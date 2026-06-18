Insider: Fragen von VW-Aktionär Katar verzögern Deal mit Rafael zu Osnabrück

- von Christina ⁠Amann und Andreas Rinke

Berlin, 17. Jun (Reuters) - Der Volkswagen-Aktionär Katar ist Insidern zufolge eine Hürde bei einer möglichen Übergabe des Werks in Osnabrück an den staatlichen israelischen Rüstungskonzern Rafael. Drei mit dem Vorgang vertraute Personen sagten der Nachrichtenagentur Reuters, das Emirat Katar habe erhöhten Gesprächsbedarf bei dem Thema. Katar und Israel unterhalten keine direkten diplomatischen Beziehungen. Die Aussicht, dass VW Geschäfte mit ‌einem israelischen Rüstungsunternehmen macht, könnte in der katarischen Hauptstadt Doha für Aufsehen sorgen. Volkswagen und die katarische Beteiligungsgesellschaft QIA lehnten eine Stellungnahme zu dem Thema ab.

Früheren Angaben von Insidern zufolge ist Rafael an dem VW-Werk in ⁠Osnabrück interessiert, um ⁠dort Komponenten für das Raketenabwehrsystem Iron Dome zu bauen. Dazu könnte etwa ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden. Allerdings lässt eine konkrete Vereinbarung auf sich warten. In Osnabrück wird noch bis kommendes Jahr das T-Roc-Cabrio gebaut, danach ist die Zukunft der Fabrik mit 2300 Mitarbeitern offen. Katar hält über QIA gut 17 Prozent an Volkswagen und ist damit der drittgrößte Anteilseigner des Autobauers, nach der Familienholding Porsche SE und dem Land Niedersachsen. Im Aufsichtsrat bei Volkswagen ist die ‌QIA mit zwei Sitzen vertreten.

INSIDER: NIEDERSACHSEN KÖNNTE BEI LÖSUNG HELFEN

Zwei Insider sagten, ‌es werde erwogen, das Land Niedersachsen bei der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens von VW und Rafael mit an Bord zu nehmen, um zu einer Lösung zu kommen. Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies, der auch im VW-Aufsichtsrat sitzt, kommentierte das auf Anfrage nicht. Das Land ⁠werde eine Lösung für den Standort "konstruktiv begleiten, wo dies sinnvoll und möglich ist", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Die ‌Zukunftsfrage für den Standort Osnabrück dürfe nicht aufgeschoben werden. "Volkswagen hat ⁠zugesagt, eine Zukunftslösung für den Standort zu erarbeiten", sagte er. "Ich gehe davon aus, dass das Unternehmen dieser Verantwortung gerecht wird und die angekündigten Entscheidungen zeitnah vorlegt."

Auch die Arbeitnehmer dringen auf eine rasche Lösung für den Standort. Stephan Soldanski, erster Bevollmächtigter der IG Metall Osnabrück, sagte, Volkswagen erhöhe durch die aktuellen Planungen, ‌die Produktion schon in den kommenden Monaten zu drosseln, den ⁠Druck. Volkswagen-Chef Oliver Blume müsse nun liefern. "Nur Ankündigungen reichen ⁠nicht aus!"

KATAR UND ISRAEL

Katar hat ein besonderes Verhältnis zu Israel. Im Konflikt zwischen Israel und der radikal-islamistischen Hamas tritt das Emirat als Vermittler auf. Die Hamas betreibt ein Büro in Doha. Eine Normalisierung der Beziehungen hat die katarische Führung davon abhängig gemacht, dass ein Weg zu einem Palästinenser-Staat aufgezeigt wird. Katar ist damit in einer anderen Position als seine Nachbarstaaten am Golf, welche die Abraham Accords unterzeichnet haben. Dabei handelt es sich um das 2020 von den USA vermittelte Abkommen, mit dem die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, der Sudan und Marokko ihre Beziehungen zu Israel normalisiert haben. Insbesondere die Vereinigten Arabischen Emirate haben seither enge wirtschaftliche und militärische Verbindungen mit ⁠Israel aufgebaut, die auch nach Beginn des Gaza-Krieges nicht abgebrochen waren.

(Bericht von Christina Amann und Andreas Rinke, unter Mitarbeit von Rachel More und Andrew Mills. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)