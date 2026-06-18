Deutsche Anleihen legen zu

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,30 Prozent auf 126,71 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,92 Prozent.

Die Kurse der Bundesanleihen haben ihre Verluste nach den geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank "fast vollständig wieder wettgemacht", heißt es in einem Marktkommentar von Analysten der Commerzbank. Höhere Zinserwartungen in den USA gaben den Renditen von Staatsanleihen nur zeitweise Auftrieb.

Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwochabend ihre Inflationsprognose für das laufende Jahr deutlich erhöht. Darüber hinaus hatte der neue Notenbankchef Kevin Warsh die Bedeutung der Preisstabilität besonders hervorgehoben.

Wenig verändert zeigten sich zuletzt Renditen von britischen Staatsanleihen. Zuvor hatte die Bank of England den Leitzins unverändert bei 3,75 Prozent belassen.

Ähnlich wie die US-Notenbank Fed scheinen auch Großbritanniens Währungshüter vorerst abwarten zu wollen, kommentierte Analyst Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg. Es müsse klarer werden, wie stark sich die Folgen des Iran-Kriegs in der Inflation niederschlagen./jkr/jha/

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Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

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