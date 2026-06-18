EQS-News: Regency Silver Corp.: Aufschluss hochgradiger Mineralisierung in Erweiterungsbohrungen im Dios-Padre-Projekt, Sonora, Mexiko: 5,06 g/t Gold, 41,85 g/t Silber und 1,10 % Kupfer über 36,35 Meter

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Regency Silver Corp.: Aufschluss hochgradiger Mineralisierung in Erweiterungsbohrungen im Dios-Padre-Projekt, Sonora, Mexiko: 5,06 g/t Gold, 41,85 g/t Silber und 1,10 % Kupfer über 36,35 Meter



18.06.2026 / 17:29 CET/CEST

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Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 18. Juni 2026) - Regency Silver Corp. (TSXV: RSMX) (OTCQB: RSMXF) (FSE: ZJ90) ("Regency Silver" oder das "Unternehmen") berichtet über die vollständigen Ergebnisse der Bohrungskampagne 2025/2026 auf seinem ganz in Eigenbesitz befindlichen Dios Padre Projekt in der Nähe von Yecora, Sonora, Mexiko. In der Kampagne entfielen 9 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 6.234 Metern auf 2026. Die Bohrung REG-26-35 ergab 5,06 g/t Gold (Au), 41,85 g/t Silber (Ag) und 1,10 % Kupfer (Cu) über 36,35 Meter innerhalb einer breiteren 96,00 Meter langen Zone mit einem Durchschnittsgehalt von 2,08 g/t Gold. Dies bestätigt zusätzliche hochgradige Gold-Kupfer-Silber-Vorkommen in der Tiefe. Die Ergebnisse für 2025 wurden in einer Pressemitteilung vom 2. März 2026 veröffentlicht.

Wichtige Highlights

REG-26-35 (hochgradiges Gold): 5,06 g/t Au, 41,85 g/t Ag und 1,10% Cu über 36,35 m, innerhalb einer 96,00 m langen Zone mit 2,08 g/t Au - gelegen etwa 25 m entlang des Streichens in südöstlicher Richtung vom Bohrloch REG-22-01.

REG-26-29 (hochgradiges Silber): 266,04 g/t Ag und 0,56 % Cu über 7,55 m, innerhalb einer 21,2 m langen Zone mit 107,73 g/t Ag und 0,27 % Cu - etwa 250 m unterhalb der historischen Silbermine Dios Padre und etwa 230 m neigungsaufwärts von REG-26-35 gelegen.

Systemgröße bestätigt: Der Brekzienkörper, in dem sich die Silber-Kupfer-Gold-Mineralisierung in der historischen Silbermine Dios Padre befindet, wurde nun sowohl circa 125 m als auch circa 250 m unterhalb der Silbermine Dios Padre durchteuft und scheint bis zum tiefsten Bohrpunkt durchgängig zu sein. Die Ausdehnung der Brekzie, in der die Mineralisierung vorliegt, in Richtung des Einfallens beträgt nun etwa 775 Meter.

Vertikales Zonierungsmuster: Die Ergebnisse zeigen ein silber- und kupferreiches Profil in geringeren Tiefen, das in der Tiefe in eine gold- und kupferreiche Mineralisierung übergeht. Dies ist wahrscheinlich auf eine thermische Gradierung zurückzuführen, mit silberreichen Zonen im kühleren Teil des Systems und goldreichen Zonen in einem heißeren Teil des Systems. Dies ist ein Muster, das in starken magmatisch-hydrothermalen Porphyr-Epithermal-Systemen beobachtet wird.

Hochgradige Gold-Teilintervalle in REG-26-35: 10,82 g/t Au über 3,20 m (544,00-547,20 m) und 14,48 g/t Au über 2,80 m (554,50-557,30 m).

REG-26-33 (Breite Goldzone): 0,42 g/t Au über 150,50 m (384,50-535,00 m), einschließlich 0,76 g/t Au über 28,70 m.

