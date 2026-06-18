IRW-News: Formation Metals Inc.: Formation Metals erweitert Zone A um 200 Meter nach Westen über die historische Ressource hinaus in bislang ungebohrtes Gebiet und durchteuft 1,05 g/t Gold über 31 Meter auf dem fortgeschrittenen Goldprojekt N2

IRW-PRESS: Formation Metals Inc.: Formation Metals erweitert Zone A um 200 Meter nach Westen über die historische Ressource hinaus in bislang ungebohrtes Gebiet und durchteuft 1,05 g/t Gold über 31 Meter auf dem fortgeschrittenen Goldprojekt N2

Step-out-Bohrungen bestätigen, dass Zone A weiterhin offen ist und sich seitlich kontinuierlich in Richtung des hochgradigen Korridors RJ fortsetzt, wobei bis zu 8 km Streichen für Erweiterung zur Verfügung stehen

Höhepunkte:

- Erste Erweiterungsbohrungen von Formation außerhalb der etablierten westlichen Grenze von Zone A ergaben folgende wesentliche Abschnitte:

o N2-26-021: 1,05 g/t Au auf 31 m ab einer Bohrlochtiefe von 243 m (203,8 m vertikal), einschließlich 1,89 g/t Au auf 12 m.

- Das primäre Intervall stimmt direkt mit dem nördlichen goldhaltigen Horizont in N2-25-004 (0,83 g/t Au auf 40,4 m), N2-25-009 (0,96 g/t Au auf 21,7 m) und N2-25-006 (0,67 g/t Au auf 22,2 m) überein und bestätigt die seitliche Kontinuität der Zone A 200 m weiter westlich.

- N2-26-022: 1,34 g/t Au auf 12,5 m ab einer Bohrlochtiefe von 177,2 m (131,7 m vertikal), einschließlich 2,29 g/t Au auf 6,9 m.

- Das Unternehmen führt auf seinem Vorzeige-Goldprojekt N2 in Quebec ein vollständig finanziertes Bohrprogramm auf 75.000 m durch, das eine globale historische Ressource von etwa 871.000 oz beherbergt, bestehend aus 18 Mt mit einem Gehalt von 1,4 g/t Au (ca. 810.000 oz Au) in vier Zonen (A, East, RJ-East und Central)2,3 und 243.000 t mit einem Gehalt von 7,82 g/t Au (ca. 61.000 oz Au) in der Zone RJ.2,4

- In der gesamten Zone A durchteuften 84 % der historischen Bohrlöcher Gold, was ein hochgradig kontinuierliches System mit geringer Variabilität widerspiegelt, das durch diese Step-out-Bohrungen nun um 200 m in Richtung Westen verlängert wird.

- Diese Bohrlöcher befinden sich in einem oberflächennahen Korridor zwischen der Zone A und der hochgradigen Zone RJ (historische Abschnitte von bis zu 51 g/t Au), in dem bis dato fast keine Bohrungen durchgeführt wurden. Formation plant, im Rahmen seiner Folgebohrungen weiterhin intensiv in Richtung Westen vorzustoßen und oberhalb sowie unterhalb von N2-26-021 bis N2-26-022 zu erproben, wobei der Schwerpunkt auf der Bestätigung der Kontinuität in geringeren Tiefen liegt, wo das Unternehmen 0,91 g/t Au auf 42,3 m ab 9,9 m vertikal und 1,75 g/t Au auf 30,4 m ab 45,3 m vertikal identifiziert hat.

- Das Unternehmen verfügt über ein Betriebskapital von etwa 30,5 Millionen CAD und ist schuldenfrei.

Vancouver, British Columbia / 18. Juni 2026 / IRW-Press / Formation Metals Inc. (Formation oder das Unternehmen) (CSE: FOMO) (FWB: VF1) (OTCQB: FOMTF), ein nordamerikanisches Mineralerwerbs- und Explorationsunternehmen, freut sich, die Ergebnisse der Step-out-Bohrlöcher N2-26-021 und N2-26-022 in seinem Vorzeige-Goldkonzessionsgebiet N2 (N2 oder das Konzessionsgebiet) bekannt zu geben, die das Streichen der Zone A um 200 m in Richtung Westen erweitert haben. Dies ist die bis dato bedeutsamste Entdeckung des Unternehmens außerhalb des etablierten Profils von Zone A.

