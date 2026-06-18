IRW-News: ACCESS Newswire: U.S. Polo Assn. präsentiert seine Frühjahrs-/Sommerkollektion 2027 auf der 110. Ausgabe der Pitti Immagine Uomo

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: U.S. Polo Assn. präsentiert seine Frühjahrs-/Sommerkollektion 2027 auf der 110. Ausgabe der Pitti Immagine Uomo

Die globale Sportmarke stellt das legendäre Poloshirt in den Mittelpunkt ihres Pitti-Uomo-Erlebnisses

FLORENZ, ITALIEN, UND WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 18. Juni 2026 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), kehrte anlässlich der 110. Ausgabe der Pitti Immagine Uomo nach Florenz, Italien, zurück, um unter dem Motto The Polo Shirt: An Icon Born from the Game ihre Spring-Summer 2027 Global Collection zu präsentieren, die einen modernen, globalen Ausdruck des sportlich inspirierten Lebensstils verkörpert. Die Kollektion umfasst klassische, sportlich inspirierte Bekleidung, Schuhe, Taschen und Accessoires, die authentischen, amerikanisch geprägten Sportstil mit europäischer Handwerkskunst verbinden.

1) Polo-Shirt-Installation am Stand von U.S. Polo Assn. auf der Pitti Uomo 110 in Florenz, Italien

2) Stand der U.S. Polo Assn. auf der Pitti Uomo 110 mit dem Thema The Polo Shirt: An Icon Born from the Game

3) Besucher der Pitti Uomo 110 drängen sich am Stand von U.S. Polo Assn.

Die Ausstellung von U.S. Polo Assn. auf der Pitti Uomo findet vom 16. bis 19. Juni 2026 am Stand 32 Cavaniglia statt und bietet eine immersive Präsentation der Marke und ihrer Kollektion sowie eine Aktion zur individuellen Gestaltung von Poloshirts exklusiv für Presse, Medien und Influencer.

Die Pitti Uomo ist nach wie vor eine der weltweit wichtigsten Bühnen für U.S. Polo Assn., um die Stärke unserer Marke und unsere Verbindung zum Polosport zu präsentieren, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. weltweit verwaltet und vermarktet. Die Spring-Summer 2027 Global Collection spiegelt unsere kontinuierliche Weiterentwicklung wider - eine Entwicklung, die in unserer Tradition verankert ist, von Innovation getragen wird und für ein globales Publikum konzipiert ist.

Im Mittelpunkt der Kollektion steht The Polo Shirt: An Icon Born from the Game, das in einer breiten Palette an Stoffen, Passformen und Ausführungen neu interpretiert wurde. Von klassischem Piqué und Jersey bis hin zu hochwertigen Strickwaren und funktionsorientierten Modellen - das Poloshirt bleibt weiterhin das Fundament des Markenerbes und entwickelt sich gleichzeitig für den heutigen Verbraucher weiter, indem es Vielseitigkeit, Komfort und zeitlosen Stil bietet.

Auf der Pitti Uomo präsentierte U.S. Polo Assn. einen neu gestalteten und visuell beeindruckenden Messestand, der ganz im Zeichen des ikonischen Poloshirts stand und zu den Highlights zählte eine schwebende Installation aus farbenfrohen Poloshirt-Modellen, die in einer kaskadenartigen Anordnung präsentiert wurden, sowie eine lebensgroße Videowand mit Aufnahmen aus jüngsten globalen Fotoshootings. Eingebettet in natürliches Grün, warme Holzelemente und Lifestyle-Elemente bot der Stand eine moderne, immersive Umgebung, die die Energie, Authentizität und globale Reichweite der Marke unterstrich.

Der Messestand zeigte zudem eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Bekleidung, Schuhen und Accessoires aus der Spring-Summer 2027 Global Collection, die neben dem zentralen Poloshirt-Konzept präsentiert wurde.

Herren- und Damenbekleidungskollektion

Die von Incom, dem italienischen Lizenznehmer von U.S. Polo Assn., präsentierte Spring-Summer 2027 Apparel Collection der Marke basiert auf unterschiedlichen, sich jedoch ergänzenden Themen, die ein müheloses Styling für verschiedene Anlässe ermöglichen und Authentizität, Sportlichkeit und zeitgenössisches Design miteinander verbinden.

Bei der Herrenmode schafft die Kollektion ein Gleichgewicht zwischen traditioneller Inspiration und modernen Akzenten - mit Küstenfarben, leichten Leinenmischungen, raffinierten Hemden und Basics aus Supima-Baumwolle. Aktuelle Denim-Silhouetten, lässige Hemden und moderne Oberbekleidung unterstreichen einen entspannten und zugleich eleganten Ansatz für die Kleidung bei warmem Wetter. Ein Premium-Segment bietet edle Materialien und maßgeschneiderte Details, während USPA Sport leistungsorientierte Styles mit technischen Stoffen und reisetauglicher Vielseitigkeit präsentiert.

