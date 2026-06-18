Hyperliquid: Wieso dieser Altcoin dem Abwärtstrend trotzt

Hyperliquid entwickelt sich zu einem der bemerkenswertesten Phänomene des aktuellen Krypto-Zyklus. Während Bitcoin und die meisten Altcoins weiterhin unter dem schwierigen Marktumfeld leiden, konnte die dezentrale Handelsplattform in den vergangenen Monaten eine außergewöhnliche Kursentwicklung vorweisen und neue Allzeithochs erreichen.

Hinter der Rally steckt dabei nicht primär Spekulation, sondern ein Geschäftsmodell, das zunehmend Handelsvolumen aus dem traditionellen Finanzsektor anzieht. Besonders interessant ist die Entwicklung der Plattform über den klassischen Kryptomarkt hinaus. Neben Bitcoin, Ethereum und anderen digitalen Assets werden auf Hyperliquid inzwischen auch Futures auf Rohstoffe, Aktien, Indizes und sogar Pre-IPO-Unternehmen gehandelt.

Ereignisse wie die Turbulenzen am Ölmarkt oder die hohe Nachfrage nach SpaceX-Pre-IPO-Kontrakten haben gezeigt, dass die Plattform in bestimmten Bereichen bereits relevante Marktanteile gewinnen kann. Gleichzeitig fließen große Teile der Gebühreneinnahmen direkt in Token-Rückkäufe zurück – ein Mechanismus, der das Wachstum zusätzlich verstärkt.

In diesem Video analysiert Alexander Mayer, warum Hyperliquid trotz des Krypto-Bärenmarktes neue Höchststände erreicht, welche Chancen hinter dem Geschäftsmodell stecken und welche Risiken Anleger bei diesem außergewöhnlichen Altcoin im Blick behalten sollten.