Ex-Fraport-Manager Prümm zieht in Condor-Vorstand ein

Frankfurt, 18. ⁠Jun (Reuters) - Die Fluggesellschaft Condor erweitert ihre Geschäftsführung und besetzt den Posten des Vertriebschefs mit dem kürzlich überraschend bei Fraport ausgeschiedenen Pierre Dominique Prümm. Der frühere ‌Technikvorstand des Frankfurter Flughafenbetreibers werde ab August Chief Commercial Officer (CCO), teilte Condor am Donnerstag mit. Die ⁠Airline ⁠will demnach für weiteres Wachstum ihre kommerzielle und finanzielle Steuerung stärken. Condor wandele sich vom Ferienflieger durch den Ausbau von Städteverbindungen zur Netzwerk-Airline. Das erhöhe die Anforderungen im kommerziellen Bereich, erklärte ‌Condor-Chef Peter Gerber.

Das Führungsgremium von Condor ‌wächst damit auf fünf Mitglieder an. Prümm galt lange Zeit als potenzieller Nachfolger von Fraport-Chef Stefan Schulte, ⁠dessen Vertrag noch bis August 2027 läuft. In ‌letzter Zeit hieß es bei ⁠Fraport jedoch, ein Headhunter sei mit der Nachfolgesuche beauftragt, was auf Priorität für eine externe Besetzung hindeutet. "Wir freuen uns, dass Dominique Prümm ‌der Luftverkehrsbranche erhalten ⁠bleibt", erklärte Fraport auf Anfrage. ⁠Condor ist nach der Lufthansa der zweitwichtigste Airline-Kunde des Flughafenbetreibers.

Condor wechselt zudem den Finanzchef aus. Dag Jessel übernehme zum 6. Juli das Amt des Finanzvorstands (CFO) von Björn Walther, der die Fluggesellschaft auf eigenen Wunsch nach vier Jahren verlässt. Jessel arbeitete zuvor unter anderem bei der Lufthansa.

(Bericht ⁠von Ilona Wissenbach, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)