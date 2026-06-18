EQS-News: Erster Capital Markets Day: tonies plant Umsatz bis 2030 zu verdoppeln und präsentiert Pläne für globale Expansion in den kommenden Jahren

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Erster Capital Markets Day: tonies plant Umsatz bis 2030 zu verdoppeln und präsentiert Pläne für globale Expansion in den kommenden Jahren



18.06.2026 / 07:30 CET/CEST

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Erster Capital Markets Day: tonies plant Umsatz bis 2030 zu verdoppeln und präsentiert Pläne für globale Expansion in den kommenden Jahren

tonies' verfolgt die Ambition, den Gruppenumsatz bis zum Geschäftsjahr 2030 auf mehr als 1,4 Mrd. EUR zu verdoppeln und die bereinigte EBITDA-Marge mittelfristig auf 16–18 % zu steigern

Globale Expansion setzt sich fort: mindestens zwei weitere Markteintritte im Jahr 2027, Präsenz in allen wichtigen Weltregionen bis 2030 avisiert

Neu gegründete Global Advisory Group vereint führende Expert:innen aus dem Bereich der Kindheitsentwicklung zur wissenschaftlich fundierten Begleitung bei der Produkt- und Inhalteentwicklung

LUXEMBURG/LONDON, 18. Juni 2026 // Die tonies SE („tonies”), die weltweit führende interaktive Audioplattform für Kinder, richtet heute ihren ersten Capital Markets Day aus. Das Unternehmen hat in weniger als einem Jahrzehnt eine vollständig neue Kategorie an der Schnittstelle von Technologie, Spielzeug, Content und Gaming erschaffen – und dabei ein global operierendes, zunehmend profitables Geschäftsmodell aufgebaut. Heute präsentiert tonies seine finanziellen Ambitionen und die strategische Roadmap für die kommenden Jahre.

Tobias Wann, CEOvontonies, sagt: „tonies hat weltweite Strahlkraft und ein Marktpotenzial, das weit über unsere heutige Größe hinausgeht. Wir bauen eine globale Marke um ein Plattformmodell auf, das wiederkehrende Nutzung fördert. Drei Prioritäten werden in den kommenden Jahren Wert schaffen: Wir kreieren ein Ökosystem, das mit jedem neuen Gerät im Markt an Wirkung gewinnt, wir nutzen die globale Übertragbarkeit unseres Produkts und wir setzen weiterhin auf verlässliches, profitables Wachstum. Die Chancen, die vor uns liegen, sind größer als alles, was wir bisher aufgebaut haben – und wir haben die Nachfrage, das Team und einen klaren Plan, um diese Chancen zu nutzen.”

Die Wachstumsambitionen von tonies gründen auf drei sich gegenseitig verstärkenden Säulen. Hierzu zählt der Aufbau eines Ökosystems, das die Kindheit der Zukunft prägen kann und wiederkehrende Umsätze aus immer neuen Kohorten generiert. Zum anderen die internationale Expansion: Das kurzfristig größte Wachstumspotenzial bieten dabei die USA; darüber hinaus sind Markteintritte in neue Länder angestrebt. Und schließlich der Ausbau eines bewährten, robusten Finanzmodells:

In dessen Zentrum steht eine Plattform, die sich nicht von Markt zu Markt neu erfinden muss, sondern eine operative Hebelwirkung erzeugt und damit die Margenausweitung vorantreibt. In allen drei Säulen setzt tonies Künstliche Intelligenz ein, um die Lokalisierung von Produkten zu beschleunigen, Entwicklungszyklen zu verkürzen und den Output im Laufe der Zeit ohne proportionalen Kostenanstieg zu steigern.