N2 liegt 25 km südlich von Matagami, Quebec, und beherbergt eine globale historische Ressource von etwa 871.000 oz.2,3,4 Das Konzessionsgebiet umfasst sowohl breite, oberflächennahe Mineralisierungen in vier primären Zonen als auch hochgradigere Untertageziele in der Zone RJ, was mehrere Wege für eine Ressourcenerweiterung eröffnet.

Die Abschnitte in N2-26-021 und N2-26-022, die sich 200 m jenseits der etablierten westlichen Grenze der Zone A befinden, wurden im Rahmen des laufenden, vollständig finanzierten Bohrprogramms über 75.000 m bebohrt. Sie weisen dieselbe Mineralisierungsart, dieselben Alterationsprodukte und dieselben strukturellen Kontrollen auf wie die Kernbereiche von Zone A. Entscheidend ist, dass das primäre goldhaltige Intervall in N2-26-021 mit demselben stratigrafischen Horizont übereinstimmt, der in N2-25-004, einem der herausragenden Abschnitte des Phase-1-Programms von Formation, 0,83 g/t Au auf 40,4 m ergab. Kontinuierliche Bohrungen zwischen diesen beiden Datenpunkten weisen das Potenzial auf, zur bevorstehenden ersten Mineralressourcenschätzung von Formation, die für das dritte Quartal 2026 angepeilt wird, beträchtliche Unzen hinzuzufügen.

Die Ergebnisse dieser Step-out-Bohrlöcher (Tabelle 1) zeigen zusammen mit der in Abbildung 1 dargestellten geologischen Interpretation, dass die primären goldhaltigen Intervalle bis in vertikale Tiefen ragen, die mit den Parametern für eine Tagebauerschließung übereinstimmen, was die Erweiterung der Zone A in Richtung Westen direkt unterstützt. Formation plant, noch intensiver in diese Richtung vorzustoßen und auf den weitestgehend unerprobten Korridor oberhalb der hochgradigen Zone RJ abzuzielen - ein oberflächennahes Gebiet zwischen der Zone A und der historischen Untertageressource RJ, in dem bis dato nur minimale historische Bohrungen durchgeführt wurden.

Deepak Varshney, CEO von Formation Metals, sagte: Dies ist eine echte Entdeckung. Wir sind 200 m westlich der Zone A in ein Gebiet ohne historische Bohrungen vorgestoßen und haben auf demselben Horizont Gold vorgefunden, der uns einen unserer stärksten Phase-1-Abschnitte in N2-25-004 beschert hat. Das zeigt uns, dass das System in einer Richtung seitlich beständig ist, die wir kaum erprobt haben. Wenn wir die Lücke zwischen N2-25-004 und diesen neuen Bohrlöchern schließen können, könnte der Einfluss auf unsere erste Ressourcenschätzung erheblich sein.

Herr Varshney sagte außerdem: Was uns am meisten begeistert, ist, wie es von hier aus weitergeht. Diese Bohrlöcher befinden sich im Korridor zwischen der Zone A und dem Bereich direkt oberhalb der hochgradigen Zone RJ. Die Zone RJ weist historische Abschnitte von bis zu 51 g/t Au auf und wir sehen bereits Gold im Bereich dazwischen. In diesem Korridor fanden fast keine historischen Bohrungen statt und wir beabsichtigen, die Ersten zu sein, die ihn systematisch erproben.

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Abbildung 1: Karte der Bohrlochstandorte. N2-26-022 ist das erste Step-out-Bohrloch außerhalb der etablierten westlichen Grenze der Zone A und erweitert das Profil um mindestens 200 m in Richtung Westen.

