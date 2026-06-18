EQS-Adhoc: DOUGLAS AG: Prognoseanpassung für 2025/26

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EQS-Ad-hoc: Douglas AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
DOUGLAS AG: Prognoseanpassung für 2025/26

18.06.2026 / 16:10 CET/CEST
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Düsseldorf, 18. Juni 2026 – Angesichts der bisherigen Geschäftsentwicklung im dritten Quartal, passt die DOUGLAS Group ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 an.

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 wird wie folgt angepasst:

  • Konzernumsatzwachstum: 0 – 1% (entspricht EUR 4,58 – 4,63 Mrd., zuvor: am unteren Ende der Prognosebandbreite von EUR 4,65 – 4,80 Mrd.).
  • Bereinigte EBITDA-Marge: rund 15,0% (zuvor: rund 16,0%).
  • Netto-Verschuldungsgrad: 3,0x – 3,5x (zuvor: am oberen Ende der Prognosebandbreite von 2,5x – 3,0x).

Eine Definition der bereinigten EBITDA-Marge und des Netto-Verschuldungsgrads finden Sie im DOUGLAS Geschäftsbericht 2024/25.

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Douglas AG
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