EQS-NVR: HomeToGo SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: HomeToGo SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
HomeToGo SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

18.06.2026 / 15:00 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

HomeToGo SE
9 rue de Bitbourg
L-1273 Luxemburg
Luxemburg

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
 Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
XSonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)16.06.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

178.270.231
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

18.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HomeToGo SE
9 rue de Bitbourg
L-1273 Luxemburg
Luxemburg
Internet:ir.hometogo.de
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2348542 18.06.2026 CET/CEST

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