Das Programm des Unternehmens hat die Erwartungen übertroffen, da es die geologische Kontinuität bestätigte und solide sowie kontinuierliche Goldabschnitte lieferte, einschließlich

- N2-25-004: 0,83 g/t Au auf 40,4 m, beginnend in einer Bohrlochtiefe von 180,0 m, 147,4 m vertikal. Das bedeutsamste Intervall beinhaltet 1,36 g/t Au auf 9,0 m mit einem Gesamtmetallindex von 38,48.

- N2-25-005: 0,91 g/t Au auf 42,3 m, beginnend in einer Bohrlochtiefe von 14,0 m, 9,9 m vertikal. Die Höhepunkte der Intervalle beinhalten 2,04 g/t Au auf 8,1 m und 1,31 g/t Au auf 11,4 m mit einem Gesamtmetallindex von 38,36.

- N2-25-006: 1,8 g/t Au auf 21,9 m, beginnend in einer Bohrlochtiefe von 154,4 m, 133,7 m vertikal. Das bedeutsamste Intervall beinhaltet 3,4 g/t Au auf 4,8 m mit einem Gesamtmetallindex von 79,56.

- N2-25-007: 1,3 g/t Au auf 22,2 m, beginnend in einer Bohrlochtiefe von 139,9 m, 121,2 m vertikal. Das bedeutsamste Intervall beinhaltet 2,36 g/t Au auf 10,5 m mit einem Gesamtmetallindex von 51,07.

- N2-25-008: 0,95 g/t Au auf 61,1 m, beginnend in einer Bohrlochtiefe von 109 m, 94,4 m vertikal. Das bedeutsamste Intervall beinhaltet 1,68 g/t Au auf 26,5 m mit einem Gesamtmetallindex von 67,97.

- N2-25-009: 1,37 g/t Au auf 24,0 m, beginnend in einer Bohrlochtiefe von 168,9 m, 146,3 m vertikal. Das bedeutsamste Intervall beinhaltet 2,05 g/t Au auf 13,3 m mit einem Gesamtmetallindex von 81,89.

- N2-25-010: 1,43 g/t Au auf 19,4 m, beginnend in einer Bohrlochtiefe von 117,5 m, 101,8 m vertikal. Das bedeutsamste Intervall beinhaltet 2,23 g/t Au auf 7,0 m mit einem Gesamtmetallindex von 38,49.

- N2-25-012: 1,75 g/t Au auf 30,4 m, beginnend in einer Bohrlochtiefe von 64,1 m, 45,3 m vertikal. Die Höhepunkte der Intervalle beinhalten 3,51 g/t Au auf 10,5 m und 19,2 g/t Au auf 0,51 m mit einem Gesamtmetallindex von 62,43.

- N2-26-021: 1,05 g/t Au auf 31,0 m, beginnend in einer Bohrlochtiefe von 243,0 m, 203,8 m vertikal. Das bedeutsamste Intervall beinhaltet 1,89 g/t Au auf 12,0 m mit einem Gesamtmetallindex von 32,66.

Angesichts dieser Ergebnisse geht das Unternehmen davon aus, dass die Zone A ein solides mineralisiertes Erzgangsystem beherbergt, das zwischen 20 und 61 m schwankt, mindestens 100 m breit ist und sich potenziell über eine Streichenlänge von 8 km erstreckt. Die Zone A ist weiterhin in mehreren Richtungen offen, insbesondere entlang des Streichens (O-W) und neigungsabwärts bzw. in der Tiefe (S).

Zusammenfassung der Bohrlöcher

N2-26-021 und N2-26-022 befinden sich innerhalb der Zone A und stellen den bis dato intensivsten westlichen Vorstoß von Formation dar. Beide Bohrlöcher wurden gebohrt, um zu erproben, ob sich das System über die westliche Grenze der historischen Ressource der Zone A hinaus erstreckt - und beide ergaben Gold.

