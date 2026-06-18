Dax ringt um 25.000 Punkte - US-Zinsaussichten bremsen

Frankfurt, 18. Jun (Reuters) - ⁠Der Dax ringt weiter um die Marke von 25.000 Punkten. Anleger schwankten am Donnerstag zwischen Zinssorgen und der Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten. Der deutsche Leitindex notierte gegen Mittag 0,2 Prozent höher bei 24.972 Punkten, nachdem er die psychologisch wichtige Schwelle kurzzeitig überschritten hatte. Der EuroStoxx50 pendelte mit 6310 Zählern um seinen Vortagesstand.

Der erste Auftritt des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh hatte am ‌Mittwoch die Wall Street belastet und dem Dollar Auftrieb gegeben. Die Währungshüter stellten eine Erhöhung der zunächst unveränderten Leitzinsen noch in diesem Jahr in Aussicht. Die am Markt eingepreiste Wahrscheinlichkeit dafür liegt nun bei 85 Prozent im Dezember. ⁠Börsianer sprachen von einem "überraschend ⁠falkenhaften Auftritt" des neuen Fed-Chefs. Eine restriktivere Fed könnte die Aktienrally bremsen und die Anleiherenditen weiter hochtreiben.

Der Dollar sei der klare Gewinner, sagte IG-Analyst Christian Henke. "Die Aussicht auf höhere Zinsen in den USA macht Anlagen in den Vereinigten Staaten attraktiver und sorgt für Kapitalzuflüsse." Warshs neuer Kommunikationsstil deute insgesamt auf eine geringere Vorhersehbarkeit der Geldpolitik hin, sagte Joseph Purtell, Portfoliomanager bei Neuberger Berman. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hielt den Leitzins am Donnerstag unverändert bei null Prozent. Gegen Mittag steht noch die ‌Zinsentscheidung der Bank of England auf dem Plan.

ÖLPREIS RUTSCHT AUF DREIEINHALB-MONATS-TIEF

Für Erleichterung ‌sorgte hingegen die Hoffnung auf ein Ende des Krieges im Nahen Osten, die den Ölpreis drückte. Hintergrund ist die Unterzeichnung eines Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um bis zu 3,1 Prozent auf 77,10 Dollar je ⁠Barrel (159 Liter) und sank damit auf den tiefsten Stand seit dem 2. März, dem ersten Handelstag nach Beginn der Angriffe ‌der USA und Israels auf den Iran. US-Öl WTI notierte 3,5 ⁠Prozent tiefer bei 74,13 Dollar. Die energiepreissensiblen Aktien von Fluggesellschaften legten zu. Lufthansa standen 1,3 Prozent höher, Air France stiegen um rund drei Prozent.

Die Menge an Rohöl, die nach der Wiederöffnung der Straße von Hormus auf den Markt zurückkehre, könnte aber begrenzt sein, warnte Mukesh Sahdev, Chef der Energieberatungsfirma XAnalysts. Reeder könnten aus Angst ‌vor einem Scheitern der Waffenruhe weiterhin zögern, Tanker in die ⁠Region zu schicken.

TECHWERTE STEIGEN - SIEMENS ENERGY STARTEN DURCH

Aktien von ⁠Siemens Energy starteten durch, nachdem das "Manager Magazin" von einer möglichen Abspaltung einer größeren Sparte berichtete. Der Konzern lotet dem Bericht zufolge eine Trennung des Geschäftsbereiches "Transformation of Industry" mit rund 17.000 Mitarbeitern aus. Die Aktien kletterten um 5,2 Prozent an die Dax-Spitze. Am Aktienmarkt standen ansonsten vor allem technologielastige Werte auf den Gewinnerlisten ganz oben. Infineon zogen um drei Prozent an. Im MDax ging es für Aixtron zeitweise um mehr als drei Prozent aufwärts. Auch in Asien hatten Anleger bei Halbleiterwerten zugegriffen.

Autowerte gaben europaweit hingegen weiter nach. Aktien von Evonik verloren 3,5 Prozent. Der Chemiekonzern verschärft angesichts der Branchenkrise sein Sparprogramm und baut Tausende von Stellen ab. Anleger von Tesco reagierten verschnupft auf ein maues Wachstum des größten ⁠britischen Lebensmitteleinzelhändlers. Die Papiere fielen um 2,5 Prozent. Im ersten Quartal stieg der flächenbereinigte Umsatz in Großbritannien weniger stark als erwartet.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)