Bei der Damenmode erweitert die Kollektion die Vielseitigkeit des Poloshirts zu einer kompletten Lifestyle-Garderobe mit Silhouetten, die von klassischen Sportdesigns bis hin zu raffinierten Strick- und strukturierten Modellen reichen. Aktuelle Denim-Passformen, klare, komplett weiße Looks und saisonale Farbpaletten werden durch leichte Lagenlooks, charakteristische Drucke und sommertaugliche Stoffe wie Leinen, Seersucker und Popeline ergänzt - so entstehen mühelose Outfits für den Tag bis in den Abend hinein.

Es ist für mich immer etwas ganz Besonderes, gemeinsam mit U.S. Polo Assn. erneut auf der Pitti Uomo zu präsentieren - hier in Florenz, wo Tradition und Innovation aufeinandertreffen, sagte Lorenzo Nencini, President von Incom S.p.A. Diese Kollektion stellt das Poloshirt, An Icon Born From the Game, in den Mittelpunkt und entwickelt es durch neue Interpretationen weiter, die sowohl unser Erbe als auch den heutigen globalen Lebensstil widerspiegeln.

Mit italienischer Handwerkskunst und Leidenschaft entwickeln wir weiterhin eine Kollektion, die für Authentizität, Qualität und Vielseitigkeit steht - Werte, die sowohl für Incom als auch für U.S. Polo Assn. von zentraler Bedeutung sind, fährt Nencini fort.

Lorenzo Nencini, CEO von INCOM S.p.A. und Board-Mitglied von Pitti Immagine, präsentierte seine Kollektion gemeinsam mit den italienischen Lizenznehmern von U.S. Polo Assn.: Augusto Bonetto von Bonis (Schuhe), Andrea Zini von Eastlab (Handtaschen) und Franco Zuccon von EuroTrade (Uhren und Schmuck). Dabei stellten sie ihre jeweiligen Produktkategorien vor und tauschten sich mit Partnern und Branchenvertretern aus.

Handtaschenkollektion

Für Frühjahr/Sommer 2027 präsentiert U.S. Polo Assn. die Handbag Collection by Eastlab, die das Erbe der Marke aus einer zeitgemäßen Perspektive neu interpretiert und dabei lässige Eleganz, sportlichen Geist und Funktionalität vereint. In der gesamten Kollektion greift U.S. Polo Assn. authentische Reitsport-Motive auf, wobei hochwertige Beschläge und detailreiche Motive die authentische Verbindung der Marke zu diesem Sport unterstreichen.

Inspiriert von ikonischen amerikanischen Küstenorten bietet die Kollektion eine große Auswahl an Formen und Materialien - von geräumigen Tragetaschen bis hin zu raffinierten Minitaschen -, die durch vom Reitsport inspirierte Details und edle Verarbeitungen aufgewertet werden.

Charakteristische Texturen, gewebte Strukturen, metallische Akzente und multifunktionale Merkmale prägen ein vielseitiges Sortiment für den ganzen Tag. Das Angebot umfasst eine Auswahl im Boho-Chic-Stil, Modelle für besondere Anlässe sowie die für die Marke typischen Strohtaschen, die mit aktualisierten Silhouetten und modernen Details neu interpretiert wurden.

Die Herrenkollektion erweitert das Accessoire-Angebot um zwei sich ergänzende Linien: eine lässige, funktionale Serie aus leichtem Baumwoll-Nylon für Reisen und Freizeit sowie eine strukturiertere Business-Linie aus Saffiano-Materialien, die mit funktionalen Innenausstattungen für den beruflichen Alltag konzipiert ist.

Schuhkollektion

Die Footwear Collection by Bonis von U.S. Polo Assn. für Frühjahr/Sommer 2027 interpretiert zeitgenössischen Stil durch eine ausgewogene Mischung aus sportlicher Tradition, urbanen Einflüssen und Alltagskomfort.

Bei den Herren zeichnet sich die Kollektion durch eine urbane, zeitgemäße Ästhetik aus, darunter retro-inspirierte Sneaker, Espadrilles mit Schnürung, Loafer und klassische Bootsschuhe. Zu den wichtigsten Modellen gehören STONE, erhältlich in einer technischen Strick- und einer strukturierten Version; APRIL, ein Retro-Laufschuh aus verschiedenen Materialien; sowie KENNY, ein vom Heritage-Stil inspiriertes Modell mit modernen Details und verbessertem Tragekomfort.

Bei den Damenmodellen werden Raffia, Canvas, Kunstwildleder und Kunstleder in gewebten und perforierten Texturen kombiniert, wobei eine Palette aus sanften Pastelltönen neben klassischen neutralen Farben zum Einsatz kommt. Das Sortiment umfasst Sandalen, Loafer, Ballerinas, Pantoletten und Sneaker, die mit komfortorientierten Merkmalen wie weichen Konstruktionen und erhöhten Einlegesohlen gestaltet sind.

Diese Designs betonen Vielseitigkeit und Funktionalität und unterstreichen die kategorienübergreifende Vision der Marke für Frühjahr/Sommer 2027.