Tabelle 1 - Bedeutende Abschnitte aus der A-Zone, N2-26-021 und N2-26-022

Loch-Nr. Au (g/t) Von Bis Länge (m) Au (g*m/t)

N2-26-021 0,42 22 23 1 0,42

5,12 159 160 1 5,12

0,45 165 166 1 0,45

0,67 240 241 1 0,45

1,05 243 274 31 32,66

Einschließlich 1,28 249 274 25

und 1,89 256 268 12

0,22 278 282 4 0,88

N2-26-022 0,5 123,9 124,6 0,7 0,35

1,69 161,5 162,7 1,2 1,94

1,34 177,2 189,7 12,5 16,68

Einschließlich 2,29 178,3 185,2 6,9

und 4,72 178,3 180,6 2,3

1,75 212,5 213,5 1 1,75

0,28 70,5 71,8 1,3 0,37

0,5 123,9 124,6 0,7 0,35

Anmerkung 1: Die dargestellten Mineralisierungsabschnitte sind nicht direkt repräsentativ für die tatsächliche Mächtigkeit. Basierend auf der Interpretation des Schnittwinkels entspricht die geschätzte tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Linsen im Allgemeinen 87 % der erfassten Kernlänge.

Anmerkung 2: Die angegebenen Abschnitte wurden unter Verwendung eines unteren Cutoff-Gehalts von 0,2 g/t Au für Abschnitte mit höherem Gehalt zusammengefasst.

Tabelle 2 - Bohrlochdaten

Bohrloch Koordinaten Länge (m) Untersuchung

Easting Northing Zone Neigung Azimut

N2-26-021 304335 5490116 18 306 -57 N336

N2-26-022 304335 5490116 18 233 -48 N8

Tabelle 3 - Zusammenfassung der Mineralisierung

Bohrloch Mineralisierter Abschnitt Hauptgoldabschnitt

(m)

Gesamt #1 #2 #3 Länge (m) Abschnitt Vertikale Mineralisierung Au (ppm)

Tiefe

N2-26-021 161.5 142,6 m 195,7 m 247 m bis 31 243 m bis 274 203,8 m bis Pyrit & Pyrrhotit 1,05

bis 180 bis 232 275 m 229,8

m m m m

N2-26-022 118.9 18 m bis 117,8 m 161,5 m bis 12,5 177,2 m bis 131,7 m bis Pyrit & Arsenopyrit 1,34

37,3 bis 141 185,3 189,7 141

m m m m

Die von Forage DCB Drilling gebohrten NQ-Diamantbohrlöcher und die entnommenen Bohrkerne wurden zur Auswertungsanlage in Val dOr, Quebec, transportiert, wo die Kernauswertung abgeschlossen und die Kerne mit einer wassergekühlten Diamantkernsäge in zwei Hälften geteilt wurden. Proben wurden systematisch in Abständen von 0,5 bis 1,5 Metern entlang der Bohrlöcher entnommen, wobei geologische Merkmale die besonders interessanten Abschnitte und die Probenlänge bestimmten. Die entnommenen Kernproben wurden zusammen mit Referenzproben und Leerproben eindeutig gekennzeichnet und in der Auswertungsanlage gelagert, bis sie an die AGAT Laboratories Ltd. in Val dOr, Quebec, Kanada, versandt wurden.

Überblick über das Projekt

Das Vorzeige-Goldprojekt N2 von Formation umfasst 87 Claims mit einer Gesamtfläche von ca. 4.400 ha in der Subprovinz Abitibi im Nordwesten von Quebec und ist ein fortgeschrittenes Goldprojekt mit einer umfassenden historischen Ressource von ca. 871.000 Unzen - bestehend aus 18 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,4 g/t Au (ca. 810.000 Unzen Au)2,3 sowie 243.000 Tonnen mit einem Gehalt von 7,82 g/t Au (ca. 61.000 Unzen Au)2.

Insgesamt gibt es sechs primäre goldhaltige mineralisierte Zonen, die jeweils in Streichrichtung und in der Tiefe erweiterbar sind. Die von Balmoral Resources Ltd. (jetzt Wallbridge Mining) von 2010 bis 2018 durchgeführten Zusammenstellungen und geophysikalischen Arbeiten lieferten zahlreiche Ziele, die derzeit erstmals von Formation mit Diamantbohrungen untersucht werden.

