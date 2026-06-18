EQS-News: Traum-Ferienwohnungen führt Vision 360 ein und bringt KI-gestützte Videotouren für Ferienhausbesitzer in ganz Europa auf den Markt

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Traum-Ferienwohnungen führt Vision 360 ein und bringt KI-gestützte Videotouren für Ferienhausbesitzer in ganz Europa auf den Markt



18.06.2026 / 11:00 CET/CEST

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Traum-Ferienwohnungen führt Vision 360 ein und bringt KI-gestützte Videotouren für Ferienhausbesitzer in ganz Europa auf den Markt

Deutschland – 18 Juni 2026

Traum-Ferienwohnungen, eine der vertrauenswürdigsten Plattformen für Ferienunterkünfte in Europa, gab heute die Einführung von Vision 360 bekannt – eines innovativen Abonnementangebots, das Eigentümern von Ferienimmobilien professionelle Videotouren in hoher Qualität bereitstellt. Der neue Service nutzt fortschrittliche GenAI-Technologie, um immersive Immobilienpräsentationen zu erstellen. Dadurch erhalten Eigentümer ein leistungsstarkes und leicht zugängliches Marketinginstrument, mit dem sie sich in einer zunehmend wettbewerbsintensiven digitalen Landschaft hervorheben und mehr interessierte Reisende in bestätigte Buchungen umwandeln können.

Vision 360 steht allen Eigentümern von Traum-Ferienwohnungen für eine einmalige Einrichtungsgebühr von 99 € für die ersten 12 Monate zur Verfügung. Anschließend fällt eine jährliche Wartungsgebühr von 29 € an. Im Vergleich zu den Kosten professioneller Videoproduktionen, die unter Berücksichtigung von Filmteam, Ausrüstung, Nachbearbeitung und Terminplanung in der Regel 1.000 € oder mehr betragen, stellt dies eine äußerst attraktive Alternative dar. Mithilfe einer hochentwickelten GenAI-Pipeline, die Bildoptimierung, Videosynthese und KI-komponierte Musik kombiniert, verwandelt Vision 360 vorhandenes Bildmaterial einer Unterkunft in eine überzeugende visuelle Geschichte – und das in weniger als einer Stunde, ohne Dreharbeiten, ohne spezielles Fachwissen und ohne Beeinträchtigung des Tagesablaufs der Eigentümer.

„Reisende treffen ihre Buchungsentscheidungen heute innerhalb weniger Sekunden, und Videos sind zum wirkungsvollsten Instrument geworden, um diesen entscheidenden Moment der Aufmerksamkeit zu nutzen und in eine Reservierung umzuwandeln. Vision 360 demokratisiert den Zugang zu professionellen Videoinhalten und verschafft jedem Eigentümer einer Traum-Ferienwohnung – unabhängig von der Größe seines Portfolios oder seines Budgets – dieselbe Marketingstärke, die früher großen Anbietern und finanzstarken Hospitality-Marken vorbehalten war. Wir beseitigen die Hürden von Kosten und Komplexität vollständig, weil wir davon überzeugt sind, dass hervorragende Präsentationen keinen Premiumpreis haben sollten“, sagte Ankit Tondon, CEO von Traum-Ferienwohnungen.

Die Wirksamkeit von Videoinhalten im Markt für Ferienunterkünfte ist seit Langem belegt und gewinnt zunehmend an Bedeutung. Inserate mit Videos erzielen durchweg bessere Ergebnisse als solche, die ausschließlich auf statische Bilder setzen. Sie erreichen höhere Klickraten, längere Verweildauern auf der Seite und stärken das Vertrauen der Reisenden zum Zeitpunkt der Buchung. Genau darauf ist Vision 360 ausgerichtet: Immobilien, die den Service nutzen, können mit einer Verbesserung ihrer Anfragen-Konversionsrate von 5 bis 10 Prozent rechnen – ein spürbarer Zuwachs, der bei üblichen Buchungsvolumina mindestens eine zusätzliche Anfrage pro Monat bedeuten kann. Da die Videos unmittelbar nach ihrer Erstellung auf der Traum-Plattform und über die angeschlossenen Buchungskanäle sichtbar sind, ist die Rendite einer Investition von 99 € darauf ausgelegt, sowohl sofort als auch messbar zu sein.

