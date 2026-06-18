Hohe Inflation lockt britische Notenbank nicht aus der Reserve

London, 18. Jun (Reuters) - ⁠Trotz weiter kräftig steigender Verbraucherpreise in Großbritannien hält die Notenbank weiter still. Die Währungshüter in London entschieden am Donnerstag, den geldpolitischen Schlüsselsatz bei 3,75 Prozent zu belassen. Die Entscheidung war jedoch intern umstritten: Sie fiel mit sieben zu zwei Stimmen. Die Währungshüterin Megan Greene und auch Chefvolkswirt Huw Pill votierten für eine Leitzinserhöhung um einen Viertelpunkt. Ein ‌Zinsschritt nach oben scheine damit ein kleines Stück näher gerückt, meint LBBW-Experte Elmar Völker. Er verweist darauf, dass Pill auf der vorigen Sitzung mit seiner abweichenden Meinung noch allein auf weiter Flur stand.

Die vorläufige ⁠Einigung zwischen den ⁠USA und dem Iran zur Beendigung ihres Konflikts habe den Handlungsdruck auf die Geldpolitik zwar erst einmal verringert, sagt Völker. Die Bank of England (BoE) dürfte mit Blick auf drohende Zweitrundeneffekte, mit denen sich die Inflation immer weiter in der Wirtschaft festsetzt, dennoch sehr wachsam bleiben: "Eine Zinserhöhung im Sommer ist längst nicht vom Tisch." Die BoE sieht sich mit einer Teuerungsrate von 2,8 Prozent konfrontiert, die vor allem auf die durch den Iran-Konflikt ‌gestiegenen Energiepreise zurückzuführen ist.

Großbritannien ist aufgrund seiner Abhängigkeit von Erdgasimporten stärker ‌vom Iran-Krieg betroffen als die meisten anderen westlichen Länder. Die USA und der Iran steuern jedoch auf ein Abkommen zu, das die Wiederöffnung der Straße von Hormus – einer wichtigen Ölexportroute – vorsieht. Nach der Unterzeichnung des Rahmenabkommens sollen Vertreter der USA ⁠und des Iran am Freitag in der Schweiz zu ersten Gesprächen über noch offene Fragen zusammenkommen.

INFLATIONSGEFAHR NICHT GEBANNT

Die ‌BoE erklärte nun, es sei noch zu früh, um Entwarnung ⁠hinsichtlich der Inflationsgefahr zu geben. "Was auch immer geschehen mag: Die höheren Energiepreise der vergangenen vier Monate bedeuten, dass bereits ein gewisser Inflationsdruck im Anmarsch ist", erklärte Bailey. Die BoE rechnet damit, dass die Teuerungsrate im letzten Quartal dieses Jahres auf über 3,25 Prozent steigen wird.

Noch bevor sich Ende ‌vergangener Woche die Umrisse einer Einigung zwischen Iran und ⁠abzeichneten, erklärte Bailey, die Notenbank könne sich Zeit ⁠lassen. Sie befinde sich in einer anderen Lage als die Europäische Zentralbank, die in der vergangenen Woche erstmals seit 2023 die Zinsen angehoben hatte. Großbritannien hat bereits das höchste Leitzinsniveau in der Gruppe der sieben größten westlichen Industrieländer (G7). Dabei hat die Notenbank die Zinsschraube seit Mitte 2024 bereits sechsmal gelockert - zuletzt im Dezember.

Eine Reuters-Umfrage aus der vergangenen Woche ergab, dass die meisten Volkswirte in diesem Jahr keine Zinserhöhung erwarten. Die Finanzmärkte rechnen hingegen mit einer Anhebung um einen Viertelprozentpunkt – womöglich bereits im September. "Vorerst spielt die Zentralbank auf Zeit, anstatt in die Offensive zu gehen", sagt George Brown, Senior Economist beim Vermögensverwalter Schroders: "Wir gehen davon ⁠aus, dass die Latte für Zinserhöhungen weiterhin hoch hängt."

(Bericht von David Milliken, Andy Bruce, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)