Zu den historischen Highlights der beiden vorrangigen Zonen gehören:

- Zone A: eine oberflächennahe, sehr beständige, wenig variierende historische Goldlagerstätte mit ca. 522.900 Unzen, die bei einem Gehalt von 1,52 g/t Au identifiziert wurde. In der Vergangenheit wurden über 1,65 km Streichlänge etwa 15.000 Bohrmeter niedergebracht. 84 % der historischen Bohrungen durchteuften goldhaltige Abschnitte mit bis zu 1,7 g/t Au über 35 m.

- Zone RJ: eine hochgradige historische Goldlagerstätte mit ca. 61.100 Unzen, die bei einem Gehalt von 7,82 g/t Au identifiziert wurde, mit hochgradigen Abschnitten aus historischen Bohrungen von bis zu 51 g/t Au über 0,8 m und 16,5 g/t Au über 3,5 m2. Diese Zone war das Ziel der letzten Bohrungen auf dem Konzessionsgebiet durch Agnico-Eagle Mines im Jahr 2008, als der Goldpreis bei ca. 800 US$/Unze lag. Bislang wurden nur ca. 900 m der Streichlänge bebohrt, sodass noch mehr als 4,75 Kilometer der Streichlänge zu erkunden sind.

Die interne Einschätzung des Unternehmens lautet, dass das Projekt N2 das Potenzial für eine mögliche Tagebauressource hat. Dieser Optimismus basiert auf mehreren wesentlichen Faktoren:

- Beträchtliche unerschlossene Streichlänge: Allein die Zone A weist eine Streichlänge von über 3,1 km auf (nur etwa 35 % davon wurden in der Vergangenheit bebohrt), während in der Zone RJ noch über 4,75 km unerprobt sind, was erheblichen Spielraum für eine seitliche Erweiterung der bekannten Mineralisierung bietet.

- Offen in der Tiefe und entlang des Streichens: Alle Zonen sind weiterhin offen, da die bisherigen Bohrungen auf geringe Tiefen (etwa 350 m) beschränkt waren, sodass in einem bewährten Goldrevier beträchtliches vertikales Potenzial besteht.

- Mächtige, durchgehende oberflächennahe Abschnitte: Jüngste Bohrungen haben mächtige Zonen (100 bis über 200 m) der Zielmineralisierung bestätigt, die in Oberflächennähe beginnen und ideal für großvolumige Tagebauszenarien mit geringen Abraumverhältnissen und hohem Tonnagenpotenzial sind.

- Regionale Analogie und Herkunft: N2 befindet sich im Trend Casa Berardi, der mehrere Lagerstätten mit mehreren Millionen Unzen beherbergt (z. B. Casa Berardi: über 2 Mio. Unzen produziert sowie wahrscheinliche und nachgewiesene Reserven von 14,3 Mio. Tonnen mit 2,75 g/t Au; Douay: Ressourcen von über 3 Mio. Unzen (10 Mio. Tonnen mit 1,59 g/t Au in der Kategorie angedeutet und 76,7 Mio. Tonnen mit 1,02 g/t Au in der Kategorie vermutet) und weist ähnliche geologische und strukturelle Merkmale auf. Die nahe gelegene Mine Vezza produzierte aus höhergradigem Untertagebau, doch die oberflächennäheren, mächtigeren Zonen von N2 lassen auf eine überlegene Wirtschaftlichkeit des Tagebaus schließen.

- Unerprobte Ziele: Bei der Zusammenstellung der Daten wurden zahlreiche geophysikalische Anomalien (IP, EM, VTEM) identifiziert, die noch nicht bebohrt wurden und über die bekannten Zonen hinaus Entdeckungspotenzial aufweisen.

- Steigende Goldpreise und wirtschaftliche Machbarkeit: Bei den aktuellen Goldpreisen werden niedriggradigere Lagerstätten mit großen Tonnagen äußerst attraktiv, was das Potenzial des Projekts erhöht.

