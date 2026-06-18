EQS-DD: MHP Hotel AG: 888 RealeState GmbH, Verkauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
18.06.2026 / 18:40 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Name und Rechtsform:
|888 RealeState GmbH
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|
|Vorname:
|Ralf
|Nachname(n):
|Selke
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A3E5C24
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1,3 EUR
|390.000,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1,3000 EUR
|390.000,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MHP Hotel AG
|
|Maximiliansplatz 12b
|
|80333 München
|
|Deutschland
|Internet:
|www.mhphotels.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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