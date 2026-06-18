EQS-News: Lenzing Gruppe präsentiert skalierbare, biobasierte Vliesstofflösungen auf führenden internationalen Messen

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Lenzing Gruppe präsentiert skalierbare, biobasierte Vliesstofflösungen auf führenden internationalen Messen



18.06.2026 / 09:10 CET/CEST

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Lenzing Gruppe präsentiert skalierbare, biobasierte Vliesstofflösungen auf führenden internationalen Messen

Lenzing Gruppe auf der CIDPEX China, der Techtextil Frankfurt und der INDEX Genf

INDEX™ 26 Award für LENZING™ DualWipe

LENZING™ Nonwoven Technology als Plattform für skalierbare, biobasierte Vliesstofflösungen

Lenzing, 18. Juni 2026 – Von der CIDPEX in China über die Techtextil in Frankfurt bis hin zur INDEX in Genf präsentiert die Lenzing Gruppe marktreife, biobasierte Vliesstofflösungen und erhält zugleich Branchenanerkennung für ihre LENZING™ Nonwoven Technology.

Die Lenzing Gruppe, ein weltweit führender Hersteller von regenerierten Cellulosefasern für die Textil- und Vliesstoffindustrie, hat im ersten Halbjahr 2026 im Rahmen einer Reihe bedeutender internationaler Branchenmessen die Position ihres Vliesstoffgeschäfts weiter gestärkt. Auf der CIDPEX in China, der Techtextil in Frankfurt und der INDEX in Genf zeigte Lenzing, wie das Vliesstofffaserportfolio sowie die LENZING™ Nonwoven Technology (LNT) skalierbare, biobasierte Alternativen zu fossilen Vliesstoffmaterialien ermöglichen.



Globale Präsenz in wichtigen Vliesstoffmärkten

Den Auftakt bildete die CIDPEX 2026 in Nanjing, China – die weltweit größte Fachmesse für Tuchanwendungen und Einweg-Hygieneprodukte. Als bedeutende Branchenplattform in Asien spielte die CIDPEX eine zentrale Rolle für die Stärkung der regionalen Präsenz von Lenzing sowie für die globale Sichtbarkeit der Produktmarke VEOCEL™ für Vliesstofffasern, insbesondere in Anwendungen für absorbierende Hygieneprodukte und Feuchttücher.

Auf der Techtextil 2026 in Frankfurt und der INDEX 2026 in Genf intensivierte Lenzing den Austausch mit europäischen und internationalen Kunden. Auf beiden Veranstaltungen wurde die LENZING™ Nonwoven Technology mittels interaktiver „Touch & Feel“-Stationen präsentiert, die auf großes Interesse in der Branche stießen. Diese Produktdemonstrationen ermöglichten es den Besucher:innen, die Performance, Vielseitigkeit und Vorteile der cellulosischen Vliesstofflösungen von Lenzing in Endanwendungen zu erleben.



INDEX™ 26 Award für LENZING™ DualWipe

Ein zentrales Highlight war die Auszeichnung von LENZING™ DualWipe mit dem renommierten INDEX™ Award in der Kategorie Nonwovens Roll Goods auf der INDEX in Genf. Dieses innovative Reinigungstuch, produziert mit der LENZING™ Nonwoven Technology, vereint zwei funktionale Oberflächen in einem Produkt: eine rauere Seite zur effektiven Entfernung von Schmutz und Rückständen sowie eine weiche, hochabsorbierende Seite zum Wischen und Nachpolieren. DualWipe kommt ohne synthetische Fasern, Bindemittel oder chemischen Zusätzen aus und eliminiert damit das Risiko der Mikroplastikfreisetzung, wie sie bei herkömmlichen synthetischen Wischtüchern auftreten kann.

Patricia Sargeant, Executive Vice President Commercial Nonwovens der Lenzing Gruppe, kommentiert:

„Wir danken EDANA sowie der unabhängigen INDEX Award Jury für die Auszeichnung von LENZING™ DualWipe mit dem INDEX™ 26 Award. Dies unterstreicht die Relevanz cellulosischer, fossilfreier Technologien für die Zukunft der Vliesstoffindustrie. Mit der LENZING™ Nonwoven Technology bieten wir eine skalierbare, leistungsstarke Alternative zu fossilbasierten Materialien, indem wir erneuerbare Rohstoffe mit modernsten Faser- und Vliesstofftechnologien kombinieren. Lenzing unterstützt seine Kunden dabei, steigende regulatorische Anforderungen sowie Erwartungen von Marken und Konsument:innen zu erfüllen und ermöglicht den Übergang der Branche hin zu nachhaltigeren Produkten.“

Die Vliesstofflösungen von Lenzing stehen im Einklang mit der EU-Bioökonomiestrategie, die den Einsatz biobasierter Materialien zur Reduktion der Abhängigkeit von fossilen Ressourcen sowie zur Stärkung nachhaltiger industrieller Wertschöpfungsketten fördert. Lenzing überführt diese strategischen Zielsetzungen in industrielle Lösungen, die bereits im großen Maßstab für Anwendungen in Hygiene, Wischtüchern und technischen Vliesstoffen verfügbar sind.



Innovationspartner der Vliesstoffindustrie

Über alle Messen hinweg zeigte Lenzing, wie seine Fasern und Technologien Mehrwert in vielfältigen Endanwendungen schaffen, mit einem besonderen Fokus auf absorbierende Hygieneprodukte und innovative Vliesstofflösungen. Durch die Kombination aus Faserinnovation, Anwendungskompetenz und enger Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette positioniert sich Lenzing als Innovations- und Lösungspartner der globalen Vliesstoffindustrie.

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Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe steht für eine verantwortungsbewusste Herstellung von Spezial- und Premiumfasern basierend auf regenerierter Cellulose. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von Textil-Anwendungen – von funktionaler, bequemer und modischer Bekleidung hin zu langlebigen und nachhaltigen Heimtextilien. Die TÜV-zertifizierten biologisch abbaubaren und kompostierbaren Lenzing Fasern eignen sich auch hervorragend für den anspruchsvollen Einsatz in Hygiene-Anwendungen des täglichen Lebens.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilindustrie vom gegenwärtigen linearen Wirtschaftssystem zu einer Kreislaufwirtschaft. Um das Engagement zur Begrenzung des menschengemachten Klimawandels an den Zielen des Übereinkommens von Paris auszurichten, hat Lenzing einen klaren, wissenschaftlich fundierten Klimaaktionsplan, der eine deutliche Reduktion der Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3) bis 2030 und ein Netto-Null-Ziel bis 2050 vorsieht.



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2025

Umsatz: EUR 2,60 Mrd.

Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.738



TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™, LENZING™ und REFIBRA™ sind Marken der Lenzing AG.

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