Dieser erstklassige Standort in einer strategisch günstigen Lage, 25 km südlich der Bergbaustadt Matagami (Quebec), bietet ganzjährigen Zugang über Provinzstraßen und Holzabfuhrstraßen sowie die Nähe zu qualifizierten Arbeitskräften, Energieinfrastruktur und etablierten Bergbaudienstleistungen in einer Jurisdiktion, die für ihre frühere Goldproduktion von über 200 Mio. Unzen bekannt ist. Das Projekt liegt entlang des Minentrends Casa Berardi, der Goldlagerstätten mit mehreren Millionen Unzen beherbergt, und befindet sich etwa 1,5 km östlich der vormals produzierenden Goldmine Vezza, die zwischen 2013 und 2019 von Nottaway Resources betrieben wurde und über 100.000 Unzen Gold im Untertagebau förderte.

Die robuste Infrastruktur der Region bietet Möglichkeiten für die Auftragsvermahlung (Toll Milling), mit potenziellem Zugang zu nahe gelegenen Verarbeitungsanlagen wie jenen bei Casa Berardi oder anderen Mühlen in Abitibi, was eine kostengünstige Erschließung ohne die Errichtung einer eigenen Mühle am Standort ermöglicht.

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Abbildung 2 - Historische Bohrlochstandorte. Formation geht davon aus, dass im Konzessionsgebiet N2 eine Streichlänge von über 15 km zu erkunden ist.

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Abbildung 3 - Das Konzessionsgebiet im Überblick mit einer Zusammenfassung der historischen Arbeiten, die in jeder der sechs mineralisierten Zonen durchgeführt wurden, und den jeweiligen historischen Ressourcen.

Das Unternehmen ist zudem der Ansicht, dass N2 ein erhebliches Potenzial für Basismetalle birgt. In diesem Zusammenhang hat es kürzlich einen Neubewertungsprozess abgeschlossen, der bedeutende Kupfer- und Zinkabschnitte in historischen Bohrungen zeigte, von denen bekannt ist, dass sie bedeutende Goldgehalte (>1 g/t Au) aufweisen. Die Analyseergebnisse reichen von 200 bis 4.750 ppm Kupfer und von 203 ppm bis 6.700 ppm Zink, was auf ein starkes Potenzial für erhöhte Basismetallkonzentrationen (Cu-Zn) im gesamten Konzessionsgebiet hinweist, insbesondere in den Zonen A und RJ. Die geologische Beschaffenheit des gesamten Konzessionsgebiets N2 ist durch vulkanische und sedimentäre Gesteine gekennzeichnet, die sich in regionalen Antiklinal- und Synklinalstrukturen gebildet haben. Drei Hauptdeformationsstrukturen, die entlang der bekannten von Nordwest nach Südost bis Westnordwest nach Ostsüdost verlaufenden Strukturtrends ausgerichtet sind, die für VMS-Lagerstätten in der Region Matagami typisch sind, fungieren als kritische geologische Kontrollen für die Mineralisierung im Konzessionsgebiet.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Babak V. Azar, P.Geo., géo (OGQ#10876), einem unabhängigen Auftragnehmer und qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Die vom Optionsgeber vorgelegten historischen Berichte wurden vom qualifizierten Sachverständigen geprüft.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Die Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokolle umfassen die Zugabe von Leer- und Standardproben im Schnitt alle 10 Proben während des Analyseprozesses. Die Goldanalyse erfolgte mittels Brandprobe (FA) mit abschließendem ICP-Verfahren an 50 Gramm Material in den Einrichtungen von AGAT Laboratories Ltd. in Val d'Or, Quebec, Kanada. Jede Probe mit einem Gehalt von 10,0 g/t Gold oder mehr wurde nochmals anhand FA analysiert, gefolgt von einer gravimetrischen Untersuchung. Die Proben, die eine große Variation ihres Goldgehalts aufwiesen oder sichtbares Gold enthielten, wurden einer Gesamtgoldanalyse (metallische Siebung) unterzogen.

Über Formation Metals Inc.

