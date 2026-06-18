IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Airbus, Boeing und Embraer vertrauen auf FACC-Expertise

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Airbus, Boeing und Embraer vertrauen auf FACC-Expertise

Airbus, Boeing und Embraer zählen zu den bedeutendsten Herstellern ziviler Verkehrsflugzeuge weltweit und beziehen einen Großteil der Komponenten und Systemlösungen von zahlreichen internationalen Zulieferfirmen.

Airbus steigerte seinen Umsatz 2025 auf 73,4 Milliarden Euro und lieferte weltweit 793 Verkehrsflugzeuge aus. Damit lag der europäische Flugzeugbauer deutlich über dem Vorjahresniveau. Der amerikanische Konkurrent Boeing meldete für dasselbe Jahr einen Gesamtumsatz von 89,5 Milliarden Dollar und 600 ausgelieferte Maschinen, den höchsten Wert seit 2018. Der brasilianische Hersteller Embraer, Weltmarktführer im Segment der Regionalflugzeuge bis 150 Sitze, erzielte 2025 einen Rekordumsatz von 7,6 Milliarden Dollar - der höchste Wert in der Unternehmensgeschichte. Alle drei Konzerne stehen für den Kern der globalen zivilen Luftfahrt und verlassen sich bei der Herstellung ihrer Flugzeuge auf Komponenten und Systeme der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) aus Ried im Innkreis (Österreich).

FACC: Gewichtige Expertise im Leichtbau

Die FACC entwickelt und produziert vor allem Leichtbauteile aus Verbundwerkstoffen für die Luftfahrtindustrie - von Flügelkomponenten und Triebwerksverkleidungen bis hin zu kompletten Kabinenausstattungen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Rekordumsatz von 984,4 Millionen Euro. Dass ausgerechnet die drei größten zivilen Flugzeugbauer der Welt zum Kundenkreis zählen, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrzehntelanger Aufbauarbeit. Die Kundenbeziehungen reichen in manchen Fällen bis in die 1980er-Jahre zurück und haben sich seither über mehrere Flugzeuggenerationen hinweg gefestigt.

Airbus: Der wichtigste Einzelkunde

Airbus ist mit einem Anteil von 46,2 Prozent am Gesamtumsatz der mit Abstand bedeutendste Kunde der FACC. Die Airbus A320-Familie allein - das meistverkaufte Schmalrumpfflugzeug der Welt - steht für mehr als 37 Prozent des FACC-Konzernumsatzes. Hinzu kommen umfangreiche Lieferumfänge für die A220 und die A350. FACC beliefert Airbus unter anderem mit Winglets, den markanten gebogenen Flügelspitzen, die den Treibstoffverbrauch moderner Passagierflugzeuge messbar senken. Dass FACC in diesem Bereich der weltgrößte Produzent ist, unterstreicht die Tiefe der technologischen Partnerschaft. Im Juni 2024 feierte FACC die Auslieferung des 2.000sten Sharklet-Shipsets an Airbus - ein Meilenstein, der die Tragweite dieser Zusammenarbeit besonders gut zum Ausdruck bringt.

Embraer: Mehr als Lieferant, strategischer Partner

Embraer, der weltgrößte Hersteller von Regionalflugzeugen, zählt zu den Top-3-Kunden des Unternehmens. Die Zusammenarbeit, die mittlerweile mehr als 20 Jahre umfasst, reicht über klassische Zulieferbeziehungen deutlich hinaus. FACC fertigt für Embraer Strukturkomponenten wie Spoiler und Querruder für dessen Passagierflugzeuge sowie vollständige Kabinenausstattungen für Business Jets. Darüber hinaus ist FACC strategischer Entwicklungspartner für das Zukunftsfeld Advanced Air Mobility: Das Unternehmen produziert wichtige Komponenten für das elektrische Senkrechtstarter-Flugzeug (eVTOL) von Eve Air Mobility, einer Embraer-Tochter. Seit 2024 ist FACC Mitglied im Embraer Supplier Advisory Council, dem exklusiven Beratungsgremium des brasilianischen Herstellers. Im Frühjahr 2025 zeichnete Embraer FACC mit dem Supplier of the Year Award in der Kategorie Aerostructures aus.

Boeing: Eine Partnerschaft seit fast vier Jahrzehnten

Die Zusammenarbeit zwischen FACC und Boeing begann 1987 mit einem einzelnen Bauteil: einer Zugangsluke für die Boeing 757. Daraus ist über Jahrzehnte eine der tragenden Kundenbeziehungen des Unternehmens geworden. FACC lieferte im Laufe der Zeit die gesamte Kabinenausstattung für die Boeing 717, entwickelte die gefragten Blended Winglets für die 737-Familie und deren Weiterentwicklung, die Split Scimitar Winglets. Insgesamt wurden bislang mehr als 10.000 Winglets für Boeing-Flugzeuge gefertigt. Für den 787 Dreamliner produziert FACC Spoiler sowie das Schubumkehrgehäuse - Bauteile, die für Effizienz und Sicherheit des Langstreckenflugzeugs eine wichtige Rolle spielen. Die Aufnahme in Boeings exklusives Premier Bidder Program im Jahr 2020 gilt intern als besondere Auszeichnung: Dieser Status wird nur an Zulieferer vergeben, die die anspruchsvollsten Qualitäts- und Lieferanforderungen des US-Konzerns dauerhaft erfüllen.

Drei Topkunden als Qualitätsbeweis

Dass Airbus, Boeing und Embraer - zusammen verantwortlich für den überwiegenden Teil der weltweit gefertigten Verkehrsflugzeuge - seit Jahrzehnten auf FACC setzen, lässt sich als eindeutiger Vertrauensbeweis interpretieren. In der Luftfahrtbranche, wo Zulassungsanforderungen, Qualitätsstandards und Liefertreue zu den strengsten der gesamten Industrie zählen, ist eine solche Kundenbasis kein Selbstläufer. FACC-CEO Robert Machtlinger betonte anlässlich des Embraer-Supplier-Awards, dass kontinuierliches Engagement für Qualität und Exzellenz die Grundlage dieser Partnerschaften bilde - und dass man diese Zusammenarbeit weiter ausbauen wolle. Für Privatanleger, die das Unternehmen einschätzen wollen, ist die Qualität des Kundenstamms ein ebenso relevanter Faktor wie die Umsatz- und Ergebniszahlen selbst.

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FACC

ISIN: AT00000FACC2

WKN: A1147K

https://www.facc.com

Quellen:

https://www.spatial.aero/blog/aircraft-manufacturers/

https://press.facc.com/Media.aspx?l=deutsch

https://press.facc.com/News.aspx?l=deutsch

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