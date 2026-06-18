EQS-News: Mallia Aesthetics meldet positive Ergebnisse aus Verbraucherstudie mit hormonfreiem 8T3 Essentials Haar Serum

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Mallia Aesthetics meldet positive Ergebnisse aus Verbraucherstudie mit hormonfreiem 8T3 Essentials Haar Serum



18.06.2026 / 11:00 CET/CEST

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Mallia Aesthetics meldet positive Ergebnisse aus Verbraucherstudie mit hormonfreiem 8T3 Essentials Haar Serum

87 % der Probanden sprachen auf die Behandlung an; bei 70 % war neues Haarwachstum messbar

Signifikante Steigerung der durchschnittlichen Haardichte um 30 %, mit individuellen Zugewinnen von bis zu beeindruckenden 193%

100% der Probanden bestätigten gute Verträglichkeit und würden das 8T3 Essentials Haarserum weiterempfehlen

Erlangen, Deutschland, 18. Juni 2026 – Die Mallia Aesthetics GmbH, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung kosmetischer Produkte zur Anregung des Haarwachstums spezialisiert hat, gab heute positive Ergebnisse einer kombinierten Auswertung von zwei sechsmonatigen Verbraucherstudien bekannt, in denen das hormonfreie 8T3 Essentials Haar Serum untersucht wurde. Über beide Studien hinweg sprachen 87 % der Teilnehmenden auf die Behandlung an. Bei 70 % der Anwender wurde neues Haarwachstum beobachtet, während bei weiteren 17 % der Haarausfall gestoppt wurde.

Die kombinierte Analyse umfasste 23 Probanden, darunter fünf Frauen, die das Serum sechs Monate lang zweimal wöchentlich anwendeten. Die Personen stellten eine relativ komplexe Anwendergruppe dar, mit einem Durchschnittsalter von 52 Jahren und einer durchschnittlichen Haardichte zu Studienbeginn von 96 Haaren/cm². Objektive Messungen unter Verwendung von Bildgebungssystemen von TrichoLAB oder Canfield Scientific zeigten einen hochsignifikanten Anstieg der Haardichte über den Studienzeitraum hinweg. Im Durchschnitt verzeichneten die Teilnehmenden nach sechsmonatiger Behandlung einen Anstieg der Haardichte um 30 %. Bei den Super-Respondern betrug der Anstieg der Haardichte im Vergleich zum Ausgangswert bis zu 193 %.

Die Ergebnisse aus den Teilnehmerbefragungen deckten sich mit den gemessenen Ergebnissen. Die meisten Anwender (95 %) berichteten von einer deutlichen Verringerung oder einem vollständigen Stillstand des Haarausfalls, und 80 % stellten neues Haarwachstum fest. Darüber hinaus beobachteten 95 % der Anwender auch deutlich dichteres Haar in den vom Haarausfall betroffenen Bereichen.

„Diese Ergebnisse sind äußerst vielversprechend“, sagte Dr. Anne Asmuß, Geschäftsführerin von Mallia Aesthetics. „Wir konnten bei dieser Studiengruppe mit unterschiedlich starkem Haarausfall erhebliche Verbesserungen beim Haarwachstum beobachten, was das enorme Potenzial unseres Produkts unterstreicht. Ebenso wichtig ist für uns, dass die Teilnehmenden von positiven Erfahrungen mit dem Serum und einer hohen Zufriedenheit mit den Ergebnissen berichteten. Unser Fokus lag stets auf der Entwicklung einer wirksamen, wissenschaftlich fundierten Lösung, die Menschen bedenkenlos und einfach in ihre tägliche Haarpflege integrieren können. Die positiven Ergebnisse und die hohe Zufriedenheit der Studienteilnehmer zeigen, dass es uns gelungen ist, genau das zu realisieren.“

Das 8T3 Essentials Haar Serum hat eine leichte, wässrige Textur und muss nur zweimal pro Woche angewendet werden. Es enthält keine aggressiven Inhaltsstoffe und ist als mikrobiomfreundlich zertifiziert. Alle Teilnehmenden der Studien bestätigten, dass das 8T3 Essentials Haar Serum gut vertragen wurde und keine Nebenwirkungen auftraten. Zudem empfanden sie die Integration in ihre Pflegeroutine als einfach, und alle Anwender gaben an, dass sie das 8T3 Essentials Haar Serum weiterempfehlen würden.