Formation Metals Inc. ist ein nordamerikanisches Mineralakquisitions- und -explorationsunternehmen, das sich auf die Entwicklung hochwertiger, bohrbereiter Konzessionsgebiete mit hohem Wertschöpfungs- und Expansionspotenzial konzentriert. Das Vorzeigeprojekt von Formation ist das Goldprojekt N2, ein fortgeschrittenes Goldprojekt mit einer umfassenden historischen Ressource von ca. 871.000 Unzen (18 Mio. Tonnen mit 1,4 g/t Au (ca. 810.000 Unzen Au) in vier Zonen (A, East, RJ-East und Central)2, 3 und 243.000 Tonnen mit 7,82 g/t Au (ca. 61.000 Unzen Au) in der Zone RJ2, 4) und sechs mineralisierten Zonen, die jeweils entlang des Streichens und in der Tiefe für eine Erweiterung offen sind. Dazu gehören die Zone A, in der nur etwa 35 % des Streichens bebohrt wurden (>3,1 km offen), und die Zone RJ, in der historische hochgradige Abschnitte mit bis zu 51 g/t Au auf 0,8 Metern vorkommen.

FORMATION METALS INC.

Deepak Varshney, CEO und Direktor

Nähere Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer 778-899-1780, per E-Mail an dvarshney@formationmetalsinc.com oder unter www.formationmetalsinc.com.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsorgan übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Hinweise und Quellennachweis:

1. Leser werden darauf hingewiesen, dass die Geologie benachbarter Konzessionsgebiete nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Geologie des Konzessionsgebiets zulässt.

2. Die oben genannten Ressourcenschätzungen verfügen über keine Kategorieeinstufung, gelten als historisch und basieren auf früheren Daten, die von einem früheren Konzessionseigentümer erfasst wurden und nicht den aktuellen CIM-Kategorien entsprechen.

Das Unternehmen hält die Schätzungen zwar für grundsätzlich zuverlässig, jedoch hat ein qualifizierter Sachverständiger keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Schätzungen gemäß den aktuellen CIM-Kategorien als aktuelle Mineralressourcen zu klassifizieren, und das Unternehmen behandelt die historischen Schätzungen daher nicht als aktuelle Mineralressourcen. Bei der Erstellung der historischen Schätzungen wurde ein Cutoff-Gehalt von 0,5 g/t Au bei einer Mindestabbaubreite von 2,5 m zugrunde gelegt.

Bevor die historischen Schätzungen als aktuelle Ressourcen klassifiziert werden können, müssen möglicherweise umfangreiche Datenzusammenstellungen, erneute Bohrungen, erneute Probenahmen und Datenüberprüfungen durch einen qualifizierten Sachverständigen durchgeführt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass die historischen Mineralressourcen, weder ganz noch teilweise, jemals wirtschaftlich nutzbar sein werden. Darüber hinaus sind Mineralressourcen keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Nutzbarkeit ist nicht nachgewiesen. Dem Unternehmen sind keine neueren Schätzungen für das Konzessionsgebiet N2 bekannt.

3. Needham, B. (1994), 1993 Diamond Drill Report, Northway Joint Venture, Northway Property; Cypress Canada Inc.; 492 Seiten.

4. Guy K. (1991), Exploration Summary May 1, 1990 to May 1, 1991 Vezza Joint Venture Northway Property; Total Energold; 227 Seiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu: den Plänen des Unternehmens für das Konzessionsgebiet sowie zum voraussichtlichen Zeitplan und Umfang des Bohrprogramms auf dem Konzessionsgebiet; und dem vom Unternehmen geplanten 75.000-Meter-Bohrprogramm. Diese zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die derzeitigen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und/oder Annahmen des Unternehmens sowie auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Diese werden zwar als angemessen erachtet, unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten, unsichere und volatile Aktien- und Kapitalmärkte, Kapitalmangel, tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Umweltrisiken, zukünftige Preise für Basis- und andere Metalle, Betriebsrisiken, Unfälle, Arbeitskonflikte, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen und Zulassungen sowie sonstige Risiken in der Bergbauindustrie.

Das Unternehmen befindet sich derzeit in der Explorationsphase. Die Exploration ist von Natur aus hochspekulativ, mit vielen Risiken verbunden, erfordert erhebliche Ausgaben und führt möglicherweise nicht zur Entdeckung von Minerallagerstätten, die rentabel abgebaut werden können. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen derzeit über keine Reserven auf seinen Konzessionsgebieten. Daher kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen.

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