Uhren und Schmuck

Die Watches & Jewelry by EuroTrade von U.S. Polo Assn. spiegelt das Erbe der Marke durch eine Mischung aus Raffinesse und modernem, urbanem Stil wider. Für Frühjahr/Sommer 2027 präsentiert die Kollektion ein raffiniertes und zugleich dynamisches Sortiment, das vom Geist des Sommers inspiriert ist.

Zu den Highlights zählen die Ruby-Uhrenkollektion mit Croc-Lederarmbändern und mit Kristallen verzierten Lünetten sowie das Modell Carl mit auffälligen, farbigen Zifferblättern.

Die Schmuckkollektion präsentiert eine zeitgemäße Ästhetik, darunter die Eleonor-Halskette mit einer Kette aus Gelbgold und einem Doppelherz-Anhänger, erhältlich in Türkis, Smaragdgrün und Schwarz.

Insgesamt verbindet die Kollektion zeitloses Erbe mit zeitgenössischem Design und bietet vielseitige Accessoires für die Saison.

Die Spring-Summer 2027 Global Collection unterstreicht die anhaltende globale Dynamik von U.S. Polo Assn., die ihre Wurzeln im Polosport feiert und gleichzeitig ihren Status als moderne, internationale Lifestyle-Marke weiter ausbaut.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Retail-Geschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship®, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa, Star Sports in Indien und BeIn Sports im Nahen Osten werden nun mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

U.S. Polo Assn. wurde kürzlich zu einer der USA Todays Most Trusted Brands gekürt und wird laut License Global durchgängig als einer der führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1 gezählt. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum und Sportinhalte anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com und folgen Sie uns unter @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch die Tochtergesellschaft Global Polo, die weltweit führend im Bereich Polo-Sportinhalte ist. Weitere Informationen finden Sie unter globalpolo.com oder Global Polo auf YouTube.

Über Incom S.p.A

Incom S.p.A., 1951 in Montecatini Terme (PT) gegründet, verwaltet als Lizenznehmer die Bekleidungsaktivitäten der Marke U.S. Polo Assn. in Westeuropa. Die Marke produziert und vertreibt weltweit bekannte Bekleidungskollektionen. Darüber hinaus ist Incom einer der wichtigsten Lieferanten von Militär- und Paramilitärbekleidung für den italienischen Staat, sowohl im Bereich Uniformen als auch bei Funktionsbekleidung. Seit Januar 2008 produziert und vertreibt das Unternehmen in Westeuropa Herren-, Damen- und Kinderbekleidung unter der Marke U.S. Polo Assn. und verzeichnet dabei Rekordumsätze und ein starkes Wachstum. Weitere Informationen finden Sie unter www.incomitaly.com.

Über Bonis S.P.A.

Bonis ist der exklusive Lizenznehmer für Schuhwaren der Marke U.S. Polo Assn. in Westeuropa. Das 1970 gegründete Unternehmen Bonis ist ein führender Akteur in der Schuhbranche und Partner einiger der einflussreichsten internationalen Marken. Der Firmensitz befindet sich im Herzen des Schuhindustriegebiets von Asolo und Montebelluna, der Heimat der bedeutendsten Sportmarken. Bonis ist in den Bereichen Eigenmarken, Auftragsfertigung und Lizenzierung tätig. Besuchen Sie www.bonis-spa.com.

Über Eastlab

Eastlab ist der exklusive Lizenznehmer für Handtaschen von U.S. Polo Assn. in Westeuropa. Das 2015 gegründete Unternehmen Eastlab vertritt heute einige der wichtigsten italienischen Akteure in der Herstellung und Vermarktung von Taschen, Schuhen, Accessoires und Koffern. Dank seiner gezielten Reaktion auf die Marktnachfrage und seiner Leidenschaft für das Handwerk konnte sich Eastlab schnell eine hohe Glaubwürdigkeit auf dem Markt erarbeiten und das Vertrauen wichtiger Partner gewinnen. Besuchen Sie www.eastlab.it/.

Über EuroTrade s.r.l.

EuroTrade ist der Lizenznehmer von U.S. Polo Assn. in Westeuropa für Uhren und Accessoires. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Italien wurde 1987 gegründet und hat sich auf die Entwicklung und den Vertrieb hochwertiger Uhren und Accessoires spezialisiert, die sich durch originelles Design und innovative Technologie auszeichnen. EuroTrade bietet dem Markt originelle und trendige Accessoires für jeden Anlass. Besuchen Sie www.incomitaly.com/en/euro-trade-s-r-l/.

KONTAKT:

U.S. POLO ASSN. GLOBALER HAUPTSITZ:

Stacey Kovalsky

E-Mail: skovalsky@uspagl.com

+1-954-673-1331 (WhatsApp)

HUB-PRESSESTELLE (INCOM & EUROTRADE in Italien):

Paola Varani: paolavarani@hubcomm.net

Laura Varani: lauravarani@hubcomm.net

Sara Montanelli: saramontanelli@hubcomm.net

TWINS-PRESSESTELLE (BONIS & EASTLAB in Italien):

Laura Manfrin: laura@twins-pr.com

Maura Busatto: maura@twins-pr.com

QUELLE: U.S. Polo Assn.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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