8T3 Essentials Haar Serum enthält MAL-838, einen proprietären kosmetischen Inhaltsstoff, der auf dem natürlich vorkommenden Protein sCD83 basiert.

„Die meisten etablierten hormonfreien Ansätze konzentrieren sich in erster Linie darauf, die Durchblutung und die Nährstoffversorgung der Haarfollikel zu steigern, während das entzündliche Milieu als Ursache für vorzeitigen Haarausfall bestehen bleibt“, sagte Prof. Dr. Alexander Steinkasserer, Mitbegründer und Geschäftsführer von Mallia Innovations. „Das biologische Wirkprinzip von sCD83 unterscheidet sich grundlegend davon. Unsere Forschungsergebnisse zeigen, dass sCD83 die Auflösung von Entzündungen unterstützt und dazu beiträgt, die Haarfollikel vor vorzeitigem Zelltod zu schützen. Gleichzeitig aktiviert es Stammzellen und regt die Keratinproduktion für gesundes Haarwachstum an. Dieser multimodale Mechanismus bietet einen hormonfreien Ansatz, der den natürlichen Wachstumszyklus des Haares unterstützt, ohne den Hormonspiegel zu beeinflussen.“

Das 8T3 Essentials Haar Serum und das 8T3 Essentials Lash & Brow Serum sind EU-weit über den Webshop https://8t3.com/ von Mallia erhältlich. Mallia plant, seine kommerziellen Aktivitäten in Zukunft auf weitere Märkte auszuweiten.

Über das lösliche CD83-Protein

Lösliches CD83 (sCD83) ist ein immunmodulierendes Protein, das derzeit für die topische Behandlung von Haarausfall (MAL‑856) und die Stimulation von Haarwachstum (MAL‑838) entwickelt wird. Das lösliche CD83‑Protein, das erstmals 2001 von Mallia‑Mitgründer Prof. Dr. Steinkasserer identifiziert wurde, hat entzündungshemmende Eigenschaften, indem es die Auflösung von Entzündungen induziert, die Wundheilung fördert und neues Haarwachstum unterstützt.1 Darüber hinaus wurde gezeigt, dass sCD83 regulatorische T-Zellen (Tregs) aktiviert2, die direkt mit den Haarfollikeln interagieren und diese aktivieren können.3 Weiterhin hemmt sCD83 den Zelltod der Haarfollikel und aktiviert direkt die follikulären Stammzellen sowie die Keratinproduktion, was zu neuem Haarwachstum führt. Diese multimodale Wirkungsweise unterscheidet sCD83 von anderen topisch angewandten Haarwuchsmitteln.

Bei topischer Anwendung gelangt sCD83 direkt zu den Haarfollikeln, dringt aber nicht durch die Haut und wurde daher auch nicht im Blutkreislauf nachgewiesen. Die Wirkung ist auf den lokalen Bereich beschränkt, was ein großer Vorteil gegenüber systemischen Behandlungsmöglichkeiten ist, von denen einige schwere Nebenwirkungen verursachen können.

Über Haarausfall

Hormonell bedingter Haarausfall bei Männern und Frauen (androgenetische Alopezie oder AGA) ist die häufigste Form des Haarausfalls. Weltweit sind mehr als 70 % der Männer sowie 50 % der Frauen jenseits der Menopause von androgenetischer Alopezie betroffen. Weitere 147 Millionen Menschen leiden an immunbedingtem, kreisrundem Haarausfall (Alopecia areata oder AA4,5).

