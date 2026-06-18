Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.06.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 18. Juni 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AccentureBericht 3. Quartal 2026
DUKE ROYALTY LTDBericht Geschäftsjahr 2026
Empire Co.Bericht Geschäftsjahr 2026
Freeport ResourcesBericht 1. Quartal 2026
Irving ResourcesBericht Geschäftsjahr 2026
KrogerBericht 1. Quartal 2026
Methode ElectronicsBericht Geschäftsjahr 2026
Plastiques du Val de LoireBericht 2. Quartal 2026
PULLUP ENTERTAINMENTBericht Geschäftsjahr 2026
Skistar BBericht 3. Quartal 2026
Smarter Web CompanyBericht 2. Quartal 2026
TDG GOLD CORP.Bericht 3. Quartal 2026
Tiziana Life SciencesBericht Geschäftsjahr 2025
XPS PENSI.GR.PLC LS-,0005Bericht Geschäftsjahr 2026
XTMBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Accenture
Kroger
Freeport Resources
Methode Electronics
Irving Resources
Smarter Web Company
PULLUP ENTERTAINMENT
XPS PENSI.GR.PLC LS-,0005
Empire Co.
Skistar B
Tiziana Life Sciences
XTM
Plastiques du Val de Loire
TDG GOLD CORP.
DUKE ROYALTY LTD

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