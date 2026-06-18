EVG: Verkehrsminister Schnieder muss Sanierung von DB Cargo stärker flankieren

Berlin, ⁠18. Jun (Reuters) - Die Eisenbahngewerkschaft EVG wirft Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) vor, sich zu wenig um die Sanierung der Bahn-Frachttochter DB Cargo zu kümmern. "Cargo ist existenziell ‌wichtig für die deutsche Industrie, aber die Politik duckt sich weg", sagte EVG-Vizechefin Cosima Ingenschay am ⁠Donnerstag ⁠der Nachrichtenagentur Reuters. "Anstatt Trassenpreissystem oder Einzelwagenförderung endlich sinnvoll zu reformieren und so Cargo zu helfen, tut man im Verkehrsministerium so, als habe man mit der Lage seines Unternehmens nichts zu ‌tun. Am Ende kann Schnieders ‌Arbeitsverweigerung nicht nur Cargo endgültig den Stecker ziehen, sondern Tausende Industriejobs vernichten."

DB-Cargo-Chef Bernhard Osburg hatte Reuters ⁠zuvor gesagt, die geplante Sanierung könne umgesetzt werden. ‌Der Interessenausgleich mit der ⁠Arbeitnehmerseite sei Anfang der Woche abgeschlossen worden. In Deutschland sollen 6200 der insgesamt 14.000 Stellen bis 2030 abgebaut werden. Wenn Cargo ‌bis 2026 nicht ⁠profitabel wird, droht die EU-Kommission ⁠mit einer Abwicklung.

"Cargo ist weiterhin in einer schwierigen Lage", sagte Ingenschay. "Die Betriebsräte haben in den vergangenen Monaten hart dafür gekämpft, dass soziale Härten abgefedert werden und Arbeit nicht leichtfertig ins Ausland oder zu Dritten verlagert wird."

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)