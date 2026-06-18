EQS-DD: LANXESS Aktiengesellschaft: Matthias Zachert, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
18.06.2026 / 09:25 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Matthias
|Nachname(n):
|Zachert
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|LANXESS Aktiengesellschaft
b) LEI
|529900PTLRE72EMYIJ77
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005470405
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|16,04 EUR
|6.095,20 EUR
|16,10 EUR
|246.652,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|16,0985 EUR
|252.747,2000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|17.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|TRADEGATE
|MIC:
|TGAT
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LANXESS Aktiengesellschaft
|Kennedyplatz 1
|50569 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.lanxess.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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