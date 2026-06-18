Jerusalem, 18. ⁠Jun (Reuters) - Wenige Stunden nach der Einigung auf eine Absichtserklärung zur Beendigung des Iran-Kriegs verhandelt Israel nach Aussagen von Insidern mit den USA über einen Verbleib seiner Truppen im Südlibanon. Das sagten ‌zwei israelische Regierungsvertreter, darunter ein enger Vertrauter von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Israel führe "hartnäckige Verhandlungen" mit ⁠der Regierung ⁠in Washington, sagte der hochrangige Insider. Das Land werde von seiner Position nicht abrücken und wolle seine Soldaten in dem Gebiet südlich des Flusses Litani belassen. Von Netanjahus Büro war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.

In der Nacht hatten US-Präsident Donald ‌Trump und der iranische Präsident Massud ‌Peseschkian eine Absichtserklärung zur Beendigung des Iran-Kriegs unterzeichnet. Darin werden die Parteien aufgefordert, "die territoriale Integrität und Souveränität des Libanon" zu gewährleisten. Einem ⁠der Insider zufolge hängt das Ergebnis der Gespräche zwischen Israel ‌und den USA letztlich davon ab, ⁠ob US-Präsident Trump mit Konsequenzen drohe, falls Israel sich nicht an die Bedingungen der Vereinbarung halte.

Israel hatte seine Offensive im Südlibanon ausgeweitet, nachdem die libanesische Hisbollah-Miliz am ‌2. März zur Unterstützung des ⁠Iran Israel angegriffen hatte. Ziel ⁠der Luft- und Bodenoffensive ist es laut Israel, die Hisbollah auszuschalten. Israel bezeichnet die im Libanon, im Gazastreifen und in Syrien eingenommenen Gebiete als "Pufferzonen" zwischen seinem Territorium und den feindlichen Gebieten. Dies ist ein Kernstück der aktuellen israelischen Sicherheitspolitik. Netanjahu hat Forderungen nach einem Rückzug aus diesen Gebieten bislang zurückgewiesen.

(Bericht von Rami Ayyub, geschrieben von Myria Mildenberger; ⁠redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)