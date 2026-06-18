IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Core Chemicals-Effekt kommt zur Entfaltung

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Core Chemicals-Effekt kommt zur Entfaltung

In den ersten Monaten 2026 konnte sich das australische, international tätige Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen De.mem gut am Markt positionieren. Hintergrund ist unter anderem auch das gut laufende Geschäft von Core Chemicals, einer neuen Tochtergesellschaft von De.mem, welche das Unternehmen im vergangenen Herbst übernommen hatte. Die Übernahme brachte damals unmittelbar positive Wirkung auf das Geschäft von De.mem. Im aktuellen Geschäftsjahr dürfte die Tätigkeiten von Core Chemicals nun ihre volle Wirkung entfalten.

Seit dem 1. November 2025 trägt Core Chemicals bereits zu Umsatz, Zahlungseingängen und Margen bei. Das Kalenderjahr 2026 wird das erste vollständige Jahr sein, in dem die Ergebnisse von Core Chemicals in vollem Umfang einfließen und die neue Tochtergesellschaft also ihren vollen Jahresumsatz- und Gewinnbeitrag liefern wird. Zusätzliche Potenziale werden durch Synergien und die geografische Expansion des Produktangebots erwartet, erklärte Firmenchef Andreas Kröll kürzlich gegenüber Investoren in einem Update zum Geschäftsverlauf.

Ein entscheidender Hebel ist laut Kröll das Cross Selling. Denn die Produkte von Core Chemicals ergänzen das De.mem-Portfolio und werden nun ebenfalls den bestehenden 15 Goldminenkunden von De.mem angeboten und somit zur Verfügung stehen. Im Gegenzug wird das diversifizierte Produktangebot von De.mem den bestehenden Goldminenkunden von Core Chemicals angeboten.

Über ihre bestehenden Aktivitäten in Perth beliefert De.mem bereits mehrere Goldminenkunden in Westaustralien mit Spezialprozesschemikalien wie z.B. Entkalkungsmitteln sowie mit Wasser- und Abwasseraufbereitungsdienstleistungen. Ziel ist, durch den Einsatz der Chemikalien eine maximale Goldgewinnung und eine optimale Rückgewinnung des Wassers aus Raffinerieabfällen zu ermöglichen.

Rückblende: Im Oktober 2025 gab De.mem die Übernahme des in Perth ansässigen Spezialchemieunternehmen Core Chemicals bekannt. Der Kaufpreis betrug rund 3 Millionen AUD. Die Übernahme wurde zum 1. November 2025 und damit recht zügig abgeschlossen. Seitdem trägt Core Chemicals zu Umsatz, Zahlungseingängen und Margen bei.

Vor der Übernahme erwirtschaftete Core Chemicals rund 4 Millionen AUD Umsatz und ein EBITDA von 620.000 AUD.

Für De.mem war die Übernahme aus mehreren Gründen strategisch attraktiv. Das Unternehmen konnte die Präsenz im wachstumsstarken Goldbergbausektor erhöhen, die bereits erwähnten Cross-Selling-Möglichkeiten zwischen den Kundenstämmen beider Unternehmen schaffen und sich eine klare Perspektive für geografische Expansion der Produkte sichern.

Geschäftsexpansionen in Planung

Firmenchef Andreas Kröll erläuterte seinen Investoren jüngst die Bedeutung des geografischen Expansionspotenzials. Der Erwerb biete eine gute Gelegenheit, das Angebot von Core Chemicals auf die östlichen Bundesstaaten Australiens sowie auf die Pazifikregion auszuweiten, denn Core Chemicals ist derzeit ausschließlich in Westaustralien tätig. De.mem beliefere nämlich bereits Goldminenkunden in Tasmanien, Queensland und Papua-Neuguinea - Märkte, in denen Core Chemicals zuvor nicht vertreten war.

In Australien gibt es rund 175 aktive Goldminen, von denen mehr als 140 derzeit noch von keinem der beiden Unternehmen bedient werden, erklärt Firmenchef Andreas Kröll das Potenzial des Bergbausektors.

Insgesamt sieht sich De.mem damit auf Kurs für das laufende Geschäftsjahr 2026. Mit dem Ganzjahresbeitrag von Core Chemicals und dem fortgesetzten Wachstum im heimischen Wassermarkt ist De.mem der Ansicht, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um das Gewinnwachstum weiter zu steigern und 2026 neue Rekorde zu erreichen, so Kröll abschließend.

----------

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: Nebenwerte und/oder De.mem. Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://demembranes.com/

Land: Australien

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.de

Für Fragen bitte Nachricht an e_reuter@dr-reuter.eu

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.