Anmerkungen der Geschäftsführung

"Das Bohrprogramm 2026 war sehr erfolgreich. REG-26-35 ist die bisher bedeutendste Bohrung aufgrund ihres hohen Gehalts an Gold, Silber und Kupfer. Wir können nun bestätigen, dass die Brekzie, in der sich die Mineralisierung in der Silbermine befindet, wahrscheinlich durchgehend mit der tieferen, Au-Cu-reichen Brekzie verbunden ist. Die Abmessungen der mineralisierten Brekzie in der Tiefe betragen jetzt circa 230 m × 150 m × 50 m, und der hochgradige Anteil innerhalb dieser Zone beträgt jetzt circa 150 m × 75 m × 50 m. Das Bohrloch REG-25-26 erweitert die Brekzienmineralisierung um circa 125 m unterhalb der Mine Dios Padre, wobei das Bohrloch 26-29 die Kontinuität bis circa 250 m unterhalb der Mine aufzeigt. Die mineralisierte Zone ist in alle Richtungen offen."

- Bruce Bragagnolo, Chief Executive Officer and Director

ERGEBNISSE DER BOHRUNGEN

Tabelle 1 - Gold, Silber & Kupfer Signifikante überlappende Intervalle von Au-, Ag- und Cu-Mischungen.

Kennung des Bohrlochs von (m) bis (m) Länge¹ (m) Au² (g/t) Ag³ (g/t) Cu⁴ (%) REG-26-28 495,50 504,50 9,00 1,13 27,00 0,17 REG-26-28 517,00 524,90 7,90 0,38 66,80 0,85 REG-26-29 409,30 430,50 21,20 NSV 107,73 0,27 inkl. 409,30 416,85 7,55 NSV 266,04 0,56 inkl. 409,30 412,00 2,70 NSV 672,41 1,09 REG-26-30 400,00 402,70 2,70 0,51 159,81 1,15 REG-26-30 452,50 455,50 3,00 0,15 223,80 0,96 REG-26-30 496,00 502,60 6,60 0,14 104,57 0,33 REG-26-33 384,50 488,00 103,50 0,37 NSV 0,18 inkl. 384,50 427,25 42,75 0,50 NSV 0,27 REG-26-35 ★ 536,65 573,00 36,35 5,06 41,85 1,10

¹ Intervalle, geschätzt auf 70-100 % der tatsächlichen Mächtigkeit; Bohrungen nahezu senkrecht zur Stratigraphie. ² Au-Mischungen: 0,1 g/t Cutoff, ≤7,5 m Verdünnung; höhergradig bei 0,3, 1, 3, 5 g/t Cutoffs, ≤5 m Verdünnung. ³ Ag-Mischungen: 10 g/t Cutoff, ≤7,5 m Verdünnung; höhergradig bei 25 und 50 g/t Cutoffs, ≤5 m Verdünnung. ⁴ Cu-Mischungen: 0,1 % Cutoff, ≤7,5 m Verdünnung; höhergradig bei 0,25 %, 0,5 %, 0,75 % Cutoffs. NSV = Keine signifikanten Werte. ★ = Hervorgehobenes Bohrloch.

Tabelle 2 - Gold (Au) REG-26-27 bis REG-26-35

Kennung des Bohrlochs von (m) bis (m) Länge¹ (m) Au² (g/t) REG-26-27 292,00 295,00 3,00 0,15 REG-26-28 426,50 432,50 6,00 0,60 REG-26-28 495,50 504,50 9,00 1,13 REG-26-28 517,00 524,90 7,90 0,38 REG-26-29 324,00 327,00 3,00 0,29 REG-26-29 354,00 360,60 6,60 0,33 REG-26-29 436,40 442,50 6,10 0,15 REG-26-30 400,00 402,70 2,70 0,51 REG-26-30 452,50 455,50 3,00 0,15 REG-26-30 496,00 502,60 6,60 0,14 REG-26-31 Keine signifikanten Ergebnisse REG-26-32 213,50 220,70 7,20 0,28 REG-26-32 243,50 260,00 16,50 0,12 REG-26-33 362,00 373,00 11,00 0,34 REG-26-33 384,50 535,00 150,50 0,42 inkl. 485,00 513,70 28,70 0,76 inkl. 485,00 491,00 6,00 1,12 REG-26-34 Keine signifikanten Ergebnisse REG-26-35 ★ 518,50 614,50 96,00 2,08 inkl. 536,65 573,00 36,35 5,06 inkl. 544,00 547,20 3,20 10,82 inkl. 554,50 557,30 2,80 14,48

¹ Intervalle werden auf 70-100 % der tatsächlichen Mächtigkeit geschätzt. ² Au-Mischungen: 0,1 g/t Cutoff, ≤7,5 m Verdünnung; höhergradig bei 0,3, 1, 3, 5 g/t Cutoffs, ≤5 m Verdünnung. ★ = Hervorgehobenes Bohrloch.

