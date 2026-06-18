DAX vor freundlichem Handelsstart – US Vorgaben stützen
Der DAX dürfte am Donnerstag mit moderaten Aufschlägen in den Handel starten; auch der EuroStoxx 50 zeigt sich vorbörslich freundlich. Unterstützung kommt von robusten Vorgaben aus den USA, wo Dow Jones, S&P 500 und vor allem Technologiewerte vorbörslich zulegen. In Asien schloss der Nikkei 225 ebenfalls deutlich fester.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus der Märkte steht die überraschend straffe Haltung der Federal Reserve unter ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh. Die US Notenbank beließ den Leitzins zwar unverändert, mehrere Fed Mitglieder signalisierten jedoch mögliche Zinserhöhungen im weiteren Jahresverlauf. Anleger reagieren damit auf die Aussicht, dass die Phase sinkender Finanzierungskosten in den USA länger auf sich warten lassen könnte. Gleichzeitig beobachten Investoren die Entwicklung am Ölmarkt genau. Die Preise für Brent Rohöl geben deutlich nach, nachdem sich die USA und Iran auf ein Rahmenabkommen verständigt haben. Besonders die angekündigte Öffnung der Straße von Hormus sorgt für Entspannung bei den Energiepreisen und reduziert kurzfristig die Sorge vor neuen Lieferengpässen.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten rückt Infineon in den Vordergrund. Die Aktie wird vorbörslich fester gehandelt; Rückenwind kommt aus dem US Halbleitersektor. Marktteilnehmer verweisen auf Berichte über neue Fertigungsprozesse bei Intel sowie eine mögliche Zusammenarbeit mit Apple. Zudem setzte sich die Erholung der Chipwerte in Asien fort, nachdem Anleger wieder verstärkt auf KI und Rechenzentrumsnachfrage setzen.
Auch Bayer bleibt im Fokus. Die Titel hatten bereits zur Wochenmitte angezogen und profitieren weiter von einem juristischen Etappenerfolg im Glyphosat Komplex. Ein US Richter verwies einen milliardenschweren Vergleich zurück an ein Gericht in Missouri; dort gelten die Rahmenbedingungen für den Vergleich als günstiger für den Konzern.
Gefragt ist zudem Talanx. Die Aktie legt vorbörslich kräftig zu, nachdem Exane BNP den Versicherer hochgestuft hat. Anleger setzen damit auf eine Fortsetzung der jüngsten Erholung im europäischen Versicherungssektor.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Moderna, Inc.
|Bull
|UN4U6C
|1,72
|43,057759 USD
|3,16
|Open End
|DAX®
|Bear
|UN8FKZ
|11,76
|26183,803965 Punkte
|21,83
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG31HM
|14,69
|26474,429198 Punkte
|17,44
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG66LC
|27,19
|27705,703639 Punkte
|9,20
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN6WJB
|14,89
|23521,861915 Punkte
|16,04
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.06.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Allianz SE
|Call
|UN7ANW
|1,84
|430,00 EUR
|8,98
|17.03.2027
|BMW AG
|Call
|UN2W56
|0,33
|90,00 EUR
|5,3
|15.12.2027
|Deustche Lufthansa AG
|Call
|UG2GSD
|0,51
|10,50 EUR
|6,29
|16.12.2026
|Halliburton Company
|Call
|UN06FC
|3,07
|35,00 EUR
|6,37
|16.09.2026
|Brent Oil Future 12/2026
|Call
|UN7P0E
|0,43
|85,00 USD
|5,92
|27.10.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.06.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Nasdaq-100®
|Short
|UN7CL9
|3,86
|34616,705817 Punkte
|6
|Open End
|Dow Jones Industrial Average Index
|Long
|UN6R6S
|27,31
|49786,019647 Punkte
|30
|Open End
|Nasdaq-100®
|Long
|UN8SMA
|0,62
|28687,615969 Punkte
|30
|Open End
|Space Exploration Technologies Corp.
|Long
|UN9MTL
|16,09
|179,032 USD
|15
|Open End
|DAX®
|Long
|UN8ULC
|4,87
|24106,873272 Punkte
|30
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.06.2026; 10:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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