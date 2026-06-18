IRW-News: Amex Exploration Inc. : Amex Exploration schließt letzte Tranche einer Privatplatzierung in Höhe von 80 Millionen CAD ab

IRW-PRESS: Amex Exploration Inc. : Amex Exploration schließt letzte Tranche einer Privatplatzierung in Höhe von 80 Millionen CAD ab

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Montreal, Quebec - 18. Juni 2026 / IRW-Press / Amex Exploration Inc. (TSXV: AMX) (FWB: MX0) (OTCQX: AMXEF) (Amex oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/amex-exploration-inc/) freut sich, den Abschluss der letzten Tranche der zuvor am 5. Mai 2026 (aktualisiert am 11. Mai 2026) angekündigten, überzeichneten Privatplatzierung auf Best-Efforts-Basis bekannt zu geben, bestehend aus 4.581.567 Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) zu einem Preis von 4,50 CAD pro Stammaktie (der Angebotspreis), was dem Unternehmen einen zusätzlichen Bruttoerlös von 20.617.051,50 CAD einbringt (die letzte Tranche).

Am 21. Mai 2026 schloss das Unternehmen (i) eine Best-Efforts-Privatplatzierung von 11.110.150 Stammaktien zum Angebotspreis mit einem Bruttoerlös von 49.995.675 CAD unter Inanspruchnahme der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten der kanadischen Wertpapiergesetze sowie eine erste Tranche des vermittelten Teils seiner zuvor angekündigten gleichzeitigen Privatplatzierung ab, bestehend aus 394.011 Stammaktien zum Angebotspreis für einen zusätzlichen Bruttoerlös von 1.773.049,50 CAD (zusammen die erste Tranche und zusammen mit der letzten Tranche die vermittelte Privatplatzierung), mit einem Gesamtbruttoerlös von 51.768.724,50 CAD, sowie (ii) eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 1.622.222 Stammaktien zum Angebotspreis, was einen zusätzlichen Bruttoerlös von 7.299.999 CAD ergibt (die nicht vermittelte Privatplatzierung). Nach Abschluss der ersten Tranche, der nicht vermittelten Privatplatzierung und der letzten Tranche hat das Unternehmen einen Bruttoerlös von insgesamt 79.685.775 CAD erzielt.

Die vermittelte Privatplatzierung wurde gemäß den Bedingungen einer Vermittlungsvereinbarung vom 21. Mai 2026 zwischen National Bank Financial Inc. und MDCP Securities Limited als gemeinsame Bookrunner und Co-Lead-Agents (zusammen die Co-Lead-Agents), ATB Capital Markets Corp. und Haywood Securities Inc. (zusammen mit den Co-Lead Agents, die Vermittler) sowie dem Unternehmen. Als Vergütung für ihre Dienstleistungen im Zusammenhang mit der letzten Tranche zahlte das Unternehmen den Vermittlern eine Barprovision in Höhe von 1.030.852,58 CAD.

Der Nettoerlös aus der vermittelten Privatplatzierung und der nicht vermittelten Privatplatzierung wird zur Finanzierung der Investitionsausgaben für das Massenprobenahmeprogramm des Unternehmens sowie eines Teils der Phase-1-Entwicklung des Goldprojekts Perron, einer Machbarkeitsstudie zur Phase-2-Entwicklung des Projekts, der Exploration der Liegenschaften des Unternehmens und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Die im Rahmen der letzten Tranche ausgegebenen Stammaktien unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist. Das Angebot steht weiterhin unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die TSXV).

Die im Rahmen der letzten Tranche ausgegebenen Stammaktien wurden vom strategischen Investor Eldorado Gold Corporation (Eldorado) gemäß den Bedingungen der am 16. Januar 2024 zwischen dem Unternehmen und Eldorado geschlossenen Investorenvereinbarung erworben. Die letzte Tranche wurde abgeschlossen, nachdem Eldorado von den unabhängigen Aktionären des Unternehmens auf der am 16. Juni 2026 abgehaltenen ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens als kontrollierende Person des Unternehmens (im Sinne und gemäß den Richtlinien der TSXV) genehmigt worden war.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre, einschließlich eines Verkaufs von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor. Die Begriffe Vereinigte Staaten und US-Person haben die ihnen in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes zugewiesene Bedeutung.

