Vorbörse 18.06.2026

Dax startet leicht schwächer nach US-Zinsentscheid

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Bei durchwachsenen Vorgaben aus Übersee zeichnen sich im Dax am Donnerstag zunächst kleine Verluste ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 24.899 Punkte. Damit zeichnet sich ein erneuter Test der 21-Tage-Linie bei derzeit 24.839 Punkten ab. Im Fokus stand der Zinsentscheid der US-Notenbank vom gestrigen Abend.

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USA: Im Minus

Die US-Notenbank Fed hat am Mittwoch die Möglichkeit höherer Zinsen angedeutet und so die US-Börsen belastet. Unter dem neuen Chef Kevin Warsh rechnet die Fed für das laufende Jahr mit einer deutlich höheren Inflation als bislang. Und die Notenbank habe die Preisstabilität in ihrem Statement anlässlich des Zinsentscheids ganz klar an die erste Stelle gestellt, schrieb Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements von QC Partners. Auf sinkende Zinsen, die Aktien gegenüber Anleihen stützen würden, müssten Anleger wohl bis zum Jahr 2028 warten.

Erster Fed-Entscheid unter Kevin Warsh
Heute Abend ist die Botschaft das Wichtigste, nicht die Zahlgestern · 13:02 Uhr · onvista
Heute Abend ist die Botschaft das Wichtigste, nicht die Zahl

Der Dow Jones Industrial fiel um 0,98 Prozent auf 51.492,55 Punkte, nachdem er im Handelsverlauf noch ein Rekordhoch erreicht hatte. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,21 Prozent auf 7.420,10 Punkte, und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 büßte 0,99 Prozent auf 29.670,95 Punkte ein. Wegen der Energiekrise und Inflationssorgen infolge des Iran-Kriegs hatte die Fed ein weiteres Mal den Leitzins nicht angerührt. Unter Warsh gab es damit nicht die von US-Präsident Donald Trump geforderte Zinssenkung. Im Gegenteil wird nun am Markt eine Zinserhöhung im Oktober als realistisch erachtet.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones51.492- 0,98 Prozent
S&P 5007.420- 1,21 Prozent
Nasdaq 25.678- 0,99 Prozent
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.06.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.06.2026

Asien: Uneinheitlich

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag keine einheitliche Richtung gefunden. Während es in Tokio weiter nach oben ging, fielen in Hongkong die Kurse erneut. Der japanische Leitindex Nikkei kletterte um bis zu 2,1 Prozent auf knapp 71.399 Punkte und schickt sich an, erstmals über der Marke von 70.000 Punkten zu schließen. Mit einem Plus von 41 Prozent seit Ende 2025 zählt der Nikkei 225 in diesem Jahr bisher zu den erfolgreichsten Aktienindizes weltweit.

Seinen negativen Lauf setzte dagegen der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fort. Er sank um knapp zwei Prozent und baute damit sein Jahresminus auf fast acht Prozent aus. Für den CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen ging es am Donnerstag leicht nach oben. In den ersten rund fünfeinhalb Monaten des Jahres legte er um rund sechs Prozent zu.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22571.399+ 2,10 Prozent
Hang Seng24.493- 1,95 Prozent
CSI 3004.905- 0,90 Prozent
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 18.06.2026heute · 04:00 Uhr · onvista
Dividendenkalender heute, 18.06.2026

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future126,68- 0,08 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,93- 0,04 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,44- 0,09 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1623- 0,31  Prozent
Dollar in Yen160,60+ 0,45 Prozent
Euro in Yen185,05+ 0,19 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent77,80 USD- 0,49 Dollar
WTI74,88 USD- 0,55 Dollar

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 69 (86) EUR - 'HOLD'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 66 (73) EUR - 'NEUTRAL'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 14 (16) EUR - 'UNDERPERFORM'

UBS HEBT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 33,70 (29,80) EUR - 'BUY'

EXANE BNP HEBT TALANX AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 120 (110) EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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DAX (Kursindex)
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