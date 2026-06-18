EQS-DD: LANXESS Aktiengesellschaft: Matthias Zachert, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



18.06.2026 / 09:25 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Matthias Nachname(n): Zachert

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

LANXESS Aktiengesellschaft

b) LEI

529900PTLRE72EMYIJ77

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005470405

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 16,04 EUR 6.095,20 EUR 16,10 EUR 246.652,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 16,0985 EUR 252.747,2000 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: TRADEGATE MIC: TGAT

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Sprache: Deutsch Unternehmen: LANXESS Aktiengesellschaft Kennedyplatz 1 50569 Köln Deutschland Internet: www.lanxess.com

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