Eine der herausragendsten Eigenschaften von Vision 360 ist die Flexibilität, die Eigentümern das ganze Jahr über geboten wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Produktionen, die lediglich ein statisches Endprodukt liefern, können Eigentümer mit Vision 360 jederzeit Aktualisierungen ihres Videos anfordern, um saisonale Veränderungen, Renovierungen, neue Einrichtungen oder eine veränderte Präsentation der Unterkunft widerzuspiegeln. Jedes aktualisierte Video wird noch am Tag seiner Erstellung auf dem Traum-Inserat veröffentlicht. Dadurch wird sichergestellt, dass Reisende auf der Plattform stets aktuelle und präzise Informationen sehen und die Präsentation der Unterkunft jederzeit optimal für den Eigentümer arbeitet.

Die Grundlage von Vision 360 bildet ein vollständig intern entwickelter GenAI-Workflow. Dieser wurde darauf ausgelegt, Immobiliendaten zu erfassen, visuelle Inhalte zu optimieren und zu synthetisieren sowie fertig aufbereitete Videotouren mit minimalem manuellem Aufwand bereitzustellen. Eine einzige Immobilien-ID aktiviert die gesamte Prozesskette – von der Verarbeitung der Metadaten und Bilder bis hin zur finalen Videoausgabe und Aktualisierung des Inserats. Damit zählt Vision 360 heute zu den effizientesten und skalierbarsten Systemen zur Content-Produktion im Bereich der Ferienvermietung.

„Ich verbringe seit vierzehn Jahren damit, Beziehungen zu Immobilieneigentümern in der DACH-Region und den Niederlanden aufzubauen, und die Frage, wie man eine Unterkunft optimal präsentiert, stand dabei immer im Mittelpunkt unserer Gespräche. Eigentümer wissen, dass Videos funktionieren. Was ihnen bislang oft fehlte, war ein praktikabler und wirtschaftlich sinnvoller Weg dorthin. Vision 360 liefert genau diese Lösung. Die Bereitstellung am selben Tag, die Möglichkeit, Videos jederzeit an Veränderungen der Unterkunft anzupassen, und der attraktive Preis machen dieses Produkt zu einem echten Wettbewerbsvorteil für Eigentümer bei der Gewinnung von Buchungen“, sagte Mirco Weigand, Team Lead Northern Europe bei Traum-Ferienwohnungen.

Vision 360 ist ab sofort für alle Eigentümer von Traum-Ferienwohnungen verfügbar. Eigentümer können das Angebot direkt über das Eigentümerportal abonnieren oder ihren zuständigen Account Manager kontaktieren. Videoaktualisierungen können jederzeit während des Abonnementzeitraums angefordert werden und werden noch am selben Tag auf dem jeweiligen Traum-Inserat veröffentlicht.

Über Traum-Ferienwohnungen

Traum-Ferienwohnungen gehört zu den etabliertesten Portalen für Ferienunterkünfte in Europa und verbindet Reisende mit Ferienimmobilien in Deutschland sowie im gesamten europäischen Markt. Als Teil der OYO-Unternehmensgruppe vereint Traum-Ferienwohnungen die Größe und Technologie eines globalen Hospitality-Unternehmens mit fundierter lokaler Expertise im Bereich der Ferienvermietung. Die Plattform betreut Tausende von Immobilieneigentümern und verzeichnet jährlich Millionen von Suchanfragen von Gästen.

Medienkontakt

Anupriya D. Communications Lead – USA & Europa - anupriya.d@oyorooms.com

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