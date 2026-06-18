DB-Cargo-Chef: Können Sanierung angehen, Einigung mit Arbeitnehmern steht

- von Christian Krämer

Berlin, ⁠18. Jun (Reuters) - Die geplante Sanierung der Güterverkehrstochter der Deutschen Bahn kann wie geplant umgesetzt werden. Der neue Chef der DB Cargo, Bernhard Osburg, sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag, der Interessenausgleich mit der Arbeitnehmerseite sei Anfang der Woche abgeschlossen worden. "Wir haben uns dabei auf den Sanierungsplan verständigt, den wir vorgelegt hatten." Dieser sieht einen massiven Stellenabbau vor, der möglichst ohne betriebsbedingte Kündigungen erreicht werden soll. Osburg bekräftigte, DB Cargo im Gesamtjahr 2026 profitabel machen zu wollen und damit eine von der EU-Kommission angedrohte ‌Zerschlagung abwenden zu können. Allerdings hat der Nahost-Krieg zuletzt für noch mehr Gegenwind gesorgt.

"Es bleibt grob dabei, dass wir bei der deutschen DB Cargo 6200 Stellen bis 2030 abbauen", sagte Osburg, der lange für Thyssenkrupp tätig war. "Wir wollen auch zusätzliches Wachstum generieren, aber das wirtschaftliche Umfeld arbeitet gerade ⁠nicht für uns." DB Cargo ⁠hat hierzulande rund 14.000 Beschäftigte. Für die meisten Betroffenen soll ein neuer Job innerhalb des Bahn-Konzerns mit seinen weltweit rund 227.000 Beschäftigten gefunden werden. Viele Betroffene seien im rentennahen Alter. "Auf den Einzelwagenverkehr entfällt fast die Hälfte der Stellen. Größere Blöcke gibt es auch bei Planung und Disposition sowie in der Verwaltung."

Seit dem Angriff der USA und Israels auf den Iran Ende Februar sind die Energiepreise rund um den Globus deutlich gestiegen. Zwar gibt es mittlerweile Signale für ein Ende des Krieges. "Wir gehen aber davon aus, dass es noch etwas dauern wird, bis es eine Entspannung bei den Energiepreisen geben wird", so Osburg. "Unser Sparprogramm hat bereits ‌ein Volumen von einer Milliarde Euro. Wir prüfen zusätzliche Maßnahmen und eine schnellere Umsetzung in ‌diesem Jahr."

Der Krieg hat die Inflation in Deutschland Richtung drei Prozent angeheizt und wird voraussichtlich zu einem schwächeren Wirtschaftswachstum führen. Das Münchner Ifo-Institut rechnet mit jeweils 0,8 Prozent in diesem und auch im nächsten Jahr. Vor dem Krieg wurde noch auf Werte von mindestens einem Prozent gehofft. "Die konjunkturelle Entwicklung hilft nicht in der Sanierung", räumte Osburg ein. "Wir würden ⁠aber selbst in unserem Risiko-Szenario noch die Sanierung schaffen. Wir erwarten im Gesamtjahr 2026 ein positives Nettoergebnis." 2027 müsse es dann operative Verbesserungen geben. "Verkäufe helfen uns ‌nur kurzfristig." 2025 wies die Bahn-Frachttochter noch einen operativen Verlust (Ebit) von sieben Millionen ⁠Euro aus, ein Bruchteil des Vorjahreswertes.

NEUE STRUKTUR

Osburg will die Struktur des mit hohen Kosten kämpfenden Branchenführers an mehreren Stellen ändern. "Den Bereich Planung und Disposition stellen wir neu auf, mit einer dezentralen Steuerung." Etwa die Hälfte der Standorte, an denen Güterzüge repariert und gewartet werden, sollten zudem wegfallen. "Unser Ziel ist es, die verbleibenden Standorte besser auszulasten und damit effizienter zu werden."

Änderungen wird es auch im Einzelwagenverkehr geben. Bei diesem werden ‌einzelne Güterwaggons bei Firmenkunden abgeholt und auf Rangierbahnhöfen zu Zügen zusammengestellt. Hier soll ab 2027 ⁠ein neues Konzept mit vier Hubs greifen, an denen die ⁠Züge zusammengesetzt werden - in Seelze bei Hannover, Köln, Nürnberg und Mannheim. "Sie tragen künftig die Hauptlast. Dahinter gibt es noch fünf Sekundärstandorte. Wir wollen damit auch eine bessere Taktung der Züge erreichen, so dass man nicht mehr Tage warten muss, wenn man einen Anschluss verpasst, sondern nur noch einige Stunden."

Der vor allem für die Stahlbranche wichtige Einzelwagenverkehr ist auf staatliche Förderung angewiesen. "Wir haben selbst schon erhebliche Kostenverbesserungen in dreistelliger Millionenhöhe erzielt", sagte Osburg. "Wir haben für die Förderung der gesamten Branche Haushaltstitel bis 2029, aktuell von 300 Millionen Euro im Jahr 2026." Die Summe schmilze dann aber ab Richtung rund 240 Millionen Euro. "Mit der jetzigen Summe kommen wir klar. Wir brauchen aber Planungssicherheit und daher eine Verstetigung über 2030 hinaus. Ausgabenreste wie in 2025 sollten zudem dem Sektor zugutekommen."

In Deutschland werden täglich etwa eine Million Tonnen Güter auf der Schiene transportiert. DB Cargo mit Sitz in Mainz ist der Marktführer, die Wettbewerber kommen ⁠zusammen auf einen Anteil von etwa 60 Prozent. Während DB Cargo seit Jahren defizitär ist, haben private Anbieter oft eine Rendite von zwei bis drei Prozent - trotz widriger Bedingungen mit einem überlasteten und dringend sanierungsbedürftigen Schienennetz in Deutschland.

(Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)