EQS-NVR: HomeToGo SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: HomeToGo SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
HomeToGo SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
18.06.2026 / 15:00 CET/CEST
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
|HomeToGo SE
9 rue de Bitbourg
L-1273 Luxemburg
Luxemburg
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Stand zum / Datum der Wirksamkeit
|Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
|X
|Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
|16.06.2026
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
|178.270.231
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
18.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HomeToGo SE
|9 rue de Bitbourg
|L-1273 Luxemburg
|Luxemburg
|Internet:
|ir.hometogo.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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