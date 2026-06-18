DAX vor freundlichem Handelsstart – US Vorgaben stützen

Der DAX dürfte am Donnerstag mit moderaten Aufschlägen in den Handel starten; auch der EuroStoxx 50 zeigt sich vorbörslich freundlich. Unterstützung kommt von robusten Vorgaben aus den USA, wo Dow Jones, S&P 500 und vor allem Technologiewerte vorbörslich zulegen. In Asien schloss der Nikkei 225 ebenfalls deutlich fester.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus der Märkte steht die überraschend straffe Haltung der Federal Reserve unter ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh. Die US Notenbank beließ den Leitzins zwar unverändert, mehrere Fed Mitglieder signalisierten jedoch mögliche Zinserhöhungen im weiteren Jahresverlauf. Anleger reagieren damit auf die Aussicht, dass die Phase sinkender Finanzierungskosten in den USA länger auf sich warten lassen könnte. Gleichzeitig beobachten Investoren die Entwicklung am Ölmarkt genau. Die Preise für Brent Rohöl geben deutlich nach, nachdem sich die USA und Iran auf ein Rahmenabkommen verständigt haben. Besonders die angekündigte Öffnung der Straße von Hormus sorgt für Entspannung bei den Energiepreisen und reduziert kurzfristig die Sorge vor neuen Lieferengpässen.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten rückt Infineon in den Vordergrund. Die Aktie wird vorbörslich fester gehandelt; Rückenwind kommt aus dem US Halbleitersektor. Marktteilnehmer verweisen auf Berichte über neue Fertigungsprozesse bei Intel sowie eine mögliche Zusammenarbeit mit Apple. Zudem setzte sich die Erholung der Chipwerte in Asien fort, nachdem Anleger wieder verstärkt auf KI und Rechenzentrumsnachfrage setzen.

Auch Bayer bleibt im Fokus. Die Titel hatten bereits zur Wochenmitte angezogen und profitieren weiter von einem juristischen Etappenerfolg im Glyphosat Komplex. Ein US Richter verwies einen milliardenschweren Vergleich zurück an ein Gericht in Missouri; dort gelten die Rahmenbedingungen für den Vergleich als günstiger für den Konzern.

Gefragt ist zudem Talanx. Die Aktie legt vorbörslich kräftig zu, nachdem Exane BNP den Versicherer hochgestuft hat. Anleger setzen damit auf eine Fortsetzung der jüngsten Erholung im europäischen Versicherungssektor.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Moderna, Inc. Bull UN4U6C 1,72 43,057759 USD 3,16 Open End DAX® Bear UN8FKZ 11,76 26183,803965 Punkte 21,83 Open End DAX® Bear UG31HM 14,69 26474,429198 Punkte 17,44 Open End DAX® Bear UG66LC 27,19 27705,703639 Punkte 9,20 Open End DAX® Bull UN6WJB 14,89 23521,861915 Punkte 16,04 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.06.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Allianz SE Call UN7ANW 1,84 430,00 EUR 8,98 17.03.2027 BMW AG Call UN2W56 0,33 90,00 EUR 5,3 15.12.2027 Deustche Lufthansa AG Call UG2GSD 0,51 10,50 EUR 6,29 16.12.2026 Halliburton Company Call UN06FC 3,07 35,00 EUR 6,37 16.09.2026 Brent Oil Future 12/2026 Call UN7P0E 0,43 85,00 USD 5,92 27.10.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.06.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Nasdaq-100® Short UN7CL9 3,86 34616,705817 Punkte 6 Open End Dow Jones Industrial Average Index Long UN6R6S 27,31 49786,019647 Punkte 30 Open End Nasdaq-100® Long UN8SMA 0,62 28687,615969 Punkte 30 Open End Space Exploration Technologies Corp. Long UN9MTL 16,09 179,032 USD 15 Open End DAX® Long UN8ULC 4,87 24106,873272 Punkte 30 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.06.2026; 10:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.