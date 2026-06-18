IRW-News: Silver Storm Mining Corp.: Silver Storm erhält Genehmigungen für obertägige Bohrungen bei La Parrilla

IRW-PRESS: Silver Storm Mining Corp.: Silver Storm erhält Genehmigungen für obertägige Bohrungen bei La Parrilla

Toronto, Ontario, 18. Juni 2026 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. (Silver Storm oder das Unternehmen) (TSX.V: SVRS | OTCQX: SVRSF | FWB: SVR) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Genehmigungen für die Errichtung von 62 Bohrplattformen und 27 Zufahrtsstraßen auf dem zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen, ehemals produzierenden Silberminenkomplex La Parrilla (La Parrilla) im mexikanischen Bundesstaat Durango erhalten hat. Die Genehmigungen wurden von der mexikanischen Bundesbehörde Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) erteilt und gelten für einen Zeitraum von vier Jahren.

President und CEO Greg McKenzie erklärt: Der Erhalt der Genehmigungen für die Durchführung von obertägigen Bohrungen ist ein wichtiger Meilenstein für unser Explorationsprogramm 2026 im Projekt La Parrilla. Im Konzessionsgebiet La Parrilla befinden sich mehrere vielversprechende Zielzonen für die obertägige Exploration und wir freuen uns über die Möglichkeit, das Ausmaß der Ressourcen auf dem Konzessionsgelände erweitern zu können.

Die Genehmigungen berechtigen Silver Storm zur Errichtung von obertägigen Bohrplattformen und Zufahrtsstraßen, um Bohrungen an 24 Bohrplätzen in der Zielzone La Ilusion - Argenis sowie an 32 Bohrplätzen in den Zielzonen 14 Marcos und Rosarios bzw. der Westerweiterung C340 (C340) niederzubringen (Abbildung 1).

Abbildung 1: Planansicht der genehmigten Bohrplattformen und Zufahrtsstraßen

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Für die Zielzonen C340 und 14 Marcos wurde ein erster Explorationsplan ausgearbeitet:

- In der Zielzone C340 verfolgt Silver Storm zwei Ziele: a) die Hochstufung der vermuteten Ressourcen der ehemaligen Produktionsstätte der Mine Rosarios in die angedeutete Kategorie; und b) die Erweiterung der Ressourcen durch die Ausdehnung der bekannten Mineralisierung nach Westen. Außerdem plant das Unternehmen eine genauere Untersuchung der hochgradigen Mineralisierung in den oberen Sohlen der Zone C193 (Abbildung 1). Derzeit sind im Zielgebiet obertägige Bohrungen mit einer Gesamtlänge von rund 3.600 Metern (m) geplant.

- In der Zielzone 14 Marcos wurde in der Vergangenheit auf zwei Sohlen bis zu einer Tiefe von etwa 100 m Kleinbergbau betrieben. Die vermutete Ausdehnung des Erzgangs, aus dem im Kleinbergbau gefördert wurde, befindet sich etwa 140 m südlich der Abbaubereiche der Mine Rosarios. Silver Storm wird in einem ersten Schritt obertägige Bohrungen im Ausmaß von 3.000 m niederbringen, um die Mineralisierung in der Zielzone 14 Marcos bis in eine Tiefe von 300 m zu erkunden.

Verlängerung der Genehmigung für die Tailings-Lagerstätte

SEMARNAT hat die Betriebsgenehmigung für die bestehende Tailings-Lagerstätte (Tailings Storage Facility, TSF) bei La Parrilla um einen weiteren Zeitraum von 10 Jahren verlängert. Die vorherige Bewilligung von SEMARNAT für die Nutzung der TSF für die Entsorgung der im Projekt La Parrilla anfallenden Tailings (Aufbereitungsrückstände) soll planmäßig im dritten Quartal 2026 auslaufen. Nachdem SEMARNAT eine neue Bewilligung erteilt hat, bleibt die umweltrechtliche Betriebsgenehmigung für die TSF aufrecht, wodurch ein kontinuierlicher Betrieb bei La Parrilla gewährleistet wird.

