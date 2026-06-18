'HB': EU bereitet Zölle auf chinesische Plug-in-Hybridautos vor

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Union will angesichts des anziehenden Wettbewerbs mit chinesischen Autobauern laut einem Pressebericht Einfuhrzölle auf Plug-in-Hybride aus der Volksrepublik einführen. Eine Untersuchung sei bereits vorbereitet, berichtete das "Handelsblatt" ("HB") am Donnerstagabend unter Berufung auf hochrangige EU-Beamte und Industriekreise. Daher könne die EU-Kommission schnell Zölle verhängen, sobald eine Mehrheit der EU-Staaten zustimme. Ziel seien zusätzliche Ausgleichszölle auf Fahrzeuge chinesischer Hersteller wie BYD , Chery und SAIC (MG).

Mit den neuen Maßnahmen will die EU offenbar ein Schlupfloch schließen. Die EU erhebt seit Mitte 2024 Ausgleichszölle gegen subventionierte chinesische Vollelektro-Autos (BEV - battery electric vehicles). Seitdem sind viele chinesische Hersteller dazu übergegangen, Hybridautos in die EU zu exportieren, um so die Zölle zu vermeiden.

Auch die europäische Industrie sieht Handlungsbedarf: "Die Chinesen waren da sehr agil, die haben schnell das Schlupfloch gesehen und ausgenutzt", zitiert die Zeitung einen Industriemanager. "Das ist eine offene Flanke, die EU muss sie schließen."/men/la