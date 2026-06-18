IRW-News: Hi-View Resources Inc.: Hi-View schließt letzte Phase seiner umfangreichen Datenzusammenstellung ab

IRW-PRESS: Hi-View Resources Inc.: Hi-View schließt letzte Phase seiner umfangreichen Datenzusammenstellung ab

Vancouver, British Columbia, 18. Juni 2026 / IRW-Press / Hi-View Resources Inc. (Hi-View oder das Unternehmen) (CSE: GXLD; OTCQB: GXLDF; FWB: B630) berichtet über den Abschluss der zweiten und letzten Phase der Zusammenstellung seines Datenraums für sein Portfolio an Konzessionsgebieten im Bezirk Toodoggone. Aufbauend auf der ersten Phase der Datenraum-Zusammenstellung im April 2026 werden in der zweiten Phase digitalisierte historische geologische Karten, geophysikalische Daten, Alterationsmineralogiedaten mittels kurzwelligen Infrarots (SWIR) sowie geochemische Daten mittels Röntgen-Fluoreszenz (XRF) hinzugefügt. Außerdem umfasst sie das Projektgebiet Junkers.

R. Nick Horsley, Chief Executive Officer von Hi-View, sagte: Jetzt, wo die zweite Phase unseres Datenraums abgeschlossen ist, befindet sich unser gesamter Datensatz für Toodoggone auf einer integrierten Plattform, wodurch das Team gut für unsere Explorationssaison 2026 aufgestellt ist.

In der ersten Phase, die am 21. April 2026 angekündigt wurde, wurden die historische geochemische Datenbank des Unternehmens und die Bohrlochaufzeichnungen aus 58 Bewertungsberichten zusammengestellt. In der zweiten Phase wird die Datenzusammenstellung auf 74 historische Bewertungsberichte der Projektgebiete Black Pearl, Borealis, Garnet, Golden Stranger, Junkers, Lawyers East, Lawyers West, Lawyers North, Nub, Oxide Summit, Saunders und Ursus erweitert. Außerdem werden vier neue interpretative Datensätze in den Datenraum eingepflegt.

Bei diesen Datensätzen handelt es sich um digitalisierte geologische Daten (Lithologie, Alteration und Strukturinterpretationen), digitalisierte geophysikalische Daten (Induzierte Polarisation (IP), Very-Low-Frequency-Elektromagnetik (VLF-EM) und boden- und luftgestützte magnetische Messungen), SWIR-Daten zur Alterationsmineralogie und geochemische XRF-Daten. Alle Daten wurden georeferenziert und neben den geochemischen Ergebnissen in die zentrale Datenbank des Unternehmens eingepflegt.

Digitalisierte geologische Daten

Die historische geologische Kartierung wurde georeferenziert und als Lithologiezonen, Alterationszonen und strukturelle Lineamente im gesamten Portfolio digitalisiert, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

- Borealis: Lithologie und Strukturinterpretationen auf dem Vorkommen Firesteel sowie 8 Alterationszonen, 97 Lithologiezonen und 32 strukturelle Lineamente auf dem Vorkommen Cas.

- Lawyers East: 60 Lithologiezonen und 34 Lineamente aus einer Sammlung von mehreren Vorkommen aus dem Jahr 1988.

- Golden Stranger: 57 Alterationszonen, 53 Lithologiezonen und 63 Lineamente wurden auf dem Projektgebiet Golden Stranger digitalisiert.

- Black Pearl und Harmon Peak: Interpretationen der Lithologie auf den Vorkommen Har, Gord Davies und Breccia-Claw sowie 9 Alterationszonen, 5 Lithologiezonen und 14 Lineamente wurden auf den Claims Black Pearl und Harmon Peak digitalisiert.

- Oxide Summit: Geologie auf den Vorkommen Joanna, Gordo, Tod und Oxide Peak, darunter 33 Alterations- und 20 Lithologiezonen auf dem Vorkommen Oxide Peak sowie 69 strukturelle Lineamente im Distriktmaßstab auf dem Vorkommen Tod.

- Nub: 5 Alterationszonen und 16 Lithologiezonen.

- Saunders: Geologie auf den Vorkommen Saunders West und Saunders East, darunter 18 Alterations- und 30 Lithologiezonen auf Saunders East.