Qualifizierte Sachverständige

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in diesem Dokument wurden von qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) geprüft und genehmigt. Bei den qualifizierten Sachverständigen handelt es sich um Shane Ghouralal, P.Eng., Direktor, Technical Services des Unternehmens, und Bruce Robbins, P.Geo., Chief Geologist des Unternehmens, der als unabhängiger Berater für das Unternehmen tätig ist.

Über Silver Storm Mining Ltd.

Silver Storm Mining Ltd. besitzt Silberprojekte in fortgeschrittenem Stadium im mexikanischen Bundesstaat Durango. Silver Storm ist bestrebt, eine mögliche baldige Wiederinbetriebnahme seines zu 100 % unternehmenseigenen Silberminenkomplexes La Parrilla voranzutreiben - einem ertragreichen Betrieb, der aus einer Mühle mit einer Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag (tpd) und drei Untertageminen besteht. Das Unternehmen hält auch eine 100%ige Beteiligung am Projekt San Diego, das zu den größten unerschlossenen Silberprojekten in Mexiko zählt. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte finden Sie auf unserer Website unter www.silverstorm.ca.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Greg McKenzie, President & CEO

Tel: +1 (416) 504-2024

info@silverstorm.ca

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Bei der Abgabe der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen ist das Unternehmen von mehreren wesentlichen Annahmen ausgegangen, darunter unter anderem das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen der Marktbedingungen, der Metallpreise, des Genehmigungsstands, der Betriebsbedingungen, der Verfügbarkeit von Arbeitskräften sowie des Zugangs zu erforderlichen Ausrüstungen, Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien. Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass seine Entscheidung, den Betrieb bei La Parrilla möglicherweise wieder aufzunehmen, sowie andere damit in Zusammenhang stehende Produktionsentscheidungen weitgehend auf internen Daten des Unternehmens sowie historischen Betriebsergebnissen, Berichten und technischen Bewertungen basieren und nicht von einer in Einklang mit NI 43-101 erstellten aktuellen Mineralreservenschätzung, vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen, Vormachbarkeitsstudien oder Machbarkeitsstudien, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit belegen, gestützt werden. Infolgedessen besteht erhöhte Unsicherheit sowie ein höheres Maß an wirtschaftlichem und technischem Risiko, als dies der Fall wäre, wenn solche Studien abgeschlossen und als Grundlage für eine Produktionsentscheidung herangezogen worden wären. Für La Parrilla wurden keine Mineralreserven abgegrenzt und Mineralressourcen, die keine Reserven darstellen, haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit. Das Fehlen von NI 43-101-konformen Mineralreservenschätzungen, vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen, Vormachbarkeitsstudien oder Machbarkeitsstudien, die eine Produktionsentscheidung stützen, erhöht die Unsicherheit hinsichtlich der Erreichung eines bestimmten Mineralausbeute-Niveaus oder der Kosten einer solchen Ausbeute und erhöht die Risiken, die mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte verbunden sind. In der Vergangenheit kam es bei Projekten, die ohne die Unterstützung solcher Mineralreservenschätzungen und Studien vorangetrieben wurden, deutlich häufiger zu wirtschaftlichen und technischen Misserfolgen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Produktion bei La Parrilla wie erwartet oder überhaupt aufgenommen wird oder dass die erwarteten Produktionsmengen oder Betriebskosten erreicht werden. Eine Nichtaufnahme der Produktion hätte erhebliche negative Auswirkungen auf die Fähigkeit des Unternehmens, Einnahmen und Cashflow zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit zu generieren. Ebenso hätte die Nichterreichung der erwarteten Produktionskosten erhebliche negative Auswirkungen auf den Cashflow und die zukünftige Rentabilität des Unternehmens.

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