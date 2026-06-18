Leitindex über 25.000 Punkten – SAP billig wie Anfang 2024

Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag keine einheitliche Richtung gefunden. Während die Standardwerte freundlich tendierten, ging es für die Aktien aus der zweiten und dritten Reihe mehrheitlich nach unten. Der Dax pendelte - wie schon an den Vortagen - um die runde Marke von 25.000 Punkten, konnte sie diesmal aber am Ende überwinden.

Letztlich gewann der Leitindex 0,4 Prozent auf 25.027 Punkte. Dagegen fiel der MDax der mittelgroßen Werte um 0,6 Prozent auf 32.666 Zähler.

Erleichterung herrschte darüber, dass US-Präsident Donald Trump und der iranische Präsident Massud Peseschkian das Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Krieges unterzeichnet haben. Laut dem Vermittlerstaat Pakistan tritt es mit "sofortiger Wirkung" in Kraft. Teheran werde die Straße von Hormus "unverzüglich wieder öffnen", und die USA würden die Seeblockade iranischer Häfen umgehend aufheben, gab der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif auf der Kurzmitteilungsplattform X bekannt.

Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed die von US-Präsident Trump seit langem geforderte Zinssenkung nicht geliefert. Unter Führung des neuen Vorsitzenden Kevin Warsh wurden am Markt eher Signale für höhere Zinsen aus den Begleitaussagen gelesen. Die New Yorker Börsen hatten daraufhin am Vorabend in ersten Reaktionen noch gelitten, steuern aber nun am letzten Handelstag vor dem verlängerten US-Wochenende auf eine Stabilisierung zu./edh/jha/

SAP auf Tief seit Anfang 2024

Die Aktien von SAP haben ihren Abwärtstrend seit Anfang Juni am Donnerstag mit einem Rückgang auf den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren fortgesetzt. Am Handelsende notierten die Aktien des Softwarekonzerns 4,5 Prozent tiefer bei 134,86 Euro.

Damit gehörten sie zu den schwächsten Werten im Dax, der sich stabil zeigte. Im bisherigen Jahresverlauf summieren sich die SAP-Kursverlust auf mehr als ein Drittel.

Nach einer Zwischenerholung, die es Anfang Juni gegeben hatte, wurden Software-Aktien zuletzt wieder vermehrt verkauft. In den vergangenen Monaten wurde umfangreich die Gefahr KI-getriebener Umbrüche eingepreist.

Douglas nach Gewinnwarnung mit neuem Rekordtief

Auch die Aktie von Douglas verzeichnete einen denkbar schwachen Handelstag. Die Parfümeriekette hat erneut ihren Jahresausblick gesenkt. Das Konzern-Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2025/26 (Ende September) wird nun zwischen null und einem Prozent erwartet. Das teilte der SDax-Konzern überraschend am Donnerstag in Düsseldorf mit.

Zuvor hatte Douglas-Chef Sander van der Laan noch das untere Ende der Bandbreite von 4,65 bis 4,80 Milliarden Euro angepeilt. Die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal sei bisher schwächer als erwartet.

Die Douglas-Aktie fiel bis zum Handelsschluss auf Xetra um gut sechs Prozent auf 8,10 Euro und markierte ein Rekordtief. Das bisherige Rekordtief aus dem Mai hatte auf Schlusskurs-Basis 8,42 Euro betragen.

(mit Material von dpa-AFX)

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