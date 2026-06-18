DAX® - Pattsituation

In die erste der beiden jüngsten Kurslücken (untere Gapkante bei 24.754 Punkten) lief der DAX® gestern hinein. Hier fanden die deutschen Standardwerte dann allerdings Unterstützung. Damit notiert das Aktienbarometer weiterhin in Schlagdistanz zur runden 25.000er-Marke. Charttechnisch gelten deshalb weiter die zuletzt bereits mehrfach diskutierten Leitplanken. Gen Norden markiert die Zone um 25.500 Punkte den entscheidenden „Deckel“. Auf diesem Niveau haben die deutschen „blue chips“ seit Januar mehrere markante Hochpunkte ausgebildet, wodurch der Widerstandscharakter dieser Barriere zementiert wird. Auf der Unterseite stecken indes die jüngsten beiden Aufwärtsgaps (24.764/24.754 Punkte bzw. 24.422/24.328 Punkte) zwei erste Rückzugsbereiche. Charttechnisch noch wesentlich bedeutender ist aber die Kombination aus dem unteren Bollinger Band und der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.222/24.196 Punkten). Zum Abschluss donnerstags noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) erhielt das Bullenlager in der letzten Woche einen kräftigen Zuwachs (36,6 %) und liegt damit fast auf Augenhöhe mit den Skeptikern (39,4 %). Per Saldo ist die Stimmung also „neutral“.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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