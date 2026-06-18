EDF: Hitze könnte Leistung mehrerer französischer Atomkraftwerke reduzieren

Paris, 18. ⁠Jun (Reuters) - Die erneute Hitzewelle sorgt in Frankreich für Probleme in den Atomkraftwerken. Der französische Staatskonzern EDF warnte am Donnerstag, dass drei Atomkraftwerke nächste Woche aufgrund der hohen Temperaturen an den Flüssen Rhône ‌und Garonne mit Produktionskürzungen rechnen müssen.

Die Produktion von Atomenergie in Frankreich war bisher in diesem Jahr relativ konstant, da sich ⁠die Produktion ⁠weiterhin von den Tiefständen vor einigen Jahren erholt hat. Allerdings haben außergewöhnliche Hitzewellen am Ende des Frühlings auf der Nordhalbkugel die Wassertemperaturen auf ein Niveau ansteigen lassen, das die Reaktoren der Gefahr einer Produktionsdrosselung aussetzt.

EDF, der Betreiber der Atomkraftwerke ‌des Landes, drosselt die Produktion, wenn die ‌Temperaturen sich einem Schwellenwert nähern, der je nach Atomkraftwerk variiert. Flachere, langsamere Flüsse sind stärker von Störungen bedroht. Das Unternehmen gab Produktionswarnungen ⁠für die Kernkraftwerke Golfech und Blayais an der Garonne im Südwesten ‌sowie für das Kernkraftwerk Bugey ⁠an der Rhône im Osten heraus. Außerdem aktualisierte sie eine bereits am vergangenen Donnerstag veröffentlichte Warnung und teilte mit, dass das Kernkraftwerk Saint-Alban an der Rhône voraussichtlich ab ‌dem 23. Juni betroffen ⁠sein wird.

Die Einschränkungen könnten auch Auswirkungen ⁠auf die französischen Stromexporte haben. Befürworter einer Rückkehr der Atomkraftnutzung in Deutschland verweisen darauf, dass Frankreich in den vergangenen Jahren einen Exportüberschuss verzeichnen konnte, während Deutschland Strom importierte. Allerdings warnen Kritiker der Atomkraft davor, dass Frankreich mit dem Klimawandel und den steigenden Temperaturen in den kommenden Jahren Probleme bei der Produktion bekommen könnte.

(Bericht von Forrest Crellin, Tristan Veyet; ⁠geschrieben von Andreas Rinke; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)