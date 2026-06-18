EQS-News: Revolut baut Präsenz bei Lieferdiensten aus und bringt Revolut Pay und Prämien zu Wolt-Kunden

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Revolut baut Präsenz bei Lieferdiensten aus und bringt Revolut Pay und Prämien zu Wolt-Kunden



18.06.2026 / 09:00 CET/CEST

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Revolut baut Präsenz bei Lieferdiensten aus und bringt Revolut Pay und Prämien zu Wolt-Kunden

Die europäische Plattform Wolt führt Revolut Pay ein und ermöglicht Kunden in 21 Märkten - darunter Deutschland, Österreich, Kroatien, Dänemark, Norwegen und Polen - einen sicheren Bezahlvorgang.

Die Aktivierung von Revolut Pay an der Kasse bringt Kunden mehr Komfort, beseitigt Unterbrechungen bei der Zahlung und belohnt sie mit RevPoints auf ihre Ausgaben.

Wolt ist die neueste Marke von DoorDash, die Revolut Pay einführt. Damit unterstreicht Revolut Business das wachsende Engagement im Lieferdienst-Bereich.

Allein im vergangenen Jahr führten Revolut-Kunden über 23 Millionen Transaktionen auf Wolt durch.

Berlin, 18. Juni 2026 -Revolut, die globale Fintech-Plattform mit mehr als 75 Millionen Kunden weltweit und über 800.000 Geschäftskunden, hat heute eine neue Zahlungspartnerschaft mit Wolt angekündigt, einem führenden europäischen On-Demand-Lieferdienst. Millionen Wolt-Nutzer können künftig Revolut Pay für einen einfachen, biometrisch geschützten Bezahlvorgang nutzen.

Die Partnerschaft verbindet zwei führende Plattformen, die beide ein einfacheres und besseres Kundenerlebnis schaffen wollen. Fast 9 Millionen Revolut-Kunden weltweit kaufen bereits über die Wolt App ein und tätigten im vergangenen Jahr über 23 Millionen Transaktionen. Die Integration ist damit ein weiterer Schritt in Revoluts Strategie, Nutzer genau dort zu erreichen, wo sie regelmäßig einkaufen.

Mit Revolut Pay als Zahlungsmethode bezahlen Kunden ihre Lieferungen schnell und sicher. Beim Bezahlvorgang werden sie direkt in die Revolut App weitergeleitet und zahlen dort mit nur einem Klick, geschützt durch modernste biometrische Sicherheitsstandards.

Über die reine Geschwindigkeit hinaus profitieren Nutzer auch beim Treueprogramm RevPoints, dem ersten paneuropäischen Debitkarten-Loyalitätsprogramm. Vom 18. Juni bis 18. Juli erhalten sie einen 5-fachen RevPoints-Bonus auf jeden Wolt-Einkauf, einlösbar gegen Rabatte auf Wolt-Bestellungen sowie gegen Flugmeilen, Aufenthalte und Erlebnisse in der Revolut App. Nach dem ersten Monat gibt es weiterhin doppelte RevPoints auf alle Wolt-Einkäufe.

Die Technologie hinter Revolut Pay ermöglicht es Händlern wie Wolt, Zahlungen in über 33 Währungen zu akzeptieren und ihre Konversionsraten zu maximieren: Die durchschnittliche Autorisierungsrate liegt bei 98,5 %, die Zahlungsabbruchrate bei unter 5 %[1].

Alex Codina, General Manager of Acquiring bei Revolut, sagt: „Diese neue Partnerschaft mit Wolt zeigt einmal mehr, wie Revolut Ausgaben im Alltag belohnt. Revolut Pay bei Wolt zu nutzen, ist nicht nur ein einfacherer, sicherer Checkout, sondern auch eine Möglichkeit, den nächsten Einkauf, Urlaub oder das nächste Erlebnis über die gewohnten Wochenendbestellungen mitzufinanzieren. Revolut ist, genau wie Wolt, darauf fokussiert, das beste Kundenerlebnis zu schaffen. Das macht diese Partnerschaft zu einer logischen Entscheidung, während wir unsere Präsenz im Lieferdienst-Bereich weiter ausbauen."

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Über Revolut Business

Revolut Business ist Revoluts Plattform für Unternehmen jeder Größe und bietet Multiwährungskonten, globale Zahlungsdienste und smarte Ausgabenverwaltung an einem Ort.

Seit dem Start im Jahr 2017 bedienen wir mehr als 800.000 Unternehmen und sind Teil von Revoluts globalem Netzwerk mit über 75 Millionen Konten. Mit fortschrittlicher Technologie und benutzerfreundlichen Funktionen geben wir unseren Kunden mehr Kontrolle über ihre Finanzen und ermöglichen ihnen, weltweit zu skalieren.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: https://www.revolut.com/business/

Über Wolt

Wolt ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Helsinki, dessen Mission es ist, Freude, Einfachheit und Verdienstmöglichkeiten in die Nachbarschaften der Welt zu bringen. Wolt entwickelt eine lokale Plattform, die Menschen, die Essen, Lebensmittel und andere Produkte bestellen möchten, mit Menschen verbindet, die diese verkaufen und liefern möchten. Wolt wurde 2014 gegründet und schloss sich 2022 mit DoorDash (NASDAQ: DASH) zusammen. Gemeinsam ist DoorDash heute in mehr als 40 Ländern aktiv. Weitere Informationen finden

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: https://wolt.com

[1] Quelle: Interne Daten mit Stand vom April 2026.

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