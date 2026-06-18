EQS-DD: MHP Hotel AG: 888 RealeState GmbH, Verkauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.06.2026 / 18:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: 888 RealeState GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Ralf
Nachname(n): Selke
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
MHP Hotel AG

b) LEI
529900KYBHHI9AVDB924 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A3E5C24

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,3 EUR 390.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,3000 EUR 390.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
17.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


18.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MHP Hotel AG
Maximiliansplatz 12b
80333 München
Deutschland
Internet: www.mhphotels.com

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105592  18.06.2026 CET/CEST

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