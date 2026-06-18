Infineon: Haben weitere Patenverfahren gegen chinesische Innoscience gewonnen

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Frankfurt, ⁠18. Jun (Reuters) - Infineon hat nach eigenen Angaben zwei weitere Patentverfahren gegen die chinesische Innoscience gewonnen. Das ‌Landgericht München I habe in zwei weiteren Patentverletzungsverfahren im Bereich ⁠der ⁠Galliumnitrid-(GaN)-Technologie zugunsten von Infineon entschieden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Innoscience dürfe nach der Entscheidung keine patentverletzenden Produkte in ‌Deutschland herstellen und ‌vermarkten und müsse Schadenersatz an Infineon zahlen.

"Es handelt sich bereits um ⁠die dritte und vierte juristische ‌Niederlage von Innoscience ⁠in einer Serie von Gerichtsverfahren, in denen jeweils entschieden wurde, dass Produkte von Innoscience ‌Infineon-Patente verletzen", ⁠erklärte der Chipkonzern. Die ⁠GaN-Technologie spiele eine zentrale Rolle bei Anwendungen für erneuerbare Energien, Rechenzentren, Industrieautomatisierung und Elektrofahrzeuge.

(Bericht von Olaf Brenner, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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