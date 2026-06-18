EQS-News: FIDURA Private Equity Fonds: Erfolgreicher Verkauf des Portfoliounternehmens VEACT GmbH an Infomedia Pty. Ltd. (Sydney)

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FIDURA Private Equity Fonds: Erfolgreicher Verkauf des Portfoliounternehmens VEACT GmbH an Infomedia Pty. Ltd. (Sydney)



18.06.2026 / 13:00 CET/CEST

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Pressemitteilung



FIDURA Private Equity Fonds:

Erfolgreicher Verkauf des Portfoliounternehmens VEACT GmbH an Infomedia Pty. Ltd. (Sydney)

Mit der Übernahme stärkt Infomedia gezielt sein Aftersales-Geschäft in Europa und baut seine datenbasierten Lösungen weiter aus.





Grünwald (bei München), 18. Juni 2026 – Trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage in Deutschland, insbesondere in der Automobilindustrie, ist es dem Investorenkonsortium unter Führung des Lead-Investors FIDURA gelungen, die Anteile am Portfoliounternehmen VEACT GmbH erfolgreich an einen strategischen Investor zu veräußern.





Gemeinsam mit Bayern Kapital, UVC Partners, Senovo Capital Management und weiteren Co-Investoren, konnten die Grünwalder Fondsgesellschaften FIDURA Private Equity Fonds ihre Anteile an der VEACT GmbH, dem führenden europäischen Spezialisten für datengetriebenes Aftersales- und Kundenmanagement im Automotive-Bereich, erfolgreich an Infomedia Pty. Ltd. mit Sitz in Sydney verkaufen.



Seit dem Einstieg der FIDURA Private Equity Fonds im Jahr 2018 hat sich die VEACT GmbH (München) von einer IT-gestützten Marketingagentur zu einem führenden Business-Intelligence-Anbieter im Automotive-Sektor entwickelt. Im Fokus standen nachhaltiges Umsatzwachstum, der Ausbau technologischer Kompetenzen sowie die internationale Expansion.



VEACT arbeitet mit führenden Automobilmarken, unterstützt mehr als 1.000 Händler-standorte in der EMEA-Region und kooperiert mit internationalen OEMs.

Durch Verknüpfung der nun gemeinsamen Daten von Infomedia und VEACT, die den gesamten Kunden- und Fahrzeuglebenszyklus umfassen, entsteht eine integrierte, datengetriebene und intelligente Plattform für den Automotive-Aftersales – von Fahrzeug- und Servicedaten über Kundendaten bis hin zu Händler- und DMS-Informationen. Dadurch können OEMs und Händler personalisierte, datenbasierte Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey realisieren.



„Die Übernahme von VEACT ist ein wichtiger Schritt in unserer langfristigen Wachstums-strategie. Wir freuen uns sehr, das VEACT-Team bei Infomedia willkommen zu heißen“, sagt Jens Monsees, CEO von Infomedia. „Aftersales ist einer der zentralen Werttreiber der Automobilindustrie. Gemeinsam mit Philipp und seinem Team werden wir unsere Lösungen weiterentwickeln, zusätzliche Umsatzpotenziale erschließen und unseren Kunden integrierte Automatisierungslösungen für den Aftersales bereitstellen.“

Auch VEACT-Gründer Philipp Posselt sieht in der Transaktion einen wichtigen Wachstumsschritt: „Mit Infomedia gewinnen wir einen starken internationalen Partner, mit dem wir unsere Position im europäischen Aftersales-Markt weiter ausbauen werden. Gemeinsam sind wir noch besser aufgestellt, um unsere Produkt-Roadmap schneller umzusetzen und unseren Kunden zusätzlichen Mehrwert zu bieten. Als Teil von Infomedia werden wir unser Wachstum in Europa konsequent fortsetzen und weiter skalieren.“

VEACT GmbH profitiert künftig in zweifacher Hinsicht: einerseits durch die globalen OEM-Beziehungen von Infomedia und andererseits durch die enge Anbindung an Intellegam, ein Münchner KI-Unternehmen, an dem Infomedia beteiligt ist. Die Expertise von Intellegam soll insbesondere Innovationen in den Bereichen Predictive Analytics, Automatisierung und Customer Engagement weiter beschleunigen.



Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Über Infomedia Pty. Ltd.

Infomedia Pty. Ltd., ein Portfoliounternehmen der international agierenden Private Equity Gesellschaft TPG, ist ein weltweit führender Anbieter von DaaS- und SaaS-Lösungen für das datengetriebene Automotive-Ökosystem mit Sitz in Sydney.

Die Lösungen des Unternehmens unterstützen OEMs, nationale Vertriebsgesellschaften, Händlerbetriebe und Drittanbieter beim Management des Fahrzeug- und Kundenlebens-zyklus. Sie werden von mehr als 250.000 Branchenexpertinnen und -experten bei 50 OEM-Marken in 186 Ländern genutzt, um Kundenerlebnisse zu verbessern, Prozesse im Handel effizienter zu gestalten und Wachstum zu fördern.

Weitere Informationen: https://www.infomedia.com.au/

Über VEACT GmbH

Die VEACT GmbH ist ein europäischer Spezialist für Automotive Data Management, CRM-Prozesse und Aftersales-Kundenaktivierung mit Sitz in München.

Das Unternehmen unterstützt Händler, Importeure und Hersteller dabei, Kunden- und Fahrzeugdaten aufzubereiten, zu analysieren und gezielt für personalisierte Aftersales-Kommunikation, automatisierte CRM-Kampagnen, höhere Serviceloyalität und messbares Umsatzwachstum einzusetzen.

Weitere Informationen: https://www.veact.com/



Über FIDURA Private Equity Fonds

FIDURA wurde 2001 von erfahrenen Unternehmern und Kapitalmarktspezialisten als unabhängiges Beratungs- und Emissionshaus für Private Equity gegründet.

Mit vier aufgelegten Fonds konnte das Emissionshaus ein Gesamtvolumen von rd. 110 Mio. EUR bei etwa 4.000 Anlegern platzieren.

FIDURA Private Equity Fonds investieren in Technologieunternehmen, vornehmlich im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz). Technologische Kompetenz und unternehmerische Erfahrung des FIDURA-Fondsmanagements sind dabei zentrale Erfolgsfaktoren der Fonds.

Das anvisierte Investitionsvolumen pro Beteiligungsunternehmen beträgt i. d. R. zwischen 0,3 Mio. EUR und 3 Mio. EUR. Der Fokus liegt dabei auf Unternehmen, die ihre Start-Up-Phase bereits erfolgreich abgeschlossen haben und in eine Wachstumsphase eintreten.

Alle Unternehmen müssen dabei klar definierte ethische, soziale und ökologische Standards erfüllen.



Weitere Informationen: https://www.fidura.de/



Kontakt:

FIDURA Private Equity Fonds

Dipl.-Ing. Ingrid Weil

Dr.-Hans-Staub-Straße 8

82031 Grünwald

Germany





Tel.: +49 (0)89 / 238898-15

Fax: +49 (0)89 / 238898-29

Mail: presse@fidura.de







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