Digitalisierte geophysikalische Daten

Historische geophysikalische Vermessungen aus den 1980ern bis 2023 wurden georeferenziert und digitalisiert, darunter IP-Linien und Pseudoschnitte des scheinbaren Widerstands und der Aufladbarkeit, Anomalien mittels VLF-EM mit Fraser-Filter sowie boden- und luftgestützte magnetische Daten:

- Borealis: IP-, VLF-EM- und bodenmagnetische Vermessungsdaten wurden aus mehreren Kampagnen zusammengestellt sowie IP-Linien und Pseudoschnitte des scheinbaren Widerstands und der Aufladbarkeit digitalisiert.

- Lawyers East: luftgestützte magnetische Messdaten, VLF-EM und bodengestützte magnetische Daten, wobei die interpretierten magnetischen und Widerstandsanomalien, magnetische Trends und abgeleitete Verwerfungen digitalisiert wurden.

- Oxide Summit: IP-Messungs-, VLF-EM- und luftgestützte magnetische Daten, darunter 21 georeferenzierte Vermessungskarten und modellierte Widerstands- und Aufladbarkeitsabschnitte aus einem Programm von 2021.

- Saunders: IP-Vermessungsraster mit digitalisierten IP-Linien und Pseudoschnitten des Widerstands und der Aufladbarkeit.

Alterationsmineralogie und geochemische XRF-Daten

Insgesamt wurden 115 historische Gesteinsproben, die mittels SWIR-TerraSpec-Spektrometrie analysiert wurden, digitalisiert. Der Datensatz charakterisiert propylitische Minerale, darunter Kalzit, Chlorit, Epidot und Siderit, sowie epithermale und porphyrische Indikatorminerale, darunter Diaspor, Jarosit, Montmorillonit, Muskovit, Illit, Paragonit, Phengit und eisenhaltiger Turmalin. Diese Alterationsmineralogie bietet eine zusätzliche Ebene für die Unterscheidung von Alterationskomplexen, die mit epithermalen und Porphyrsystemen assoziiert sind.

Die XRF-Kupferergebnisse für Gesteins- und Bodenproben wurden digitalisiert und als kartierte geochemische Ebene zusammengestellt, was die geochemische Datenbank des Labors ergänzt.

Durch den Abschluss der zweiten Phase wird der Datenraum von einer geochemischen Datenbank zu einer integrierten, multidisziplinären Plattform für die Auswahl von Zielen ausgebaut. Indem geochemische, geologische, geophysikalische Daten und Daten zur Alterationsmineralogie zu einer einzigen georeferenzierten Datensammlung zusammengeführt werden, möchte das Unternehmen Bohrziele vor der Feldsaison 2026 genauer definieren und priorisieren. Qualifizierte strategische Partner und Investoren erhalten Zugang zum Datenraum.

Erklärung der qualifizierten Person

Das Explorationsprogramm wird unter der Leitung von Nader Mostaghimi, M.Sc., P.Geo. (EGBC #53441), Vice President of Exploration des Unternehmens, durchgeführt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Hi-View Resources Inc.

Hi-View Resources Inc., ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen an der Canadian Securities Exchange, treibt die Erschließung eines Portfolios an Gold-, Silber- und Kupferprojekten in der Region Toodoggone im nördlichen British Columbia voran. Die zu 100 % unternehmenseigenen und optionierten Projekte des Unternehmens decken über 27.910 Hektar ab und beinhalten das Vorzeigeprojekt Golden Stranger, die Claims Lawyers und das Projekt Borealis - alle als Zielgebiete mit hoher Priorität eingestuft. Zu den weiteren Konzessionsgebieten, für die das Unternehmen über eine Option verfügt, gehören Saunders, Black Pearl, Oxide Summit, Nub, Ursus, Garnet und Harmon Peak. Weitere 1.300 Hektar hat das Unternehmen derzeit als Mineralclaims beantragt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Hi-View oder in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Im Namen des Board of Directors

R. Nick Horsley

R. Nick Horsley, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hi-View Resources Inc.

R. Nick Horsley - CEO

E-Mail: info@hiviewresources.com

Telefon: (604) 343-4337

Website: www. hiviewgold.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte erwartet, plant, sieht voraus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen in Bezug auf das Incentive-Programm und die erwartete Verwendung der daraus erzielten Erlöse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören Marktpreise, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

WIR BERUFEN UNS AUF DIE SAFE-HARBOUR-BESTIMMUNGEN.

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