Offenlegungspflichten in Bezug auf Eldorado gemäß MI 61-101 und dem Frühwarnsystem

Eldorado, ein Insider des Unternehmens im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, hat im Rahmen der letzten Tranche insgesamt 4.581.567 Stammaktien zum Angebotspreis gezeichnet, was einem Bruttoerlös von 20.617.051,50 CAD entspricht. Die Zeichnung durch einen Insider des Unternehmens gilt als Transaktion mit nahestehenden Personen des Unternehmens im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen (in Quebec: Verordnung 61-101 bezüglich des Schutzes von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen) (MI 61-101) und der Richtlinie 5.9 - Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen des Corporate Finance Manual der TSXV. Das Unternehmen hat keinen Bericht über wesentliche Änderungen mehr als 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschlussdatum der letzten Tranche eingereicht, da die Einzelheiten der Transaktion erst kurz vor dem Abschluss der letzten Tranche geklärt wurden und das Unternehmen aus triftigen geschäftlichen Gründen den Abschluss der letzten Tranche zügig vorantreiben wollte. Im Zusammenhang mit der letzten Tranche stützte sich das Unternehmen auf Ausnahmen von den Anforderungen an eine formelle Bewertung und die Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101, und zwar gemäß den Unterabschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101, da der beizulegende Zeitwert der Transaktion, soweit sie betroffene Parteien betrifft, 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt.

Vor Abschluss der letzten Tranche hielt Eldorado 38.626.330 Stammaktien und 207.000 Warrants zum Erwerb von Stammaktien nutzbringend und kontrollierte diese; jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (die Warrants), was auf nicht verwässerter Basis etwa 24,75 % der im Umlauf befindlichen Stammaktien und auf teilweise verwässerter Basis - unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Warrants - etwa 24,85 % entspricht. Nach Abschluss der letzten Tranche hält Eldorado nutzbringend 43.207.897 Stammaktien und 207.000 Warrants, was auf nicht verwässerter Basis etwa 26,90 % der im Umlauf befindlichen Stammaktien und auf teilweise verwässerter Basis - unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Warrants - etwa 26,99 % entspricht. Eldorado teilt mit, dass die Stammaktien zu Anlagezwecken erworben wurden und dass das Unternehmen keine weiteren Pläne oder Absichten in Bezug auf die Stammaktien hat, die über die in dieser Pressemitteilung dargelegten hinausgehen. Vorbehaltlich der Bedingungen einer von Eldorado zugunsten der Konsortialbanken im Zusammenhang mit der vermittelten Privatplatzierung geschlossenen Sperrvereinbarung kann Eldorado je nach Markt- und sonstigen Bedingungen seinen nutzbringenden Anteil an Amex-Wertpapieren erhöhen oder verringern, sei es auf dem offenen Markt, durch privat ausgehandelte Vereinbarungen oder auf andere Weise, oder kann in Zukunft solche Pläne oder Absichten entwickeln, vorbehaltlich einer Reihe von Faktoren, einschließlich der allgemeinen Markt- und sonstigen Bedingungen sowie anderer verfügbarer Investitions- und Geschäftsmöglichkeiten. Diese Offenlegung erfolgt im Rahmen des Frühwarnsystems gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, das zudem die Einreichung eines Frühwarnberichts vorschreibt, der zusätzliche Informationen zu den vorgenannten Sachverhalten enthält. Eine Kopie des Frühwarnberichts wird auf SEDAR+ im Emittentenprofil von Amex unter www.sedarplus.ca verfügbar sein und kann auf Anfrage bei Eldorado angefordert werden, indem Sie sich an Eldorado wenden unter: 1188 - 550 Burrard Street, Bentall 5, Vancouver, British Columbia, V6C 2B5, z. Hd.: Lynette Gould, VP, Investor Relations, Communications & External Affairs; Telefonnummer: 647 271 2827 oder 1 888 353 8166. Eldorado ist ein Gold- und Basismetallproduzent mit Bergbau-, Entwicklungs- und Explorationsaktivitäten in Kanada, der Türkei und Griechenland. Eldorado ist nach kanadischem Recht gegründet und an der Toronto Stock Exchange sowie an der New York Stock Exchange notiert.

