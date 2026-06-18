EQS-Adhoc: DOUGLAS AG: Prognoseanpassung für 2025/26
EQS-Ad-hoc: Douglas AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
DOUGLAS AG: Prognoseanpassung für 2025/26
18.06.2026 / 16:10 CET/CEST
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Düsseldorf, 18. Juni 2026 – Angesichts der bisherigen Geschäftsentwicklung im dritten Quartal, passt die DOUGLAS Group ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 an.
Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 wird wie folgt angepasst:
- Konzernumsatzwachstum: 0 – 1% (entspricht EUR 4,58 – 4,63 Mrd., zuvor: am unteren Ende der Prognosebandbreite von EUR 4,65 – 4,80 Mrd.).
- Bereinigte EBITDA-Marge: rund 15,0% (zuvor: rund 16,0%).
- Netto-Verschuldungsgrad: 3,0x – 3,5x (zuvor: am oberen Ende der Prognosebandbreite von 2,5x – 3,0x).
Eine Definition der bereinigten EBITDA-Marge und des Netto-Verschuldungsgrads finden Sie im DOUGLAS Geschäftsbericht 2024/25.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Douglas AG
|Luise-Rainer-Strasse 7-11
|40235 Düsseldorf
|Deutschland
|ISIN:
|DE000BEAU1Y4
|WKN:
|BEAU1Y
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2349226
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