Tabelle 3 - Silber (Ag) REG-26-27 bis REG-26-35

Kennung des Bohrlochs von (m) bis (m) Länge¹ (m) Ag² (g/t) REG-26-27 460,50 467,80 7,30 14,81 REG-26-28 495,50 504,50 9,00 27,20 REG-26-28 519,60 524,90 5,30 95,81 REG-26-29 409,30 450,00 40,70 60,53 inkl. 409,30 416,85 7,55 266,04 inkl. 409,30 412,00 2,70 672,41 inkl. 427,70 430,50 2,80 79,24 REG-26-30 400,00 402,70 2,70 159,81 REG-26-30 452,50 455,50 3,00 223,80 REG-26-30 496,00 502,60 6,60 104,57 inkl. 499,85 502,60 2,75 235,35 REG-26-31 359,85 362,80 2,95 31,70 REG-26-32 526,00 535,60 9,60 12,35 REG-26-33 Keine signifikanten Ergebnisse REG-26-34 Keine signifikanten Ergebnisse REG-26-35 ★ 533,00 568,00 35,00 44,00 inkl. 553,00 568,00 15,00 88,24

¹ Intervalle werden auf 70-100 % der tatsächlichen Mächtigkeit geschätzt. ² Ag-Mischungen: 10 g/t Cutoff, ≤7,5 m Verdünnung; höhergradig bei 25 und 50 g/t Cutoffs, ≤5 m Verdünnung.

Tabelle 4 - Kupfer (Cu) REG-26-27 bis REG-26-35

Kennung des Bohrlochs von (m) bis (m) Länge¹ (m) Cu² (%) REG-26-27 460,50 467,80 7,30 0,10 REG-26-28 495,50 504,50 9,00 0,17 REG-26-28 517,00 524,90 7,90 0,85 REG-26-29 409,30 434,25 24,95 0,24 inkl. 409,30 416,85 7,55 0,56 inkl. 409,30 412,00 2,70 1,09 REG-26-30 400,00 402,70 2,70 1,15 REG-26-30 452,50 455,50 3,00 0,96 REG-26-30 496,00 502,60 6,60 0,33 REG-26-31 Keine signifikanten Ergebnisse REG-26-32 Keine signifikanten Ergebnisse REG-26-33 354,50 488,00 133,50 0,16 inkl. 386,00 440,00 54,00 0,25 inkl. 386,00 398,00 12,00 0,49 REG-26-34 Keine signifikanten Ergebnisse REG-26-35 ★ 518,50 571,60 53,10 0,79 inkl. 535,15 570,55 35,40 1,13 inkl. 553,00 568,00 15,00 1,98

¹ Intervalle werden auf 70-100 % der tatsächlichen Mächtigkeit geschätzt. ² Cu-Mischungen: 0,1 % Cutoff, ≤7,5 m Verdünnung; höhergradig bei 0,25 %, 0,5 %, 0,75 % Cutoffs, ≤7,5 m Verdünnung. ★ = Hervorgehobenes Bohrloch.

Tabelle 5 - Bohrkragenausrichtung Vermessungskoordinaten und -ausrichtungen

Bohrloch Ostkoordinate Nordkoordinate Höhe Tiefe (m) Azimut (°) Neigung (°) REG-26-27 690659 3150643 1340 652,00 230,10 -54,50 REG-26-28 690659 3150643 1340 740,00 230,10 -67,25 REG-26-29 690679 3150731 1333 720,00 228,00 -48,50 REG-26-30 690679 3150731 1333 724,00 228,10 -55,00 REG-26-31 690725 3150621 1 353 706,00 229,10 -55,00 REG-26-32 690726 3150623 1 315 737,00 232,00 -68,00 REG-26-33 690529 3151006 1 304 683,00 222,00 -67,00 REG-26-34 690379 3151083 1 244 578,00 210,10 -74,00 REG-26-35 690693 3150904 1 367 694,00 232,00 -58,50

AGENDA FÜR DIE ARBEITEN

Im Vorfeld der nächsten Phase des Bohrprogramms wertet das Unternehmen derzeit die Ergebnisse des Bohrprogramms 2025/26 aus und setzt seine Kartierung und Probenahme auf der Dios-Padre- und der nahegelegenen La-India-Liegenschaft fort. Die Bohrgerätschaften wurden von der Liegenschaft abtransportiert und die Bohrungen sollen nach Abschluss der Analysen weitergehen.

