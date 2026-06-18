Felchenfang am Bodensee ab 2027 wieder erlaubt

dpa-AFX · Uhr
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WASSERBURG (dpa-AFX) - Nach drei Jahren Schonzeit dürfen Bodenseefischer von 2027 an wieder Felchen fangen - allerdings unter strengeren Auflagen als früher. Das haben die Anrainerstaaten Bayern, Baden-Württemberg, Österreich, die Schweiz und Liechtenstein bei einer Sitzung der Internationalen Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) im bayerischen Wasserburg beschlossen./DP/jha/

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