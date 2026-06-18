EQS-HV: Frauenthal Holding AG: Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

EQS-News: Frauenthal Holding AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

Frauenthal Holding AG: Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung



18.06.2026 / 20:23 CET/CEST

Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS News

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Abstimmungsergebnisse zur 37. ordentlichen Hauptversammlung der Frauenthal Holding AG am 18. Juni 2026

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Hannes Winkler als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 800.078

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 9,25 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 800.078

JA 114.052 Stimmen.

NEIN 686.026 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Erika Hochrieser als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.141.180

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,54 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.141.180

JA 7.141.180 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 6.429.669

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,32 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.429.669

JA 6.429.379 Stimmen.

NEIN 290 Stimmen.

ENTHALTUNG 678.296 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5i:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.141.180

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,54 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.141.180

JA 7.141.030 Stimmen.

NEIN 150 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5ii:

Wahl des Prüfers für die konsolidierte Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.141.180

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,54 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.141.180

JA 7.141.180 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Wahl einer Person in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.141.179

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,54 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.141.179

JA 7.141.029 Stimmen.

NEIN 150 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.141.179

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,54 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.141.179

JA 7.140.889 Stimmen.

NEIN 290 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

18.06.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Frauenthal Holding AG Rooseveltplatz 10 1090 Wien Österreich Telefon: +43 1 505 42 06 Internet: frauenthal.at ISIN: AT0000762406 WKN: 882002 Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)

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