GEOLOGISCHER KONTEXT UND BEDEUTUNG

Das Dios Padre Projekt ist ein magmatisch-hydrothermales Brekziensystem in der Nähe von Yecora, Sonora, Mexiko. Regency Silver Corp. hat ein großes mineralisiertes System identifiziert, das sich mit zunehmender Tiefe zu erweitern scheint, wobei nun bestätigt wurde, dass sich der Hauptbrekzienkörper über eine vertikale Ausdehnung von etwa 775 Metern erstreckt. Das System weist eine vertikale Zonierung auf, von einer Silber-Kupfer-dominanten Mineralisierung in geringeren Tiefen bis zu einer Gold-Kupfer-dominanten Mineralisierung in der Tiefe.

Bei der Bohrkampagne 2025/2026 (Bohrlöcher REG-25-23 bis REG-26-35 mit insgesamt 9.375 Metern auf 14 Bohrlöchern) wurden Step-out- und Infill-Bohrungen südöstlich und neigungsaufwärts der zuvor hochgradigen Abschnitte durchgeführt. Das Bohrloch REG-26-35 befindet sich etwa 25 Meter entlang des Streichs südöstlich des Bohrlochs REG-22-01 (35,8 m mit 6,84 g/t Au, 0,88 % Cu, 21,82 g/t Ag) und etwa 40 Meter von REG-23-21 (38 m mit 7,36 g/t Au) entfernt. Diese Ergebnisse bestätigen die laterale und vertikale Kontinuität der hochgradigen Gold-Kupfer-Silber-Zone.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Nachdem der Bohrkern von der Bohrstelle entnommen worden war, wurden einzelne Proben bestimmt, geologische Merkmale protokolliert, er wurde halbiert, beschriftet und zur Analyse verpackt. Die verbleibende Hälfte des Kerns wird in einem Sicherheitstrakt auf dem historischen Gelände der Dios Padre Mühle gelagert. Qualitätskontrollproben - wie Leerproben, Aufbereitungsduplikate und zertifizierte Referenzmaterialien - wurden in regelmäßigen Abständen in jede Probenlieferung eingefügt, um die Leistung des Labors zu überwachen. Der Versand der Proben erfolgte gemäß einem formellen Chain-of-Custody-Verfahren.

Bohrkernproben wurden an das analytische Labor von ALS Global in Hermosillo, Mexiko (ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert), zur Vorbereitung und Analyse geschickt. Analytische Methoden:

Gold (Au): Methode Au-AA23 - 30 g Brandprobe mit AAS-Abschluss (0,005-10 ppm). Analyseergebnisse >10 ppm wurden auf Au-GRA21 hochgestuft (30 g Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss).

Silber & unedle Metalle: Methode ME-ICP61m - 0,75 g Vier-Säuren-Aufschluss mit ICP-AES-Abschluss. Ag-Nachweisbereich 0,5-100 ppm; Cu, Zn, Pb 1-10.000 ppm. Ag >100 ppm auf Ag-OG62 hochgestuft; Ag >1.500 ppm auf Ag-GRA21. Cu/Pb/Zn >10.000 ppm auf OG62 mit Vier-Säuren-Aufschlussmethoden aufgerüstet.

Alle internen Qualitätskontrollproben von ALS und die externen Blind-QC-Proben von Regency Silber erfüllten die festgelegten Akzeptanzkriterien für diese Analysecharge.

Technische Informationen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Michael Tucker, P.Geo, als Direktor von Regency Silver und eine Qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects genehmigt. Herr Tucker wird aufgrund seiner Tätigkeit als Direktor nicht als unabhängig betrachtet.

Über Regency Silver Corp.

Regency Silver Corp.: (TSXV: RSMX) (OTCQB: RSMXF) (FSE: ZJ90) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf hochgradiges Gold, Silber und Kupfer in Mexiko spezialisiert. Dabei ist das Vorzeigeprojekt das Dios-Padre-Projekt in Yecora, Sonora, Mexiko, wo Regency Silver ein bedeutendes hochgradiges Gold-, Kupfer- und Silbersystem entdeckt hat, vermutlich eine magmatisch-hydrothermale Brekzie, die sich in der Tiefe ausweitet.

