DAX vor dem großen Verfall: Kommt jetzt der 200-Punkte-Squeeze?



Heute steht der DAX ganz im Zeichen des großen Verfallstags – und die Marke von 25.000 Punkten rückt dabei besonders in den Fokus. Kommt es oberhalb dieser Schwelle zum nächsten Squeeze, oder wird der Bereich zum Deckel für den Markt? Im heutigen Livetrading schauen wir auf die aktuelle DAX-Struktur, wichtige Widerstände, mögliche Options-Schieflagen und die Frage, ob der Markt vor dem Verfall noch einmal richtig Bewegung aufnimmt.

Neben der Marktanalyse geht es um ein Thema, das viele Trader unterschätzen: Warum scheitern Trader wirklich? Nicht immer liegt es an der Strategie oder am vermeintlich „falschen Einstieg“. Häufig sind es fehlende Auswertung, schwaches Trade-Management, FOMO, Overtrading oder das Hoffen im Verlust, die am Ende den Unterschied machen. Genau deshalb zeigen wir, worauf Trader bei ihren eigenen Trades achten sollten – von Trefferquote und Profitfaktor bis hin zu Haltedauer, Struktur und emotionalen Fehlern.

Im Live-Teil analysieren wir den DAX vom Wochenchart bis in die kleinen Zeiteinheiten und zeigen, wie sich mögliche Long- oder Short-Setups im Bereich der 25.000 Punkte ableiten lassen. Besonders spannend: Wie können Hedge-Aktivitäten rund um den Verfall den Markt kurzfristig nach oben oder unten treiben – und warum kann genau daraus ein schnelles Pingpong um zentrale Kursmarken entstehen?

Zum Schluss werfen wir außerdem einen Blick auf ein Nasdaq-Beispiel aus dem letzten Livetrading: Aus einem Verlusttag wurde durch konsequentes Management, Positionsaufbau und Risikoabbau noch ein starker Trading-Tag mit rund 550 Punkten Bewegungspotenzial in den Einzelpositionen. Ein Webinar für alle, die DAX, Verfallstag, Marktstruktur und professionelles Trade-Management besser verstehen wollen.

Der Startpunkt der nächsten Traders Circle Session wird dann am Dienstag zur DAX-Session stattfinden. Melde Dich gern für 10.00 Uhr hierzu an:

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