in der Schweiz und Großbritannien. Das Ifo-Institut legt zudem seine aktualisierte Konjunkturprognose vor. Die Münchner ‌Forscher hatten im Frühjahr ⁠ein Wachstum der deutschen Wirtschaft ⁠von 0,8 Prozent im laufenden Jahr veranschlagt.

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Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 24.934,67

EuroStoxx50 6.300,07

EuroStoxx50-Future 6.297,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 51.492,55 -1,0%

Nasdaq

S&P 500 7.420,10 -1,2%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 4.092,76 -0,4%

Hang Seng 23.900,01 -1,7%

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)