Vorherige hochgradige Abschnitte bei Dios Padre umfassen:

REG-23-21: 38 Meter mit 7,36 g/t Gold

REG-22-01: 36 Meter mit 6,84 g/t Gold, 0,88 % Kupfer und 21,8 g/t Silber

REG-23-14: 29.4 Meter mit 6,32 g/t Gold

Ein technischer Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel "Geological Report and Resource Estimate, Dios Padre Property, Municipality of Yecora, Sonora State, Mexico" [Geologischer Bericht und Ressourcenschätzung, Dios-Padre-Liegenschaft, Gemeinde Yecora, Bundesstaat Sonora, Mexiko] (vom 2. März 2023, Autor Gordon Gibson, B.Sc., P. Geo) schätzt eine abgeleitete Mineralressource von 11,375 Millionen Unzen Silberäquivalent: 1,384 Millionen Tonnen mit 255,64 g/t AgEq.

Kontaktdaten Regency Silver Corp. | Bruce Bragagnolo, Chief Executive Officer

Telefon: (604) 417-9517

E-Mail: bruce@regency-silver.com

Börsen: (TSXV: RSMX) (OTCQB: RSMXF) (FSE: ZJ90)

ABBILDUNGEN

Abbildung 1: Planungskarte mit Bohrlochpositionen, Lage des Längsschnitts, Bohrlochverläufen, AuEq-Histogrammen mit hervorgehobenen Mischungsintervallen für alle freigegebenen Bohrlöcher.

Abbildung 2: Kernfoto von REG-26-35 mit beschrifteten Probenergebnissen.

Abbildung 3: Längsschnitt für alle Bohrlöcher in der Dios-Padre-Brekzienzone. Konturen stellen Grad × Mächtigkeit (AuEq) für Mischungen in den Bohrlöchern dar. AuEq wird für einzelne Proben unter Verwendung von 4250 $/oz Au, 65 $/oz Ag und 6,25 $/lb Cu berechnet und geht von einer Ausbeute von 90 % aus.

Offenlegungspflichten

Weder TSX Venture noch ihre Regulierungsbehörden übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

NI 43-101 und SEC-Offenlegung: Die in dieser Mitteilung verwendeten Begriffe für Bodenschätze - "gemessene Mineralressource", "angezeigte Mineralressource" und "abgeleitete Mineralressource" - sind in den CIM Definition Standards und NI 43-101 definiert. Diese Definitionen können von den Definitionen abweichen, die von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) gemäß Regulation S-K Subpart 1300 (gültig für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2021 beginnen) gefordert werden. Anleger sollten nicht davon ausgehen, dass alle oder einige der abgeleiteten Mineralressourcen in Mineralreserven umgewandelt oder wirtschaftlich oder rechtlich abbaubar sein werden.

AuEq-Berechnung: Das AuEq wurde ausschließlich zu Darstellungszwecken berechnet, um die Größenordnung des Systems aufzuzeigen und die Variabilität der Gehalte von Au, Cu und Ag innerhalb der Brekzie auf eine einheitliche Basis zu bringen. AuEq wird nach folgender Formel berechnet: AuEq = Au(g/t) + ((Ag(g/t)/31,103)*($65/oz Ag/$4250/oz Au)*31,103) + (Cu(%)*($6,25/lb Cu/22.046)/($4250/oz Au/31,103) und geht von 90 % Ausbeute für Au, Ag und Cu aus.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen des Managements und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration, behördlichen Genehmigungen, der Finanzierung und den Rohstoffpreisen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Abbildung 1: Planungskarte mit Bohrlochpositionen, Lage des Längsschnitts, Bohrlochverläufen, AuEq-Histogrammen mit hervorgehobenen Mischungsintervallen für alle freigegebenen Bohrlöcher. Die AuEq-Werte werden für Histogramme unter Verwendung von 4250 $/oz Au, 65 $/oz Ag und 6,25 $/lb Cu sowie einer Ausbeute von jeweils 90 % berechnet.

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Abbildung 2: Kernfoto von REG-26-35 mit beschrifteten Probenergebnissen.

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Abbildung 3: Längsschnitt für alle Bohrlöcher in der Dios-Padre-Brekzienzone. Konturen stellen Grad × Mächtigkeit (AuEq) für Mischungen in den Bohrlöchern dar. AuEq wird für einzelne Proben unter Verwendung von 4250 $/oz Au, 65 $/oz Ag und 6,25 $/lb Cu berechnet und geht von einer Ausbeute von 90 % aus.

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