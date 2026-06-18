Berlin, ⁠18. Jun (Reuters) - Pläne des Bundesarbeitsministeriums zur Reform des Arbeitszeitgesetzes haben Streit in der Koalition aus Union und SPD ‌ausgelöst. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann wies den Entwurf am Donnerstag scharf zurück. "Der kursierende ⁠Entwurf ⁠aus dem Bundesarbeitsministerium entspricht nicht der Vereinbarung zur Arbeitszeitflexibilisierung im Koalitionsvertrag und kann daher keine Grundlage für die weitere Arbeit der Koalition ‌hierzu sein", sagte Linnemann.

Der ‌Reuters vorliegende Referententwurf sieht vor, dass die geplante Möglichkeit einer wöchentlichen anstelle ⁠einer täglichen Höchstarbeitszeit auf Betriebe mit ‌Tarifverträgen beschränkt werden ⁠soll. Arbeitgeber und Union haben bislang eine weitergehende Lockerung des Acht-Stunden-Tages gefordert.

Aus dem von SPD-Co-Chefin Bärbel ‌Bas geführten ⁠Arbeitsministerium hieß es dazu, ⁠es handle sich um eine interne, noch nicht final abgestimmte Arbeitsfassung. Zuvor hatten bereits die Arbeitgeberverbände die Pläne scharf kritisiert.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)