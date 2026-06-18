Israel bricht Kontakt zu EU-Außenbeauftragter Kallas ab

Brüssel, 18. ⁠Jun (Reuters) - Israel bricht wegen angeblicher Apartheid-Vergleiche vorerst den Kontakt zur EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas ab. Der israelische Außenminister Gideon Saar erklärte am Donnerstag, er werde die Kommunikation mit Kallas einstellen, bis sie ihre Äußerungen zurücknehme. Kallas bot Saar ‌daraufhin auf der Plattform X die Fortsetzung des Dialogs an. Die EU setze weiterhin auf eine konstruktive Beziehung zu Israel, erklärte sie.

Kallas soll ⁠Berichten zufolge ⁠bei einem Besuch in Mexiko Israel mit dem südafrikanischen Apartheid-Regime verglichen haben. Saar bezog sich auf einen Bericht des Nachrichtenportals "Euractiv". Demnach soll Kallas das israelische Vorgehen im Westjordanland und im Gazastreifen mit der früheren südafrikanischen Politik der Rassentrennung gleichgesetzt haben. Eine direkte Stellungnahme zu diesen Vorwürfen gab ‌Kallas in ihrem Beitrag auf X nicht ‌ab.

Die EU-Außenbeauftragte bekräftigte jedoch die Position der EU, die den israelischen Siedlungsbau im Westjordanland verurteilt, und betonte das Festhalten an einer Zweistaatenlösung zur Beilegung des Nahost-Konflikts. ⁠Das Verhältnis zwischen Israel und der EU ist seit längerem angespannt. Die ‌EU kritisiert den Ausbau jüdischer Siedlungen ⁠im Westjordanland, die international überwiegend als völkerrechtswidrig und Hindernis für einen Friedensprozess eingestuft werden.

EU-STAATEN IN HALTUNG ZU ISRAEL GESPALTEN

Im Mai verhängte die EU Sanktionen gegen drei Personen und vier Organisationen wegen Menschenrechtsverletzungen ‌an Palästinensern im Westjordanland, was Saar ⁠damals kritisierte. Zudem stößt das israelische ⁠Vorgehen im Gazastreifen auf Kritik der EU, die jedoch das Recht des Landes auf Selbstverteidigung betont. Die 27 EU-Mitgliedstaaten sind in ihrer Haltung zu Israel gespalten.

Deutschland verfolgt traditionell einen sehr israelfreundlichen Kurs. Der Siedlungsbau im Westjordanland wird von der Bundesregierung jedoch abgelehnt. Die EU-Sanktionen werden von Deutschland mitgetragen. Bilaterale Strafmaßnahmen, wie sie etwa Großbritannien und Frankreich gegen Israel verhängt haben, lehnt die Bundesregierung dagegen ab. Bundesaußenminister Johann ⁠Wadephul hat zudem wiederholt seine guten Beziehungen zu Saar betont.

(Bericht von Alexander Cornwell, Lili BayerBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)