Die androgenetische Alopezie verläuft in der Regel graduell und ist auf genetische und hormonelle Faktoren zurückzuführen. Bei Männern führt sie häufig zu Geheimratsecken und Kahlheit am Oberkopf, bei Frauen zu schütterem Haar im Scheitelbereich. Alopecia areata führt zu kreisrundem Haarausfall auf der Kopfhaut, im Gesicht oder an anderen Körperstellen. Sie tritt auf, wenn das Immunsystem „irrtümlich" Haarfollikel angreift, was zu immunbedingtem Haarausfall führt.

Über Mallia

Die in Erlangen ansässige Mallia Innovations GmbH ist die Holdinggesellschaft von zwei spezialisierten Tochterunternehmen und treibt strategisch die proprietäre Entwicklung und Vermarktung von biopharmazeutischen Therapien und kosmetischen Anwendungen auf Basis des immunmodulierenden Proteins sCD83 voran. Im Fokus von Mallia stehen Haarwachstum, Haarausfall sowie weitere dermatologische Anwendungen, einschließlich Wundheilung.

Mallia Therapeutics GmbH fokussiert sich auf die klinische Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten, die u.a. an androgenetischer Alopezie oder Alopecia areata leiden. Der Wirkstoff MAL-856 beruht auf der wissenschaftlich nachgewiesenen immunmodulierenden Wirkungsweise von sCD83, die von Mallia‑Mitgründer Prof. Dr. Alexander Steinkasserer seit fast 25 Jahren erforscht wird.6

Mallia Aesthetics GmbH konzentriert sich auf die Entwicklung kosmetischer Produkte, um Haarwachstum anzuregen, die ebenfalls auf dem vielversprechenden, wissenschaftlich fundierten sCD83-Protein basieren. Mit dem Inhaltsstoff MAL‑838 werden innovative Kosmetik‑Produkte für Fachleute und Endverbraucher entwickelt und vermarktet.

Entdecken und bestellen Sie die Produkte der 8T3 Essentials‑Linie direkt in unserem Onlineshop: www.8T3.com

Mehr Infos finden Sie unter www.mallia.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, und Facebook.



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1 Royzman, D., Peckert-Maier, K., Stich, L., König, C., Wild, A. B., Tauchi, M., ... & Steinkasserer, A. (2022). Soluble CD83 improves and accelerates wound healing by the induction of pro-resolving macrophages. Frontiers in Immunology, 13, 1012647. DOI: 10.3389/fimmu.2022.1012647

2 Bock, F., Rössner, S., Onderka, J., Lechmann, M., Pallotta, M. T., Fallarino, F., ... & Zinser, E. (2013). Topical application of soluble CD83 induces IDO-mediated immune modulation, increases Foxp3+ T cells, and prolongs allogeneic corneal graft survival. The Journal of Immunology, 191(4), 1965-1975. DOI: 10.4049/jimmunol.1201531

3 Ali, N., Zirak, B., Rodriguez, R. S., Pauli, M. L., Truong, H. A., Lai, K., ... & Rosenblum, M. D. (2017). Regulatory T cells in skin facilitate epithelial stem cell differentiation. Cell, 169(6), 1119-1129. DOI: 10.1016/j.cell.2017.05.002

4 Feinstein, R. P. (2022). Androgenetic alopecia.: https://emedicine.medscape.com/article/1070167-overview

5 Mostaghimi, A., Gandhi, K., Done, N., Ray, M., Gao, W., Carley, C., ... & Sikirica, V. (2022). All-cause health care resource utilization and costs among adults with alopecia areata: A retrospective claims database study in the United States. Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy, 28(4), 426-434. DOI: 10.18553/jmcp.2022.28.4.426

6 Lechmann, M., Krooshoop, D. J., Dudziak, D., Kremmer, E., Kuhnt, C., Figdor, C. G., ... & Steinkasserer, A. (2001). The extracellular domain of CD83 inhibits dendritic cell–mediated T cell stimulation and binds to a ligand on dendritic cells. The Journal of experimental medicine, 194(12), 1813-1821. DOI: 10.1084/jem.194.12.1813

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