Iran-Krise bremst Schweizer Wirtschaft - Regierung senkt Prognose leicht

Zürich, ⁠18. Jun (Reuters) - Die Schweizer Regierung hat ihre Wachstumsprognose für die heimische Wirtschaft wegen der Krise im Nahen Osten leicht gesenkt. Das ‌Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte im laufenden Jahr nur noch um 0,9 Prozent zulegen, teilte das ⁠Staatssekretariat für ⁠Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mit. Im März waren die Experten des Bundes noch von einem Plus von 1,0 Prozent ausgegangen. Für 2027 wird nun ein Wachstum ‌von 1,6 Prozent erwartet, nach ‌zuvor 1,7 Prozent. Die Krise im Nahen und Mittleren Osten führe zu höheren Energiepreisen ⁠und dämpfe die Weltwirtschaft, hieß es zur ‌Begründung.

Die gestiegenen Ölpreise ⁠heizten zudem die Teuerung an. Das Seco rechnet für 2026 und 2027 nun mit einer Inflationsrate von jeweils ‌0,6 Prozent. Dies ⁠bremse die privaten Konsumausgaben. ⁠Zugleich belaste die verhaltene Weltnachfrage die Schweizer Exportwirtschaft. Auch am Arbeitsmarkt macht sich die schwächere Entwicklung bemerkbar: Die Arbeitslosenquote dürfte im laufenden Jahr bei 3,1 Prozent liegen.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)