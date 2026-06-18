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Dividendenkalender heute, 18.06.2026

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Thema: Dividenden-AristokratenWasserstoff

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 18. Juni 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
BechtleJährlicher Ex-Dividenden-Tag
BechtleEndgültiges ex-Dividenden Datum
Home DepotVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
LindeVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
LindeVierteljährliches Dividenden Datum
Scout24Jährlicher Ex-Dividenden-Tag
Scout24Endgültiges ex-Dividenden Datum
Sixt VzEndgültiges ex-Dividenden Datum
Sixt VzJährlicher Ex-Dividenden-Tag
TelefonicaSonder-Dividendenzahlungstermin
TelefonicaSonder-Dividenden Datum
UniqaJährlicher Ex-Dividenden-Tag
UniqaEndgültiges ex-Dividenden Datum
Waste ManagementVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
Waste ManagementVierteljährliches Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Linde
Sixt Vz
Bechtle
Scout24
Waste Management
Uniqa
Telefonica
Home Depot

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