Mittelfristig Ambition unterstreicht das Potenzial für profitables Wachstum in den kommenden Jahren

Bis 2030 strebt das Unternehmen einen Gruppenumsatz von mehr als 1,4 Milliarden Euro an. Das Umsatzplus soll dabei überwiegend durch organisches Wachstum in bestehenden Märkten getragen werden, mit zusätzlichen Beiträgen aus neuen Gerätegenerationen und weiteren Markteinführungen. tonies strebt an, die bereinigte EBITDA-Marge mittelfristig auf 16–18 % zu steigern. Dieses Ziel spiegelt sowohl die natürliche Entwicklung hin zu margenstarken Plattformumsätzen als auch den Vorteil einer wachsenden Basis aktivierter Geräte wider. Hinzu kommt ein verbesserter operativer Hebel infolge struktureller Verbesserungen bei den Herstellungskosten, der Logistik und der breiteren Kostenbasis (einschließlich SG&A).

Hansjörg Müller, CFOvontonies, erklärt: „Unser Geschäftsmodell basiert auf einem sich selbst verstärkenden Ökosystem: Eine wachsende installierte Gerätebasis und tiefere Kundenbeziehung generieren wiederkehrende und planbare Umsätze. Unser operativer Hebel wächst also mit jedem Markt, den wir erschließen und skalieren. Was dieses Modell besonders nachhaltig macht, ist seine Widerstandsfähigkeit: Seit unserem Börsengang haben wir unsere Prognose jedes Jahr erfüllt. Wir sind trotz Disruptionen in globalen Lieferketten, geopolitischer Instabilität, Konsumzurückhaltung und eines historisch außergewöhnlichen Zollumfelds stets profitabel gewachsen. Diesen Kurs wollen wir fortsetzen – und tonies weit über die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro hinaus entwickeln und dabei die Profitabilität in den kommenden Jahren deutlich steigern.”

Internationale Expansion setzt sich in neuen und bestehenden Märkten fort

tonies’ globales Potenzial ist aktuell noch weitgehend unerschlossen. Vor diesem Hintergrund strebt das Unternehmen an, den Gruppenumsatz bis 2030 mehr als zu verdoppeln. Die Marktdurchdringung in den bestehenden Märkten verdeutlicht den Wachstumsspielraum: In den USA bedient tonies derzeit nur rund 12 % der Zielhaushalte, verglichen mit rund 58 % in der etablierteren DACH-Region. Mit weltweit mehr als 570 Millionen adressierbaren Haushalten1bleibt die internationale Expansion einer der stärksten Werttreiber des Unternehmens.

Parallel dazu verfolgt tonies eine Omnichannel-Strategie, um Umsätze diversifiziert zu steigern. Der Ausbau der Handelspräsenz ist ein zentraler Hebel: Seit 2019 steigerte tonies die Zahl der Verkaufsstellen jährlich um mehr als 30 % (CAGR) auf heute mehr als 25.000 weltweit.

Christoph Frehsee, CRO vontonies, sagt: „Wir haben einen bewährten und skalierbaren globalen Wachstumsmotor entwickelt. Jeder Markteintritt stärkt unsere Datenbasis, unser operatives Playbook, unsere Handelspartnerschaften, unsere Lokalisierungskompetenz und unser Content-Ökosystem. So gestalten wir jeden weiteren Markteintritt noch wirkungsvoller als den vorherigen. Unser Wachstumspotenzial ist beträchtlich: Wir bereiten uns darauf vor, 2027 in mindestens zwei neue Märkte einzutreten und tonies bis 2030 in allen wichtigen Weltregionen zu etablieren.”