Über Amex

Amex Exploration Inc. hat auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Perron, das sich etwa 110 Kilometer nördlich von Rouyn-Noranda (Quebec) befindet, bedeutende hochgradige Goldentdeckungen gemacht sowie kupferreiche vulkanogene Massivsulfidzonen (VMS) identifiziert. Das Projekt Perron in Quebec umfasst 183 zusammenhängende Claims mit einer Fläche von 65,75 km². Das Projekt beherbergt mehrere Zonen mit hochgradiger Goldmineralisierung, VMS-Mineralisierung und hybrider goldreicher VMS-Mineralisierung.

Zusammen mit dem angrenzenden und zusammenhängenden Projekt Perron West sowie den Projekten Abbotsford und Hepburn (einschließlich zusätzlicher, durch Abstecken erworbener Claims) in Ontario erstreckt sich das konsolidierte Landpaket über eine Fläche von 570,94 km² im Distriktmaßstab. Diese ausgedehnte Liegenschaft liegt in einem geologisch aussichtsreichen Gebiet, das sowohl für hochgradige Gold- als auch für VMS-Mineralisierungen günstig ist.

Das Projekt profitiert von einer ausgezeichneten Infrastruktur: Es ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar, liegt nur 30 Minuten von einem Flughafen und etwa 6,5 km von der Stadt Normétal entfernt. Es befindet sich zudem in unmittelbarer Nähe zu mehreren Aufbereitungsanlagen, die großen Goldproduzenten gehören.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Victor Cantore

President und Chief Executive Officer

Amex Exploration Inc.

Telefon: +1-514-866-8209

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die hierin enthaltenen Informationen umfassen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen zur beabsichtigten Verwendung der Erlöse aus der vermittelten Privatplatzierung und der nicht vermittelten Privatplatzierung sowie zum Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der endgültigen Genehmigung durch die TSXV. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen erkennbar durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus oder glaubt oder deren Verneinungen sowie Variationen solcher Wörter und Ausdrücke, oder durch Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden, oder deren Verneinungen.

Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter unter anderem, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten den Erwartungen entsprechen; dass sich der Preis für Gold und andere Rohstoffe, die erwarteten Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten sowie die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern; dass Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden; dass Drittunternehmer, Ausrüstung und Material sowie behördliche und sonstige Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beruhen, zum Zeitpunkt ihrer Erstellung von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet wurden, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Annahmen als zutreffend erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten zudem bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Perioden wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Prognosen über zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse abweichen, darunter unter anderem: Veränderungen des Aktienkurses des Unternehmens, Veränderungen auf den weltweiten Goldmärkten, ein negativer operativer Cashflow und die Abhängigkeit von Fremdfinanzierung; Unsicherheit hinsichtlich der Fähigkeit, bei Bedarf und zu angemessenen Konditionen zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen; Fragen des Landrechts der indigenen Bevölkerung und der Konsultation; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal im Management und anderen Mitarbeitern; tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen; Änderungen der Explorationsprogramme auf der Grundlage der Ergebnisse; Verfügbarkeit von Drittunternehmern; Verfügbarkeit von Ausrüstung und Material; Ausfall von Ausrüstung, die nicht wie erwartet funktioniert; Unfälle; Auswirkungen von Wetter und anderen Naturphänomenen sowie andere Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsbranche; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; Umweltrisiken; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften; Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften und Verzögerungen bei der Einholung von Genehmigungen von Behörden oder anderen Stellen sowie die Risikofaktoren in Bezug auf das Unternehmen, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens dargelegt sind und im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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