Für eine gute Kindheit: tonies entwickelt die weltweit führende Audioplattform für Kinder verantwortungsbewusst weiter

Zusätzlich gibt tonies heute die Gründung seiner Global Advisory Group bekannt, ein Gremium führender Expert:innen aus den Bereichen Kindheitsentwicklung, Bildung, Neurowissenschaft, Pädiatrie und familiäres Wohlbefinden. Entwicklungspsychologische Forschung hat die Produkt- und Inhaltsentwicklung von tonies von Beginn an geprägt. Mit der Global Advisory Group verankert das Unternehmen dieses Bekenntnis institutionell – und stellt sicher, dass Innovation auch im Zuge der globalen Skalierung durch unabhängige Fachexpertise fundiert bleibt. Zu den Gründungsmitgliedern zählen mit Michael Levine, Chrissy Lawler, Dr. Ellen Wartella, Dr. Katharina Meier-Batrakow und Meredith Halpern-Ranzer Expert:innen aus führenden Forschungsinstitutionen sowie unabhängiger klinischer Praxis.

Ginny McCormick, CXO vontonies, kommentiert: „Bei tonies entwickeln wir Produkte nicht nur für einen kurzen Moment. Wir gestalten Beziehungen zu Familien, die sich über die gesamte Kindheit hinweg entwickeln. Das erfordert mehr als nur beliebten Content – es braucht Vertrauen. Wir sind überzeugt, dass die besten Kindheitserlebnisse auf einem tiefen Verständnis davon gründen, wie Kinder lernen, zuhören und sich entwickeln. Unsere Global Advisory Group ist Ausdruck davon, dass wir genau dieses Wissen in alles einfließen lassen, was wir schaffen.”

Die Stärke des tonies-Portfolios zeigt sich auch im Tempo, mit dem das Unternehmen Neuheiten auf den Markt bringt: Vor wenigen Wochen hat tonies Hasbro-Brettspielklassiker auf Tonieplay eingeführt, gestern Bluey für die Toniebox angekündigt, und in Kürze werden die ersten Produkte aus der Kooperation mit Pokémon auf den Markt kommen – drei der weltweit beliebtesten Kindermarken.

Das Content-Portfolio von tonies umfasst heute einen Großteil der weltweit führenden Marken für Kinder – eine Breite, die sowohl die Reichweite der Plattform als auch das Vertrauen der Branche widerspiegelt.

Übertonies

tonies® ist die weltweit führende interaktive Audio-Plattform für Kinder, die neu definiert, wie Kinder im Alter von 1 bis 9+ Jahren unabhängig spielen, lernen und wachsen – ganz ohne Bildschirm. Seit Gründung in Deutschland im Jahr 2014 wurden weltweit rund 12,2 Millionen Tonieboxen und mehr als 165 Millionen Tonies verkauft.

Im Durchschnitt beschäftigen sich Kinder rund 280 Minuten pro Woche mit ihren Toniefiguren und Tonieplay-Spielen. Dies macht die Toniebox zu einem vertrauten Begleiter im Alltag, der das Leben von Familien auf der ganzen Welt mit dem Zauber interaktiver Audio-Unterhaltung und -Bildung bereichert.

Das intuitive und preisgekrönte Audiosystem ist um die Toniebox 2 und Tonieplay aufgebaut. tonies‘ Portfolio umfasst etwa 1.500 verschiedene Tonies und rund 20 Tonieplay-Spiele, sowie mehr als 3.500 digitale Titel über mytonies (Audiothek und App) – von tonies Originalen® bis hin zu Inhalten von mehr als 350 Lizenzpartnern, darunter Disney, Warner Bros., NBC Universal, Mattel, Marvel, Paramount, Hasbro, Universal und Sony Music.

tonies baut seine Plattform weltweit schnell aus. Neben dem DACH-Raum zählen Nordamerika als größter Markt von tonies, sowie Großbritannien/Irland, Frankreich, Australien und Neuseeland zu den zentralen Wachstumsregionen. Mittlerweile sind Tonieboxen in über 100 Ländern aktiviert. tonies beschäftigt mehr als 630 Mitarbeitende, erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von 630 Millionen Euro (+31 % gegenüber dem Vorjahr) und ist an der Frankfurter Börse (tonies SE) im SDAX notiert.



1Indikative Schätzung von weltweiten Haushalten mit mindestens einem Kind im Alter zwischen 0 und 9 Jahren.



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